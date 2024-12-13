Crea un vídeo instructivo de 60 segundos para equipos de comunicación corporativa, demostrando cómo los avatares de AI de HeyGen y las capacidades de Texto a vídeo desde guion permiten una comunicación rápida y oportuna durante una crisis. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un portavoz de AI claro y autoritario entregando mensajes urgentes, complementado por un tono de audio calmado e informativo y texto dinámico en pantalla destacando características clave como la generación de voz en off.

Generar Vídeo