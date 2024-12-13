HeyGen permite actualizaciones rápidas de contenido a través de su editor de guiones intuitivo y la funcionalidad de Texto a vídeo desde guión, generando instantáneamente nuevos segmentos de vídeo con actores de voz AI y subtítulos. Esta capacidad lo convierte en un creador de vídeos de formación en respuesta a crisis ideal, asegurando que tus materiales estén siempre actualizados.