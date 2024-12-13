HeyGen agiliza la creación de vídeos a través de sus avanzadas herramientas impulsadas por AI, ofreciendo generación de vídeo de extremo a extremo. Simplemente convierte texto a vídeo usando avatares de AI realistas y generación de voz en off, acelerando significativamente la producción de contenido de alta calidad como boletines de vídeo o vídeos de recaudación de fondos.