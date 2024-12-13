Generador de Vídeos para Creadores: Haz Vídeos Impresionantes Rápidamente

Transforma tu guion en vídeos atractivos y de alta calidad generados por IA al instante con nuestro potente generador de texto a vídeo.

Crea un vibrante vídeo de marketing de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y entusiastas de la tecnología, mostrando un nuevo producto con visuales elegantes y modernos y una voz de IA enérgica y entusiasta. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y la generación de locuciones para entregar vídeos de alta calidad que cautiven a tu audiencia desde el primer segundo, posicionándote como un generador de vídeos de IA líder.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo perspicaz de 60 segundos dirigido a estudiantes y profesionales, desglosando un concepto complejo con gráficos limpios y una voz de IA profesional y calmada. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen y los Subtítulos/captions para crear vídeos claros generados por IA, haciendo que el aprendizaje sea accesible y atractivo como creador de vídeos en línea.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un dinámico clip de 30 segundos para redes sociales diseñado para creadores de contenido e influencers, ofreciendo un consejo diario rápido con visuales brillantes y optimistas y una voz de IA amigable y rápida. Emplea las Plantillas y escenas predefinidas de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para producir rápidamente contenido atractivo como generador de vídeos para redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de comunicación interna profesional de 75 segundos, ideal para la incorporación de nuevos empleados o equipos remotos, con una voz de IA acogedora, clara y tranquilizadora junto a visuales de estilo corporativo. Integra el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para metraje de fondo y voces de IA realistas para que este vídeo de estilo talking heads se sienta personal e impactante, impulsado por un generador de texto a vídeo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos para Creadores

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos profesionales y de alta calidad utilizando potentes herramientas de IA para cualquier plataforma.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Transforma fácilmente tus ideas en vídeo escribiendo o pegando tu guion directamente en el generador de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una diversa gama de avatares de IA para ser el presentador talking head atractivo en tu vídeo.
3
Step 3
Añade Locuciones y Música
Mejora tu vídeo con voces realistas generadas a partir de tu guion usando nuestro generador de voces de IA, y añade música de fondo.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Produce vídeos de alta calidad exportando tu proyecto en salida de vídeo HD, completo con redimensionamiento de relación de aspecto para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Impulsa la Formación y la Educación

.

Mejora las experiencias de aprendizaje y mejora la retención de conocimientos con vídeos educativos dinámicos potenciados por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la calidad creativa de mis vídeos?

HeyGen empodera a los creadores para producir vídeos de alta calidad para diversos propósitos, incluyendo vídeos de marketing atractivos y vídeos explicativos detallados. Nuestra plataforma aprovecha la avanzada tecnología de generador de vídeos de IA, asegurando que tus vídeos generados por IA sean profesionales y cautivadores para las redes sociales y más allá.

¿Qué tipos de vídeos generados por IA puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes crear fácilmente diversos vídeos generados por IA, transformando texto en vídeo con notable facilidad. Como creador de vídeos en línea intuitivo y generador de vídeos para creadores, HeyGen apoya la producción de varios contenidos, desde comunicaciones corporativas hasta campañas en redes sociales, todo sin marcas de agua.

¿Ofrece HeyGen voces de IA realistas y talking heads para contenido de vídeo?

Sí, HeyGen se especializa en generar voces de IA ultra-realistas y talking heads sofisticados para dar vida a tu contenido de vídeo. Nuestro avanzado generador de voces de IA asegura que tus narraciones sean naturales y atractivas, mejorando significativamente la inmersión del espectador.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos con plantillas predefinidas?

HeyGen simplifica significativamente la creación de vídeos al ofrecer una amplia gama de plantillas predefinidas profesionales adecuadas para diversas industrias y usos. Estas plantillas, combinadas con nuestras robustas herramientas de edición de vídeo, permiten a los usuarios producir rápidamente salidas de vídeo en HD para marketing, formación o redes sociales con un esfuerzo mínimo.

