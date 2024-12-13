Generador de Vídeos UGC de Creadores: Transforma Ideas en Realidad

Aprovecha la tecnología de Avatares de AI para crear anuncios UGC atractivos y listos para sincronización labial. Convierte sin esfuerzo guiones de texto en vídeos cautivadores con diversas plantillas y más de 50 idiomas.

Desarrolla un vídeo de estilo testimonial de 45 segundos para un pequeño empresario, mostrando el poder de un generador de vídeos UGC de creadores. El vídeo debe presentar un avatar de AI compartiendo una experiencia positiva de un cliente, con un estilo visual cálido y atractivo. Asegúrate de que el audio sea profesional y claro, utilizando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para entregar la narrativa de manera fluida, dirigido a pequeños empresarios que buscan generar confianza.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un anuncio UGC convincente de 30 segundos diseñado para equipos de marketing de comercio electrónico, destacando un nuevo producto con una toma de "Producto en Mano". El estilo visual debe ser animado y dinámico, utilizando una pista de fondo moderna y una locución enérgica generada a través de la función de "Generación de locución" de HeyGen para cautivar a la audiencia y aumentar las ventas para varias marcas.
Prompt de Ejemplo 2
¿Cómo pueden los creadores de contenido explicar eficazmente un tema complejo a su audiencia? Produce un vídeo de 60 segundos de cabeza parlante para creadores de contenido educativo e influencers de redes sociales, utilizando un estilo visual informativo, limpio y accesible con un tono amigable y sonido profesional. Integra las "Plantillas y escenas" de HeyGen para agilizar la producción, permitiéndoles centrarse en ofrecer contenido valioso generado por usuarios.
Prompt de Ejemplo 3
Para innovadores en educación tecnológica o lanzamientos de productos, desarrolla un vídeo conciso de 15 segundos que introduzca un beneficio clave del producto. El estilo visual debe ser moderno y elegante, acompañado de música electrónica animada, presentando un avatar de AI que entregue un mensaje claro. Aprovecha el "Generador de Avatares de AI" de HeyGen para crear el presentador, asegurando que el vídeo incluya metraje B-roll impactante y esté diseñado para una comunicación rápida y efectiva.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos UGC de Creadores

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos UGC auténticos y de alta calidad para campañas y redes sociales con herramientas impulsadas por AI.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Pega tu guion de vídeo directamente en la plataforma. Esto forma la base para tu contenido generado por usuarios atractivo, aprovechando nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Selecciona de nuestra diversa galería de avatares de AI que dan vida a tu guion, añadiendo un toque humano a tu vídeo UGC de AI.
3
Step 3
Añade Mejoras Visuales
Enriquece tu vídeo con metraje B-roll de nuestra biblioteca de medios/soporte de stock o sube el tuyo propio, y aplica gestos a tu avatar para una entrega expresiva.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Produce tu vídeo UGC de AI de alta calidad en varios formatos de aspecto y resoluciones utilizando nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto, listo para ser compartido en todas tus plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Testimonios de Clientes Auténticos

Crea vídeos auténticos de estilo testimonial sin esfuerzo, aprovechando historias de éxito de clientes para generar confianza y credibilidad.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos UGC de alta calidad para creadores de contenido?

HeyGen empodera a los creadores de contenido para generar vídeos auténticos de contenido generado por usuarios (UGC) utilizando capacidades avanzadas de AI. Nuestra plataforma actúa como un potente generador de vídeos UGC de creadores, permitiéndote utilizar avatares de AI realistas y un generador de vídeos de AI para dar vida a tus guiones de vídeo sin esfuerzo para anuncios UGC atractivos o vídeos de estilo testimonial.

¿Cuál es el proceso para transformar un guion de vídeo creativo en un vídeo profesional con la AI de HeyGen?

Con HeyGen, transformar tus guiones de vídeo creativos en vídeos profesionales es sencillo y eficiente. Simplemente introduce tu texto, selecciona de nuestra diversa gama de avatares de AI, y nuestro generador de vídeos de AI sintetizará la actuación, completa con sincronización labial natural de AI. Este proceso permite a los creadores de contenido producir vídeos de cabeza parlante pulidos y otros contenidos creativos para marcas con facilidad.

¿Puedo personalizar los elementos visuales e incorporar elementos creativos específicos en mis vídeos de HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para alinearse con la visión creativa de tu marca. Puedes seleccionar entre varios avatares de AI, añadir metraje B-roll, e incluso incorporar elementos específicos como visuales de Producto en Mano o Gestos. Esta flexibilidad te ayuda a producir vídeos únicos de estilo testimonial o anuncios UGC dinámicos adaptados a tus necesidades.

¿HeyGen admite la creación de contenido de vídeo UGC de AI en varios idiomas para un alcance global?

Sí, HeyGen amplía significativamente tu alcance creativo al admitir la creación de vídeos en más de 50 idiomas, permitiendo a los creadores de contenido conectarse con una audiencia verdaderamente global. Nuestra avanzada AI de sincronización labial asegura una generación de locución natural y precisa, haciendo que tu contenido de vídeo UGC de AI sea universalmente atractivo y accesible.

