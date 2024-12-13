Generador de Vídeos Explicativos de Planes de Estudio: Crea Cursos Atractivos

Transforma tu contenido educativo en explicativos animados cautivadores usando nuestra función inteligente de texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo explicativo animado de 60 segundos dirigido a estudiantes potenciales para un nuevo curso en línea sobre marketing digital. El vídeo debe presentar un estilo visual vibrante con animaciones atractivas y una voz en off amigable y profesional generada con la generación de voz en off de HeyGen, haciendo que el plan de estudios parezca accesible y emocionante.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo de IA de 45 segundos diseñado para formadores corporativos y profesionales de RRHH, ilustrando cómo integrar eficazmente a nuevos empleados. Este vídeo debe adoptar una estética limpia y corporativa con un audio claro y conciso, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente materiales de formación en un formato visual atractivo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una demostración de producto de 30 segundos para un software educativo innovador, dirigido a compradores potenciales como escuelas y educadores individuales. El estilo visual debe ser dinámico y rápido, destacando las características clave con música de fondo animada, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para iniciar el proceso de creación.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina que necesitas simplificar un concepto complejo del plan de estudios de historia para estudiantes de secundaria y padres; crea un vídeo explicativo del plan de estudios de 75 segundos. El vídeo debe ser informativo pero visualmente atractivo con gráficos atractivos y texto en pantalla, apoyado por los subtítulos de HeyGen para una mejor comprensión, e incorporando un avatar de IA para presentar la información.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Explicativos de Planes de Estudio

Transforma sin esfuerzo tu contenido educativo en vídeos explicativos atractivos con IA, optimizando la entrega de tu plan de estudios para un aprendizaje efectivo.

1
Step 1
Crea tu Guion o Importa Contenido
Comienza escribiendo tu guion directamente en la plataforma o pega materiales de plan de estudios existentes. Nuestra función de texto a vídeo desde guion te permite transformar rápidamente tu contenido en una narrativa visual para un vídeo explicativo de IA.
2
Step 2
Elige tus Visuales y Plantilla
Selecciona entre una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales para que coincidan con el estilo de tu plan de estudios. Mejora tu mensaje añadiendo escenas y medios atractivos de nuestra extensa biblioteca utilizando las plantillas y escenas de HeyGen.
3
Step 3
Añade Voces en Off de IA y Refina
Da vida a tu plan de estudios con voces en off de IA realistas, disponibles en varios idiomas y acentos. Mejora el compromiso eligiendo la voz perfecta para narrar tu contenido educativo a través de la capacidad de generación de voz en off de HeyGen.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo Explicativo
Finaliza tu vídeo explicativo del plan de estudios y expórtalo en el formato de aspecto deseado. Tus vídeos explicativos animados y profesionales están ahora listos para involucrar a tus estudiantes, gracias al redimensionamiento y exportaciones de aspecto de HeyGen.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Eleva la Formación y el Desarrollo

.

Utiliza vídeo potenciado por IA para crear vídeos de formación dinámicos, aumentando significativamente el compromiso de los estudiantes y la retención de conocimientos dentro de los programas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo crear vídeos explicativos atractivos con HeyGen?

HeyGen te permite crear vídeos explicativos sin esfuerzo utilizando IA avanzada. Simplemente introduce tu guion, elige entre una amplia gama de plantillas de vídeo y selecciona un avatar de IA para dar vida a tu mensaje. Nuestra plataforma simplifica todo el proceso de producción.

¿Ofrece HeyGen capacidades para vídeos explicativos animados?

Sí, HeyGen proporciona herramientas robustas para generar vídeos explicativos animados sin necesidad de habilidades complejas de animación. Aprovecha los avatares de IA y las diversas opciones de escenas para crear historias visuales atractivas que resuenen con tu audiencia. Esto hace que la producción de contenido animado de alta calidad sea accesible para todos.

¿Qué tipos de vídeos educativos y de formación se pueden hacer con HeyGen?

HeyGen es un generador de vídeos explicativos de IA ideal para crear diversos explicativos educativos, cursos en línea y vídeos de formación. Puedes convertir planes de estudio complejos en lecciones en vídeo atractivas o desarrollar vídeos de demostración de productos convincentes con facilidad. La plataforma admite la creación de contenido dinámico para diversas necesidades de aprendizaje.

¿Cómo simplifica HeyGen la conversión de documentos en contenido de vídeo?

HeyGen sobresale en transformar tus documentos existentes en contenido de vídeo profesional de manera eficiente. Nuestra función de texto a vídeo te permite pegar texto, y la IA de HeyGen generará escenas de vídeo, voces en off de IA y subtítulos automáticos. Esto reduce drásticamente el tiempo y esfuerzo tradicionalmente requeridos para crear vídeos de formación o marketing impactantes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo