Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de 1 minuto dirigido a coordinadores de respuesta a emergencias, ilustrando la facilidad de crear mensajes urgentes con HeyGen. La estética visual debe ser nítida y directa, mostrando cómo las plantillas impulsadas por AI facilitan la creación rápida de anuncios críticos. El audio será serio y tranquilizador, enfatizando cómo los subtítulos/captions y el cambio de tamaño de la relación de aspecto aseguran una amplia accesibilidad en múltiples plataformas.
Desarrolla una presentación de 90 segundos para corporaciones internacionales, destacando la capacidad de HeyGen para gestionar la reputación a través de audiencias globales. Este vídeo debe presentar un estilo visual pulido y culturalmente sensible, demostrando herramientas de branding consistentes aplicadas a contenido multilingüe generado a través de generación de voz en off y subtítulos/captions, apoyado por visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Crea un vídeo estratégico de 2 minutos para estrategas de comunicación, explicando el proceso técnico de aprovechar HeyGen para la reflexión post-crisis y la comunicación corporativa a largo plazo. El estilo visual debe ser analítico y profesional, detallando cómo el fácil intercambio y las diversas opciones de exportación permiten una revisión y distribución completas de los informes de crisis, mejorados por subtítulos/captions claros y medios de apoyo de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Actualizaciones Rápidas de Crisis en Redes Sociales.
Crea y despliega instantáneamente actualizaciones de vídeo atractivas para plataformas de redes sociales para mantener informados a los interesados durante una crisis.
Producir Anuncios Corporativos Urgentes.
Genera rápidamente declaraciones de vídeo de alto impacto con portavoces AI para abordar situaciones críticas y gestionar la percepción pública.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo permite el generador de vídeos AI de HeyGen una comunicación rápida en crisis?
HeyGen utiliza avanzados avatares de AI y un potente generador de Texto a Vídeo, permitiendo a las empresas crear mensajes urgentes rápidamente. Este proceso de generación de vídeo de extremo a extremo asegura una comunicación oportuna para la gestión de la reputación sin necesidad de una extensa edición de vídeo.
¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para personalizar vídeos de portavoces AI?
HeyGen proporciona herramientas de branding completas, incluyendo controles de logotipo y color, asegurando que tus vídeos de portavoces AI se alineen con los estándares de comunicación corporativa. También puedes aprovechar las plantillas impulsadas por AI y el cambio de tamaño de la relación de aspecto para requisitos de plataformas diversas y fácil intercambio.
¿Puede el creador de vídeos AI de HeyGen asegurar accesibilidad y soporte multilingüe para anuncios críticos?
Absolutamente. La plataforma de HeyGen incluye un generador de subtítulos AI y generación de voz en off multilingüe, haciendo que tus vídeos de comunicación de crisis sean accesibles globalmente. Esta capacidad técnica asegura que tus mensajes urgentes lleguen a una amplia audiencia de manera efectiva.
¿Cómo puede HeyGen agilizar el flujo de trabajo de producción de vídeos para la comunicación corporativa?
La plataforma intuitiva de HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos desde el guion hasta la exportación, reduciendo la dependencia de la edición de vídeo tradicional. Con características como Texto a vídeo desde guion y plantillas personalizables, los equipos pueden gestionar la comunicación corporativa y las actualizaciones de redes sociales de manera eficiente.