Generador de Vídeos de Cultura: Crea Historias de Empresa Atractivas

Produce fácilmente vídeos cautivadores de cultura corporativa para involucrar a los empleados, utilizando la eficiente función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Imagina un vídeo de 1 minuto para nuevos empleados y departamentos de RRHH que optimiza la incorporación de empleados. Esta pieza debe adoptar un estilo visual limpio, profesional y amigable, mejorado por una clara locución de IA. Demuestra la interfaz intuitiva mostrando cómo un guion de texto a vídeo se convierte rápidamente en una presentación pulida con un avatar de IA, asegurando una experiencia de incorporación eficiente y consistente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Un vídeo convincente de 45 segundos es perfecto para mostrar la vibrante cultura corporativa de tu empresa tanto a empleados internos como a posibles reclutas. Esta pieza dinámica e inspiradora debe contar con música motivadora, aprovechando las plantillas de vídeo de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock para integrar sin problemas tus Activos de Marca, presentando así una imagen de empresa unificada y atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo instructivo de 90 segundos centrado en una nueva función de software, dirigido a empleados que necesitan formación completa. Emplea un estilo visual informativo, paso a paso, con una voz instructiva calmada y clara generada usando la generación de locuciones de HeyGen. Asegura la máxima accesibilidad para todos los aprendices incluyendo automáticamente subtítulos, permitiéndoles personalizar el consumo del vídeo según sus preferencias.
Prompt de Ejemplo 3
¿Buscas atraer a los mejores talentos? Produce un vídeo de reclutamiento atractivo de 60 segundos que posicione a tu empresa como una innovadora plataforma de vídeo de IA. Este vídeo requiere un estilo visual moderno y profesional con música de fondo animada. Aprovecha las capacidades de redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para preparar fácilmente el resultado final para diversas plataformas de redes sociales y bolsas de trabajo, maximizando su alcance.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Cultura

Crea fácilmente vídeos de cultura corporativa atractivos que resuenen con tus empleados y muestren tu marca, impulsados por IA avanzada.

1
Step 1
Elige Tu Base
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo o comienza con un lienzo en blanco para establecer el escenario de tu vídeo de cultura corporativa.
2
Step 2
Añade Tu Contenido con IA
Introduce tu guion y observa cómo nuestra función de Texto a vídeo desde guion genera un diálogo realista para tus avatares de IA elegidos.
3
Step 3
Personaliza y Mejora Tu Mensaje
Utiliza los controles de Branding para incorporar el logotipo de tu empresa, colores y otros Activos de Marca, asegurando que tu vídeo se alinee perfectamente con tu identidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu creación, luego usa nuestra función de redimensionamiento de aspecto y exportaciones para descargar tu vídeo de alta calidad para compartirlo sin problemas en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Cultiva una Cultura Corporativa Positiva

Produce vídeos inspiradores de cultura corporativa y contenido motivacional que refuercen los valores de la empresa y aumenten la moral y conexión de los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Qué especificaciones técnicas ofrece HeyGen para exportaciones de vídeo y branding?

HeyGen proporciona opciones robustas para exportar contenido de vídeo, permitiéndote personalizar la salida de vídeo con varios formatos de aspecto. Puedes integrar con confianza tus Activos de Marca, incluidos logotipos y colores, para mantener una identidad corporativa consistente en todos tus vídeos generados.

¿Cómo simplifica la plataforma de vídeo de IA de HeyGen la creación de texto a vídeo?

La plataforma de vídeo de IA de HeyGen cuenta con una interfaz intuitiva que simplifica el proceso de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, selecciona entre varias plantillas de vídeo y observa cómo los avatares de IA profesionales dan vida a tu contenido.

¿Puede HeyGen generar avatares de IA realistas con capacidades de locución de IA personalizada para vídeos de formación?

Sí, HeyGen te permite crear vídeos de formación atractivos y contenido de incorporación de empleados utilizando avatares de IA realistas complementados con avanzadas capacidades de locución de IA. Esto asegura una entrega altamente atractiva y profesional de tu mensaje.

¿Cómo puedo personalizar el contenido de vídeo y utilizar plantillas dentro de HeyGen de manera efectiva?

HeyGen ofrece amplias opciones para personalizar el contenido de vídeo, permitiéndote adaptar las plantillas de vídeo con tus elementos de marca específicos y medios de la biblioteca de medios integrada. Esta flexibilidad asegura que tus vídeos se alineen perfectamente con tus objetivos de comunicación, como crear vídeos de cultura corporativa o vídeos de reclutamiento.

