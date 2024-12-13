Crea un vídeo conciso de 1 minuto dirigido a líderes técnicos y gerentes de TI, presentando un resumen trimestral del informe del CTO. El estilo visual debe ser profesional y basado en datos, incorporando infografías limpias, complementadas con una voz en off generada por IA, clara y segura. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para ofrecer ideas clave, convirtiendo fácilmente tu guion en un informe visual atractivo usando la funcionalidad de Texto a vídeo desde guion.

Generar Vídeo