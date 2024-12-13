Generador de Vídeos de Valores Culturales: Comparte la Historia de Tu Empresa

Demuestra los valores únicos de tu empresa y atrae a los mejores talentos con imágenes cautivadoras, creadas fácilmente con avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo inspirador de narración corporativa de 60 segundos dirigido a los empleados actuales, celebrando los valores del equipo con un estilo visual auténtico y festivo. Este vídeo debe incluir fragmentos de Texto a vídeo desde el guion para los mensajes clave, complementados con una locución profesional y Subtítulos y leyendas claras para reforzar los aspectos positivos de tu narración corporativa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos de marca empleadora dirigido al público en general, demostrando los valores de tu empresa a través de un estilo visual moderno y pulido. Incorpora imágenes atractivas de la extensa biblioteca de Medios de HeyGen y soporte de stock para inspirar, motivar y conectar con el talento potencial, mostrando eficazmente los valores únicos de tu cultura.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo informativo de 75 segundos destacando un rol laboral para los buscadores de empleo interesados en roles específicos, presentando un estilo visual informativo y amigable que muestre diversos entornos de trabajo y una generación de locución clara. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar el vídeo para varias plataformas, aprovechando eficazmente un generador de vídeos de valores culturales para atraer a los mejores talentos y destacar entrevistas a empleados.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Valores Culturales

Produce rápidamente vídeos impactantes de narración corporativa que muestren la cultura y los valores de tu empresa utilizando capacidades avanzadas de AI.

1
Step 1
Crea Tu Historia
Comienza introduciendo tu guion o mensajes clave en el generador de vídeos AI. Nuestra plataforma utiliza Texto a vídeo desde el guion para dar vida instantáneamente a tu narrativa.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador
Elige entre una variedad de avatares de AI realistas para ser la cara de tu vídeo cultural, añadiendo un toque personal y atractivo a tu mensaje.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Asegura la consistencia de la marca aplicando personalización de marca, incluyendo tu logotipo y colores corporativos, para alinear el vídeo con la identidad de tu empresa.
4
Step 4
Genera y Comparte
Finaliza tu vídeo y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto para optimizarlo para varias plataformas. Comparte fácilmente tu atractivo vídeo de narración corporativa.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Fortalece la Marca Empleadora en Redes Sociales

Genera rápidamente vídeos atractivos para plataformas sociales para resaltar tu cultura empresarial positiva y atraer a los mejores talentos para el reclutamiento.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos de cultura y valores?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos AI diseñado para producir vídeos de narración corporativa y cultura de manera impactante y sin esfuerzo. Con nuestra plataforma, puedes humanizar tu marca transformando guiones en vídeos dinámicos con diversos avatares de AI, perfectos para mostrar los valores de tu empresa.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos de narración corporativa con nuestra identidad de marca?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de personalización de marca completos, permitiéndote integrar tus visuales de marca específicos, logotipo y colores de manera fluida en todos tus vídeos de narración corporativa. Nuestro Editor de Vídeos AI asegura que tu contenido refleje consistentemente la identidad única de tu marca.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para producir vídeos impactantes de reclutamiento y marca empleadora?

HeyGen aprovecha potentes capacidades de AI para generar vídeos atractivos de reclutamiento y marca empleadora. Puedes crear contenido a partir de un simple guion usando texto a vídeo, mejorarlo con generación de locución profesional y utilizar avatares de AI para crear vídeos memorables que realmente capturen la esencia de tu marca.

¿Es fácil producir vídeos de alta calidad sobre la cultura de la empresa con HeyGen para varias plataformas?

Sí, HeyGen proporciona una experiencia de generación de vídeos intuitiva de principio a fin, haciendo sencillo crear vídeos de alta calidad sobre la cultura de la empresa. Nuestra extensa biblioteca de plantillas de vídeo permite una producción rápida, y los vídeos pueden ser fácilmente optimizados y exportados para varias plataformas, incluyendo redes sociales y comunicaciones internas.

