Desarrolla un vídeo de estilo testimonial de 45 segundos para un pequeño empresario, mostrando el poder de un generador de vídeos UGC de creadores. El vídeo debe presentar un avatar de AI compartiendo una experiencia positiva de un cliente, con un estilo visual cálido y atractivo. Asegúrate de que el audio sea profesional y claro, utilizando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para entregar la narrativa de manera fluida, dirigido a pequeños empresarios que buscan generar confianza.

Generar Vídeo