Para un vídeo narrativo de 60 segundos que muestre el impacto reciente de una empresa en la comunidad, el objetivo es resonar con los miembros de la comunidad local y posibles empleados. Con visuales auténticos y conmovedores de la participación directa en la comunidad y entrevistas con beneficiarios, este vídeo utilizará los subtítulos de HeyGen para garantizar la accesibilidad, mejorando así la narración personalizada y la transparencia.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo conciso de 30 segundos que describa la visión y los valores generales de RSC de una empresa. Dirigido a inversores y socios B2B, este contenido debe emplear una estética corporativa profesional y limpia con gráficos nítidos y un avatar de IA confiado presentando la información, elaborado eficientemente usando la función de avatares de IA de HeyGen para transmitir una fuerte marca y contar efectivamente tu historia de RSC.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un dinámico vídeo de 20 segundos para redes sociales promoviendo un esfuerzo filantrópico específico. Este vídeo debe dirigirse a un público general amplio y posibles donantes con visuales rápidos y atractivos que muestren el esfuerzo en acción, complementado por una banda sonora animada y optimizado para varias plataformas usando la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen para maximizar el alcance de tus vídeos impactantes.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Iniciativas de RSC

Produce rápidamente vídeos convincentes de Responsabilidad Social Corporativa para compartir efectivamente el impacto de tu organización y atraer a tu audiencia.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de iniciativa de RSC en el generador. Nuestra plataforma utiliza capacidades avanzadas de conversión de texto a vídeo desde guiones para convertir instantáneamente tu narrativa en una historia visual, sentando las bases para tu vídeo impactante.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora tu vídeo seleccionando entre varias plantillas y avatares de IA, y aplica tus controles de marca específicos, incluyendo logotipos y colores, para mantener una identidad organizacional consistente. Esto asegura que tu mensaje sea tanto profesional como reconocible.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Medios
Eleva tu narrativa con la generación de voces en off profesionales para añadir una capa emocional a tu mensaje. También puedes subir tus propios medios, como fotos o vídeos, para personalizar aún más tu narrativa de RSC y resaltar momentos clave.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Impactante
Una vez que tu vídeo esté perfeccionado, expórtalo fácilmente en el formato y relación de aspecto deseados. Tu vídeo de RSC terminado y atractivo está ahora listo para ser compartido en todas las plataformas para promover la concienciación e inspirar a la acción.

Muestra Historias de Impacto Comunitario

Crea narrativas de vídeo convincentes que destaquen los beneficios reales y el cambio positivo generado por tus programas y asociaciones de RSC.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestra narración de RSC?

HeyGen transforma tu narración de RSC permitiendo la creación de vídeos atractivos con narrativas personalizadas. Utiliza avatares de IA y voces en off naturales para transmitir tu mensaje con un lenguaje emotivo, haciendo que tus iniciativas de RSC sean realmente impactantes.

¿Ofrece HeyGen plantillas personalizables para vídeos de iniciativas de RSC?

Sí, HeyGen proporciona plantillas personalizables específicamente diseñadas para vídeos de iniciativas de RSC. Puedes integrar fácilmente tu marca, incluyendo logotipos, títulos, música y transiciones, para crear una narrativa visual poderosa y consistente que resuene con tu audiencia.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos impactantes de informes ESG?

HeyGen te ayuda a crear vídeos de RSC poderosos que comunican efectivamente tus esfuerzos ESG para informes. Aprovecha la conversión de texto a vídeo desde guiones y voces en off de IA para generar contenido atractivo que promueva la concienciación y pueda compartirse fácilmente en varias plataformas, contribuyendo a un mejor informe ESG.

¿Puede HeyGen utilizar avatares de IA para personalizar el mensaje de RSC?

Absolutamente, HeyGen te permite usar avatares de IA para narrativas personalizadas en tus vídeos de RSC. Estos avatares pueden transmitir tu mensaje con autenticidad y compromiso, ayudando a conectar con tu audiencia a un nivel más profundo para vídeos de impacto comunitario y esfuerzos filantrópicos.

