creador de vídeos UGC: AI para Contenido Viral

Genera vídeos UGC auténticos con avatares AI realistas que cautivan a tu audiencia y fomentan la interacción.

Crea un vídeo auténtico y animado de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing digital, mostrando lo fácil que es convertirse en un "creador de vídeos UGC" para generar "vídeos UGC" atractivos. El estilo visual debe ser brillante y positivo, con una pista de audio animada y los puntos de venta clave destacados mediante "Subtítulos/captions". Demuestra la simplicidad de convertir una idea escrita en una historia visual convincente usando la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo profesional e informativo de 45 segundos dirigido a creadores de contenido y educadores. Este vídeo debe resaltar el poder transformador de los "avatares AI", demostrando cómo los usuarios pueden "crear su propio Avatar AI" para un branding consistente o contenido educativo. El audio debe ser una "Generación de voz en off" clara y articulada, complementando un estilo visual limpio que enfatice las cualidades realistas y la versatilidad del avatar AI, actuando verdaderamente como un "Actor AI" para diversos propósitos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo dinámico y rápido de 60 segundos para especialistas en marketing de rendimiento y marcas de comercio electrónico, enfocándose en cómo "Crear anuncios ganadores con AI". La estética visual debe ser elegante y moderna, con una voz en off confiada y persuasiva, ilustrando la rapidez y eficiencia de producir "anuncios en vídeo". Destaca la utilidad de "plantillas personalizables" de la biblioteca de "Plantillas y escenas" y la capacidad de optimizar para cualquier plataforma usando "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" con el apoyo de la extensa "Biblioteca de medios/soporte de stock".
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo conciso de 15 segundos, moderno y llamativo dirigido a influencers de redes sociales y embajadores de marca. El objetivo es mostrar cómo HeyGen funciona como un "Generador de Vídeos UGC AI" para crear "vídeos orgánicos" y auténticos "al estilo creador". Usa un estilo visual atractivo adecuado para plataformas de formato corto, acompañado de una pista de audio de fondo pegajosa. Enfatiza la facilidad de generar vídeos cortos impactantes directamente desde un guion usando "Texto a vídeo desde guion" y asegurando accesibilidad con "Subtítulos/captions".
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos UGC

Crea sin esfuerzo vídeos UGC auténticos y de alta calidad con herramientas impulsadas por AI, perfectos para involucrar a tu audiencia y llevar a cabo campañas impactantes.

1
Step 1
Selecciona Tu Punto de Partida Creativo
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas personalizables o simplemente introduciendo tu guion para iniciar la creación de tu vídeo al estilo UGC.
2
Step 2
Elige Tu Avatar AI
Personaliza tu vídeo eligiendo entre una amplia gama de avatares AI realistas o genera tu propio Avatar AI único para transmitir tu mensaje.
3
Step 3
Mejora Tus Visuales y Sonido
Eleva la calidad de producción de tu vídeo incorporando B-Rolls, música, subtítulos y transiciones dinámicas para cautivar a tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Creación
Finaliza tu vídeo UGC utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y luego exporta tu creación sin problemas, lista para cualquier plataforma.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Contenido Motivacional Inspirador

Crea vídeos motivacionales inspiradores y edificantes con AI, construyendo conexiones fuertes y fomentando la comunidad entre tu audiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen potenciar mi proceso de creación de vídeos UGC?

HeyGen te capacita para convertirte en un creador de vídeos UGC de élite, transformando tus ideas en vídeos UGC de alta calidad con tecnología de Generador de Vídeos UGC AI de vanguardia. Aprovecha fácilmente las plantillas personalizables y los avatares AI para producir contenido atractivo para redes sociales o crear anuncios ganadores con AI.

¿Puedo crear mi propio avatar AI personalizado con HeyGen?

Sí, HeyGen te permite crear tu propio Avatar AI para representar tu marca o a ti mismo, haciendo que tu contenido sea verdaderamente único. Nuestra plataforma cuenta con avatares AI realistas y Actores AI que ofrecen actuaciones convincentes, mejorando la autenticidad y el compromiso de tu vídeo.

¿Cómo ayuda HeyGen en la producción de anuncios en vídeo efectivos?

HeyGen simplifica el proceso para crear anuncios ganadores con AI, permitiendo a los especialistas en marketing de rendimiento generar rápidamente anuncios en vídeo atractivos. Utiliza nuestra potente función de Texto a Vídeo para convertir guiones en visuales dinámicos con avatares AI y plantillas personalizables, listos para cualquier plataforma.

¿Ofrece HeyGen soporte multilingüe para contenido creativo?

Absolutamente, HeyGen proporciona un sólido soporte multilingüe para ampliar el alcance de tus vídeos al estilo creador. Con capacidades avanzadas de Doblaje AI, puedes localizar tu contenido sin esfuerzo, asegurando que tu mensaje resuene con diversas audiencias globales.

