Desbloquea el Compromiso con un Creador de Vídeos de Comunicación de Cultura
Impulsa el compromiso de los empleados y optimiza las comunicaciones internas creando fácilmente vídeos cautivadores con avatares de AI.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de comunicación interna de 30 segundos dirigido a todos los empleados actuales, detallando una nueva iniciativa. El estilo visual debe ser informativo y limpio, con texto claro en pantalla, utilizando capacidades de texto a vídeo desde guion y subtítulos completos para asegurar accesibilidad y claridad en la comunicación con los empleados.
Produce una narrativa de 60 segundos para los departamentos de liderazgo y RRHH que ejemplifique nuestra cultura organizacional a través de vídeos de historias de empleados. Emplea un enfoque visual y auditivo conmovedor, estilo documental, aprovechando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener imágenes auténticas y plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para mostrar nuestro entorno único.
Desarrolla un vídeo dinámico de reclutamiento de 50 segundos dirigido a buscadores de empleo y graduados universitarios, destacando nuestra cultura como una razón convincente para unirse. Este inspirador vídeo debe presentar diversos avatares de AI mostrando varios roles y utilizar el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para optimizar en diferentes plataformas sociales, posicionándonos como un lugar de trabajo atractivo con un creador de vídeos de comunicación de cultura fuerte.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Acelera la Formación Interna y la Incorporación.
Desarrolla rápidamente cursos de formación atractivos y contenido de incorporación utilizando AI, asegurando una entrega de información consistente y una integración más rápida de los empleados.
Eleva el Compromiso y el Aprendizaje de los Empleados.
Mejora los resultados de aprendizaje y aumenta la retención en los programas de formación organizacional a través de contenido de vídeo interactivo y dinámico generado por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de cultura empresarial y comunicaciones internas?
HeyGen actúa como un excepcional creador de vídeos de comunicación de cultura, permitiendo a las organizaciones crear vídeos de cultura empresarial atractivos para las comunicaciones internas. Nuestra plataforma simplifica la creación de una comunicación poderosa con los empleados, fomentando un mayor compromiso de los mismos.
¿Qué hace de HeyGen un eficaz Creador de Vídeos de Cultura Organizacional?
HeyGen aprovecha avatares avanzados de AI y capacidades de texto a vídeo, permitiéndote transformar guiones en dinámicos vídeos de cultura organizacional con facilidad. Este enfoque innovador simplifica la creación de contenido atractivo para el compromiso y la comunicación de los empleados.
¿Puede HeyGen personalizar los vídeos de comunicación interna para que coincidan con nuestra marca?
Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos de comunicación interna reflejen la identidad de tu empresa. Utiliza nuestras diversas plantillas de vídeo y personalízalas con tu logo y colores para mantener una presencia de marca consistente.
¿Es fácil crear vídeos de comunicación con los empleados atractivos con HeyGen?
Sí, HeyGen cuenta con un editor intuitivo de arrastrar y soltar, lo que facilita la producción de vídeos de comunicación con los empleados profesionales, incluyendo vídeos de reclutamiento, incorporación y formación. Nuestra plataforma está diseñada para la eficiencia, permitiéndote generar rápidamente contenido impactante para el compromiso de los empleados.