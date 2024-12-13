Desbloquea Mercados Globales con Nuestro Generador de Vídeos Transfronterizo
Genera vídeos impresionantes en múltiples idiomas con generación de voz en off realista para un verdadero impacto global.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo promocional atractivo de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing en redes sociales, destacando una próxima venta flash o servicio. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente el texto de marketing en una narrativa visual convincente. El estilo visual y de audio debe ser rápido, visualmente atractivo y moderno, utilizando una biblioteca de medios diversa/soporte de stock para captar la atención en plataformas de redes sociales, demostrando estrategias de marketing efectivas.
Produce un módulo educativo de 60 segundos dirigido a formadores corporativos internacionales y educadores en línea, explicando una característica de software compleja. El estilo visual debe ser informativo y limpio, con un tono de audio autoritario pero amigable, mejorado con subtítulos precisos en múltiples idiomas. Aprovecha los avatares de AI para entregar el contenido, demostrando cómo la localización efectiva eleva los programas de Educación y Formación globales.
Diseña una introducción de marca de 20 segundos para creadores de contenido y marcas personales, mostrando su estilo único. Este breve clip debe ser visualmente impactante y altamente personalizado, con una entrega de audio confiada y enérgica. Emplea el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para la optimización específica de la plataforma y utiliza varias plantillas de vídeo para lograr un aspecto distintivo, enfatizando la libertad creativa que ofrece un generador de vídeos de AI y las características de personalización.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Publicidad Global Localizada.
Crea campañas publicitarias localizadas de alto impacto de manera eficiente para involucrar a diversos mercados internacionales.
Expandir el Aprendizaje Global.
Entrega contenido educativo localizado, alcanzando e involucrando a estudiantes de todo el mundo con cursos relevantes.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la producción creativa de vídeos?
HeyGen empodera a los profesionales creativos para generar contenido visualmente impresionante con facilidad. Al aprovechar los avatares de AI y la creación de vídeos impulsada por AI, HeyGen ofrece una libertad creativa sin igual para dar vida a tu visión, transformando guiones en vídeos dinámicos.
¿Qué características ofrece HeyGen para la producción de vídeos multilingües?
HeyGen soporta capacidades robustas de producción multilingüe, permitiéndote crear contenido localizado sin esfuerzo. Con traducción avanzada de vídeos y generación de voz en off, tus vídeos pueden alcanzar audiencias globales, asegurando una comunicación y localización transfronteriza efectiva.
¿Puede HeyGen ayudar a personalizar vídeos para diferentes necesidades de marketing?
Absolutamente. HeyGen proporciona extensas características de personalización, incluyendo una variedad de plantillas de vídeo y controles de marca, para adaptar tus vídeos a campañas específicas de marketing y redes sociales. Esto asegura una salida de alta calidad que resuena con tu audiencia objetivo en varias plataformas.
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos a partir de un guion?
HeyGen simplifica la creación de vídeos permitiéndote generar vídeos de AI directamente desde tu guion. Nuestra tecnología de texto a vídeo, combinada con potentes herramientas de escritura de guiones, automatiza todo el proceso, haciendo que la producción de vídeos complejos sea accesible para todos.