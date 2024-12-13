Desbloquea el Compromiso con un Creador de Vídeos de Comunicación de Cultura

Impulsa el compromiso de los empleados y optimiza las comunicaciones internas creando fácilmente vídeos cautivadores con avatares de AI.

353/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de comunicación interna de 30 segundos dirigido a todos los empleados actuales, detallando una nueva iniciativa. El estilo visual debe ser informativo y limpio, con texto claro en pantalla, utilizando capacidades de texto a vídeo desde guion y subtítulos completos para asegurar accesibilidad y claridad en la comunicación con los empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una narrativa de 60 segundos para los departamentos de liderazgo y RRHH que ejemplifique nuestra cultura organizacional a través de vídeos de historias de empleados. Emplea un enfoque visual y auditivo conmovedor, estilo documental, aprovechando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener imágenes auténticas y plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para mostrar nuestro entorno único.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo dinámico de reclutamiento de 50 segundos dirigido a buscadores de empleo y graduados universitarios, destacando nuestra cultura como una razón convincente para unirse. Este inspirador vídeo debe presentar diversos avatares de AI mostrando varios roles y utilizar el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para optimizar en diferentes plataformas sociales, posicionándonos como un lugar de trabajo atractivo con un creador de vídeos de comunicación de cultura fuerte.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Comunicación de Cultura

Crea sin esfuerzo comunicaciones internas atractivas y vídeos de cultura empresarial para impulsar el compromiso de los empleados y compartir la historia única de tu organización.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Vídeo
Pega tu guion preparado en el editor para convertir instantáneamente tu mensaje en contenido visual atractivo, perfecto para vídeos de cultura empresarial.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar tu marca y entregar tus comunicaciones internas con un toque humano.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Integra el logo de tu empresa y los colores de la marca utilizando controles de marca para asegurar que tu vídeo se alinee con tu cultura organizacional y potencie el compromiso de los empleados.
4
Step 4
Genera y Exporta Tu Vídeo
Utiliza la generación de voz en off para añadir audio profesional, luego exporta tu vídeo pulido en el formato de aspecto deseado, listo para compartir como un impactante vídeo de cultura organizacional.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Fortalece la Cultura y Conexión de la Empresa

.

Crea vídeos de cultura empresarial y narrativas de empleados que inspiren a los equipos, fomentando comunicaciones internas más fuertes y un espíritu organizacional unificado.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de cultura empresarial y comunicaciones internas?

HeyGen actúa como un excepcional creador de vídeos de comunicación de cultura, permitiendo a las organizaciones crear vídeos de cultura empresarial atractivos para las comunicaciones internas. Nuestra plataforma simplifica la creación de una comunicación poderosa con los empleados, fomentando un mayor compromiso de los mismos.

¿Qué hace de HeyGen un eficaz Creador de Vídeos de Cultura Organizacional?

HeyGen aprovecha avatares avanzados de AI y capacidades de texto a vídeo, permitiéndote transformar guiones en dinámicos vídeos de cultura organizacional con facilidad. Este enfoque innovador simplifica la creación de contenido atractivo para el compromiso y la comunicación de los empleados.

¿Puede HeyGen personalizar los vídeos de comunicación interna para que coincidan con nuestra marca?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos de comunicación interna reflejen la identidad de tu empresa. Utiliza nuestras diversas plantillas de vídeo y personalízalas con tu logo y colores para mantener una presencia de marca consistente.

¿Es fácil crear vídeos de comunicación con los empleados atractivos con HeyGen?

Sí, HeyGen cuenta con un editor intuitivo de arrastrar y soltar, lo que facilita la producción de vídeos de comunicación con los empleados profesionales, incluyendo vídeos de reclutamiento, incorporación y formación. Nuestra plataforma está diseñada para la eficiencia, permitiéndote generar rápidamente contenido impactante para el compromiso de los empleados.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo