Se puede crear un "vídeo cultural de empresa" vibrante de 60 segundos, adaptado para nuevos empleados, mostrando un día en la vida de tu organización. Este vídeo debe tener un estilo visual moderno y profesional, con una banda sonora animada y una voz en off amigable y acogedora. Utiliza las "Plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente una narrativa coherente y atractiva que destaque el espíritu único de tu equipo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un vídeo inspirador de 45 segundos diseñado para candidatos potenciales, presentando diversos "avatares de AI" que discuten los valores y oportunidades de la empresa. El estilo visual debe ser dinámico y atractivo, con una voz en off articulada y transiciones fluidas, proporcionando una visión general convincente. Aprovechar la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen permitirá una producción eficiente de esta herramienta de reclutamiento impactante.
Produce un "vídeo de formación" interno de 60 segundos explicando una nueva política de la empresa, dirigido a todos los empleados globales. El vídeo necesita un estilo visual claro e instructivo con una voz en off profesional y texto esencial en pantalla para énfasis. Asegura claridad y accesibilidad para una audiencia diversa utilizando la "Generación de voz en off" de HeyGen para producir rápidamente una narración clara.
Imagina crear una pieza rápida de "creador de vídeos culturales" de 30 segundos para redes sociales, dirigida a embajadores de marca externos y miembros de la comunidad. Este vídeo debe ser rápido y visualmente rico, incorporando imágenes inspiradoras y una banda sonora motivacional. Emplea el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para integrar fácilmente elementos visuales de alta calidad que resuenen con el mensaje de tu marca.
Cómo Funciona el Creador de Vídeos Culturales

Crea rápidamente y sin esfuerzo vídeos de cultura empresarial atractivos con la plataforma de vídeo AI de HeyGen, transformando tu mensaje en historias visuales convincentes.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando una plantilla de vídeo profesional de nuestra extensa biblioteca, diseñada para impulsar la producción de tu vídeo cultural de empresa.
2
Step 2
Añade Tu Guion y Avatar de AI
Proporciona tu guion e integra sin problemas un avatar de AI para dar vida a la historia de tu empresa con una voz en off de sonido natural.
3
Step 3
Refina con Visuales y Sonido
Eleva tu narración visual utilizando nuestro extenso soporte de biblioteca de medios/stock, añadiendo elementos de fondo atractivos o metraje B-roll.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Una vez perfeccionado, exporta el vídeo en varios formatos y resoluciones, facilitando su compartición en todos tus canales sociales e internos preferidos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para empresas?

La plataforma de vídeo AI de HeyGen agiliza todo el proceso de producción, transformando texto en vídeos profesionales con plantillas de vídeo personalizables y avatares de AI. Esto reduce drásticamente el tiempo y el costo asociados con la producción de vídeo tradicional.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos culturales de empresa atractivos?

Absolutamente, HeyGen te permite producir vídeos culturales de empresa atractivos utilizando diversos avatares de AI y una fácil conversión de texto a vídeo. Nuestra plataforma hace que ser un creador de vídeos culturales sea accesible para todas las empresas, fomentando la conexión y el entendimiento.

¿Qué características ofrece HeyGen para contenido de vídeo multilingüe?

HeyGen apoya la creación de vídeos multilingües ofreciendo generación avanzada de voz en off y subtítulos/captions automáticos para un alcance global. Esto asegura que tu mensaje pueda comunicarse efectivamente a través de diferentes idiomas y culturas.

¿Cómo puedo personalizar vídeos para que coincidan con mi marca con HeyGen?

HeyGen proporciona un editor de arrastrar y soltar fácil de usar que permite la integración sin problemas de los activos de tu marca. Puedes utilizar controles de marca, una vasta biblioteca de recursos de stock y personalizar transiciones y efectos para asegurar la consistencia de la marca en cada vídeo creado.

