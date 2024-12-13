Generador de Comunicación de Crisis: Respuesta Instantánea de IA

Crea mensajes transparentes y empáticos al instante. Nuestro generador de comunicación de crisis permite una respuesta rápida y construye confianza con los interesados mediante texto a vídeo desde el guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo de 60 segundos abordando una retirada importante de producto, dirigido a equipos de comunicación corporativa y ejecutivos de alto nivel, enfatizando mensajes transparentes y empáticos para mantener la confianza de los interesados. El estilo visual y de audio debe ser calmante y profesional, presentando un portavoz consistente creado con avatares de IA de HeyGen para entregar el mensaje con sinceridad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 30 segundos para líderes de seguridad informática y equipos legales, demostrando cómo redactar una Declaración de Comunicación de Crisis precisa tras una violación de datos. El vídeo debe tener un estilo visual moderno e informativo y una narración clara y concisa generada usando la generación de voz en off de HeyGen, destacando la rapidez y precisión que ofrece un generador de comunicación de crisis de IA.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo educativo de 75 segundos para estudiantes de relaciones públicas y nuevos gerentes de relaciones públicas, ilustrando las mejores prácticas para comunicaciones de crisis efectivas durante un problema de relaciones públicas imprevisto. El vídeo debe adoptar un estilo visual educativo, tipo estudio de caso, con una voz autoritaria, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para estructurar una guía clara y accionable.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Comunicación de Crisis

Crea y entrega rápidamente mensajes cruciales durante tiempos desafiantes con generación de comunicación de crisis impulsada por IA y herramientas de vídeo profesionales.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Crisis
Aprovecha tu generador de comunicación de crisis de IA elegido para redactar un guion sólido, que será la entrada para la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, asegurando que tu mensaje se verbalice rápidamente.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentación Visual
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para entregar tu Declaración de Comunicación de Crisis, asegurando una presencia profesional y empática en pantalla.
3
Step 3
Aplica Marca y Tono
Integra los controles de marca de tu empresa para un aspecto consistente y confiable, reforzando tus mensajes transparentes a los interesados.
4
Step 4
Exporta y Comparte Rápidamente
Finaliza tu vídeo de comunicación de crisis utilizando opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación, permitiendo una respuesta rápida a través de varias plataformas para informar a los interesados de manera oportuna.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Declaraciones Oficiales de Crisis Rápidamente

Crea memorandos y declaraciones de crisis generados por IA de alto impacto en minutos, asegurando claridad y profesionalismo para comunicaciones de crisis efectivas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo optimiza HeyGen las comunicaciones de crisis para las empresas?

HeyGen permite a las organizaciones generar declaraciones de comunicación de crisis rápidas y efectivas y memorandos de crisis generados por IA utilizando avatares de IA avanzados y capacidades de texto a vídeo, asegurando mensajes transparentes durante momentos críticos.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear un generador de comunicación de crisis de IA?

HeyGen proporciona una plataforma robusta para construir un generador de comunicación de crisis de IA con avatares de IA personalizables, generación de voz en off y controles de marca, permitiéndote desplegar rápidamente mensajes empáticos adaptados a tu marca.

¿Cómo puedo asegurar comunicaciones de crisis efectivas con las herramientas de vídeo de HeyGen?

HeyGen ayuda a producir comunicaciones de crisis efectivas permitiéndote transmitir mensajes urgentes con avatares de IA profesionales, añadir subtítulos para accesibilidad y utilizar plantillas para varios escenarios como retiradas de productos o interrupciones de servicio. Esto ayuda a construir confianza con los interesados a través de una comunicación clara.

¿HeyGen admite una respuesta rápida para problemas de relaciones públicas?

Sí, HeyGen está diseñado para una respuesta rápida, permitiendo a las empresas generar rápidamente declaraciones en vídeo de alta calidad para problemas de relaciones públicas e interrupciones operativas. Esto asegura la entrega oportuna de información crítica para mantener la confianza de los interesados y gestionar cualquier necesidad de declaración de comunicación de crisis.

