Fomenta la comprensión cultural y la inclusividad en tus equipos. Crea vídeos de formación atractivos con los avatares de IA de HeyGen para interacciones laborales impactantes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo educativo de 60 segundos dirigido a formadores corporativos y educadores, ilustrando cómo fomentar la 'competencia cultural' y la 'diversidad cultural' dentro de una organización. Utiliza visuales ilustrativos y atractivos y una voz en off animada e informativa, dando vida al contenido con los avatares de IA de HeyGen y sus diversas plantillas y escenas.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo convincente de 30 segundos para todos los empleados y nuevos contratados, enfatizando la 'inclusividad' y la 'comprensión cultural' a través de escenarios laborales con los que se puedan identificar. Este vídeo debe emplear visuales amigables basados en escenarios con varios avatares de IA de HeyGen, acompañado de una voz en off cálida y empática, enriquecida con soporte de biblioteca de medios/stock.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de marketing dinámico de 50 segundos para especialistas en L&D y equipos de marketing, destacando el poder de la 'Generación de Contenido Impulsada por IA' para la 'formación en conciencia cultural'. El estilo visual debe ser moderno y dinámico con una voz en off clara y concisa, y asegurar la accesibilidad con el texto a vídeo de HeyGen desde el guion e integración de subtítulos/captions.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Conciencia Cultural

Crea fácilmente vídeos atractivos para fomentar la comprensión y competencia cultural entre tu equipo, mejorando las interacciones laborales con la generación de contenido impulsada por IA.

1
Step 1
Crea tu Guion de Conciencia Cultural
Comienza redactando tu contenido enfocado en la conciencia cultural. Nuestra plataforma utiliza capacidades de Texto a vídeo desde guion para transformar instantáneamente tu mensaje educativo en un vídeo atractivo.
2
Step 2
Elige tu Presentador Avatar de IA
Selecciona un avatar de IA que mejor represente tu mensaje, proporcionando una cara relatable y atractiva para tu formación en competencia cultural. Los avatares de IA dan vida a tu contenido.
3
Step 3
Añade Marca y Visuales
Mejora tu vídeo con los controles de Marca de tu organización, asegurando un aspecto consistente y profesional. Integra medios de apoyo para reforzar los mensajes de inclusividad.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Mensaje
Finaliza tu vídeo para diversas plataformas utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, asegurando que tu contenido de comprensión cultural sea accesible e impactante en todos los canales.

Casos de Uso

Ilustra Antecedentes Culturales

Utiliza la narración de vídeos de IA para explicar vívidamente eventos históricos y contextos culturales, fomentando una comprensión cultural más profunda.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la formación en conciencia cultural para los empleados?

HeyGen aprovecha la generación de contenido impulsada por IA para crear contenido de texto a vídeo atractivo para la formación en conciencia cultural. Nuestros avatares de IA pueden presentar diversos escenarios, mejorando significativamente la comprensión cultural y las interacciones laborales entre los empleados.

¿Puede HeyGen ayudar con los temas de discusión sobre competencia cultural de IA?

Aunque HeyGen no genera directamente temas de discusión, permite a los usuarios transformar temas de discusión culturalmente relevantes en lecciones de vídeo atractivas utilizando sus plantillas y avatares de IA, fomentando una mayor competencia cultural e inclusividad como herramienta educativa.

¿Qué papel juega HeyGen en la promoción de la diversidad y comprensión cultural?

HeyGen apoya la promoción de la diversidad cultural al permitir la creación de vídeos con avatares de IA diversos y generación de voz en off en múltiples idiomas. Esto facilita una comprensión cultural más amplia e inclusividad entre diversas audiencias.

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para crear contenido cultural?

HeyGen utiliza la Generación de Contenido Impulsada por IA para transformar guiones en vídeos dinámicos, convirtiéndose en una herramienta ideal para crear contenido atractivo sobre conciencia cultural. Los usuarios pueden aprovechar los avatares de IA y una rica biblioteca de medios para generar contenido cultural visualmente atractivo e informativo sin problemas.

