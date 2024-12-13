Creador de Vídeos Tutoriales de CRM: Crea Vídeos de Formación Atractivos

Crea vídeos de formación en CRM atractivos sin esfuerzo. Transforma guiones en tutoriales convincentes usando la innovadora función de texto a vídeo de HeyGen para mejorar la incorporación.

Crea un vídeo de formación en CRM de 1 minuto dirigido a nuevos empleados de ventas, utilizando avatares de AI para presentar las funcionalidades básicas del CRM con un estilo visual profesional pero amigable y locuciones claras y entusiastas. El vídeo tiene como objetivo proporcionar una excelente experiencia de incorporación, haciendo que los procesos complejos sean fácilmente comprensibles.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una guía completa de 90 segundos para usuarios existentes de CRM, demostrando una nueva función a través de una presentación visual clara y directa. Este vídeo debe aprovechar la función de Texto a vídeo desde el guion para transmitir eficientemente instrucciones paso a paso con un estilo de audio informativo y optimista, asegurando claridad y retención para los usuarios que buscan maximizar su uso del CRM.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo impactante de 2 minutos para administradores de CRM y líderes de equipo, centrado en los beneficios de la automatización de vídeo para comunicaciones internas consistentes. Emplea un estilo visual dinámico y moderno con locuciones autoritativas, utilizando diversas Plantillas y escenas de la biblioteca de medios para mostrar varias aplicaciones y asegurar visuales atractivos que destaquen la eficiencia y la ventaja estratégica.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un tutorial accesible de 45 segundos para equipos globales que implementan CRM por primera vez. El vídeo debe adoptar un estilo visual y de audio acogedor y accesible, mejorado con Subtítulos/captions para asegurar una comprensión universal a través de diversos antecedentes lingüísticos, mejorando en última instancia el compromiso general con la formación y la adopción de usuarios en un entorno sin código.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Tutoriales de CRM

Crea vídeos de formación en CRM profesionales sin esfuerzo con avatares de AI y herramientas automatizadas, mejorando la incorporación y el compromiso de tu equipo.

1
Step 1
Crea tu Guion o Elige una Plantilla
Comienza pegando tu guion de tutorial de CRM en HeyGen. Nuestra función de texto a vídeo generará instantáneamente escenas, o puedes seleccionar entre varias plantillas prediseñadas para iniciar tu proyecto.
2
Step 2
Añade tu Avatar de AI y Visuales
Selecciona un avatar de AI para presentar tu contenido, eligiendo de una diversa biblioteca de presentadores realistas. Mejora tu vídeo con visuales atractivos de nuestra extensa biblioteca de medios o sube los tuyos propios.
3
Step 3
Aplica Características de Marca y Accesibilidad
Personaliza tu vídeo con los controles de marca de tu empresa, incluyendo logos y colores. Genera subtítulos automáticos para asegurar que tus tutoriales de CRM sean accesibles para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo de Formación
Una vez que tu vídeo tutorial de CRM esté perfeccionado, expórtalo fácilmente en el formato y relación de aspecto deseados. Compártelo en tus plataformas para aumentar el compromiso con la formación y acelerar el aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Vídeos Rápidos de Cómo Hacer en CRM

.

Crea rápidamente vídeos tutoriales de CRM atractivos y de formato corto para plataformas como redes sociales, permitiendo el rápido intercambio de funcionalidades clave.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en CRM usando AI?

HeyGen aprovecha avatares de AI avanzados y tecnología de texto a vídeo para agilizar la producción de vídeos de formación en CRM atractivos. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen genera contenido profesional con presentadores de AI realistas, haciendo el proceso altamente eficiente.

¿Puede HeyGen automatizar la producción de contenido de formación atractivo para mejorar la experiencia de incorporación?

Sí, HeyGen ofrece robustas funciones de automatización de vídeo, incluyendo una biblioteca de plantillas y locuciones de alta calidad, para producir rápidamente visuales atractivos para tus necesidades de formación. Esto acelera significativamente la creación de contenido para una experiencia de incorporación mejorada sin comprometer la calidad.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para la marca de vídeos tutoriales de CRM?

HeyGen proporciona una amplia personalización a través de sus controles de marca, permitiéndote incorporar tu logo y colores de manera fluida en visuales atractivos. También puedes utilizar una vasta biblioteca de medios y plantillas y escenas personalizables para personalizar tus vídeos tutoriales de CRM para una identidad de marca consistente.

¿Es HeyGen adecuado para usuarios sin experiencia en edición de vídeo para crear guías completas?

Absolutamente. HeyGen está diseñado como una plataforma de vídeo sin código, empoderando a cualquiera para crear Tutoriales en Vídeo de alta calidad y guías de manera sencilla. Incluye características como subtítulos automáticos y opciones de exportación flexibles, haciendo la producción de vídeo profesional accesible sin habilidades especializadas.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo