Empodera a los equipos de L&D para producir vídeos de alineación e incorporación impactantes al instante con plantillas de vídeo personalizables.

Desarrolla un vídeo de formación cruzada de 1 minuto explicando un nuevo flujo de trabajo técnico para el desarrollo de productos. Este vídeo debe dirigirse a los equipos de ingeniería y marketing, adoptando un estilo visual elegante y profesional con una voz segura y articulada, utilizando eficazmente los avatares de IA de HeyGen para presentar información compleja de manera clara y concisa, actuando como un generador avanzado de vídeos de formación cruzada.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de incorporación de 45 segundos para nuevos representantes de ventas, detallando las tareas esenciales de la primera semana. El tono debe ser entusiasta y acogedor, con gráficos limpios y una banda sonora animada. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen para configurar rápidamente un vídeo de formación visualmente atractivo e informativo, asegurando una introducción fluida para todos los nuevos empleados y sirviendo como un vídeo crucial de incorporación.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un tutorial técnico de 90 segundos que muestre la última actualización de software para los equipos internos de L&D, enfatizando las nuevas características para el desarrollo de habilidades de los empleados. El vídeo debe mantener un estilo visual instructivo y claro con ejemplos precisos en pantalla y una voz en off calmada y autoritaria. Utiliza la potente función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente contenido preciso e informativo directamente desde la documentación de características para los equipos de L&D, mostrando su poder para la rápida producción de vídeos de formación.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo de comunicación interna de 1 minuto y 30 segundos explicando un protocolo de seguridad revisado a nivel de toda la empresa. Este vídeo está destinado a todos los empleados, requiriendo una estética visual confiable y accesible con una voz amigable pero firme. Integra el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar la narrativa con visuales relevantes y asegurar que el mensaje sea comprendido universalmente como un vídeo efectivo de alineación para la formación corporativa.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación Cruzada

Crea eficientemente vídeos de formación atractivos y de alta calidad para tus equipos con nuestra plataforma de IA intuitiva, asegurando un mensaje consistente a través de los departamentos.

Pega Tu Guion de Formación
Comienza pegando tu contenido de formación directamente en el editor. Nuestra IA analiza tu guion para prepararse para la generación de vídeo, permitiendo una rápida creación de contenido con tecnología de texto a vídeo.
Selecciona un Avatar de IA
Elige entre una diversa gama de avatares de IA realistas para ser el presentador de tu formación cruzada. Esto aporta un toque humano a tu contenido de vídeo sin necesidad de un actor en vivo.
Añade Visuales y Marca
Mejora tu vídeo de formación con visuales relevantes de la biblioteca de medios y aplica la marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, para mantener la consistencia en todos los materiales usando controles de marca.
Exporta Tu Vídeo de Formación Finalizado
Una vez finalizado, genera tu vídeo y expórtalo en el formato de aspecto deseado. Comparte tu nuevo vídeo de formación cruzada en todas las plataformas relevantes para mejorar la alineación y el conocimiento del equipo.

Fomenta la Alineación y Motivación del Equipo

Genera poderosos vídeos motivacionales que alineen a los equipos cruzados, articulen la visión de la empresa y aumenten la moral dentro de las iniciativas de formación corporativa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para generar vídeos de alta calidad?

HeyGen funciona como un avanzado Generador de Vídeos con IA, convirtiendo guiones de texto a vídeo en contenido atractivo. Los usuarios pueden seleccionar entre una amplia gama de avatares de IA realistas y aprovechar las robustas capacidades de voz en off para producir vídeos de calidad profesional de manera eficiente.

¿Qué características de personalización están disponibles en la plataforma HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiendo a los usuarios integrar logotipos y colores específicos de manera fluida. Combinado con una interfaz fácil de usar y varias plantillas de vídeo, nuestras herramientas de edición de vídeo permiten un control total sobre la identidad visual de tu vídeo.

¿HeyGen ofrece soporte multilingüe para la creación de contenido global?

Absolutamente. HeyGen admite capacidades multilingües, permitiendo la creación de vídeos de formación, vídeos de incorporación y contenido de formación corporativa para diversas audiencias internacionales. Nuestra plataforma está diseñada para simplificar tus esfuerzos de comunicación global.

¿Cómo puedo asegurarme de que mis vídeos de HeyGen estén optimizados para varias plataformas?

HeyGen asegura que tu contenido sea versátil con el cambio de tamaño de relación de aspecto y diversas opciones de exportación. Esto lo hace ideal para generar vídeos de formación cruzada o vídeos para redes sociales, adaptando sin problemas tus creaciones de texto a vídeo para cualquier formato requerido.

