Produce videos instructivos de alta calidad rápidamente. Con avatares AI, puedes crear contenido atractivo sin necesidad de habilidades de edición de video.

Crea un dinámico video tutorial de 1 minuto diseñado para aspirantes a creadores de contenido y propietarios de pequeñas empresas que desean aprender sobre producción de video eficiente. Este video instructivo debe utilizar el generador de videos AI de HeyGen para mostrar la simplicidad de crear contenido atractivo, con un avatar AI amigable explicando los pasos claramente y generando una locución profesional, todo entregado en un estilo visual limpio y moderno con una pista de audio animada.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un video explicativo de 90 segundos para formadores corporativos e instructores de cursos en línea, destacando a HeyGen como el creador definitivo de videos tutoriales para software complejo. El video debe tener un estilo visual profesional e informativo con una narración clara, demostrando cómo generar un video tutorial preciso directamente desde un guion utilizando la función de texto a video de HeyGen. Asegúrate de que los subtítulos/captions animados se muestren de manera prominente para la accesibilidad, haciendo que la experiencia de aprendizaje sea fluida y atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un video promocional ágil de 45 segundos dirigido a los especialistas en marketing digital y gestores de redes sociales que necesitan un editor de video AI eficiente para la creación rápida de contenido. Este video debe ser visualmente atractivo y enérgico, mostrando cómo las plantillas y escenas pre-diseñadas de HeyGen aceleran el proceso de creación de videos. Ilustra la facilidad de adaptar contenido para varias plataformas demostrando el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones, acompañado de una pista de música de fondo dinámica.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una demostración de producto en profundidad de 2 minutos utilizando HeyGen como un generador versátil de videos tutoriales para creadores, dirigido a gerentes de producto y desarrolladores de software que presentan nuevas características. El video necesita un estilo visual claro y detallado con una voz autoritaria pero atractiva. Incorpora visuales personalizados y material de archivo relevante a través de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar las explicaciones. Utiliza la generación precisa de locuciones para articular conceptos complejos, asegurando que la audiencia comprenda la innovación de manera efectiva.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Videos Tutoriales para Creadores

Transforma sin esfuerzo tu conocimiento en videos tutoriales atractivos con herramientas impulsadas por AI, diseñadas para creadores sin habilidades de edición de video.

1
Step 1
Crea Tu Contenido Tutorial
Comienza introduciendo tu guion o subiendo tus medios. Nuestra plataforma te ayuda a transformar tus ideas en videos tutoriales claros, facilitando la transmisión de tu mensaje.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Elige entre una amplia gama de avatares AI para presentar tu tutorial. Cada avatar aporta una presencia profesional y atractiva, adaptada al estilo de tu contenido.
3
Step 3
Añade Locuciones y Elementos Atractivos
Mejora tu tutorial con locuciones AI de alta calidad, asegurando una narración clara. También puedes subir medios personalizados o utilizar nuestras plantillas de video para enriquecer tu contenido.
4
Step 4
Exporta Tu Video Profesional
Finaliza tu video tutorial y expórtalo en varios formatos de aspecto. Produce contenido pulido y de calidad profesional listo para cualquier plataforma, sin esfuerzo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Complejos

Desglosa temas intrincados en videos tutoriales claros y comprensibles, mejorando la entrega educativa en general.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos tutoriales usando AI?

HeyGen empodera a los creadores utilizando tecnología avanzada de generador de videos AI y avatares AI realistas para transformar guiones en videos tutoriales atractivos sin filmación compleja. Este enfoque innovador simplifica todo el proceso de producción para cualquier creador.

¿Puedo integrar mis propias grabaciones de pantalla y medios en los videos tutoriales de HeyGen?

Absolutamente, HeyGen permite a los creadores de contenido subir medios personalizados, incluidas grabaciones de pantalla y webcam, en sus videos tutoriales. Esta flexibilidad asegura que tus demostraciones y recursos únicos se integren perfectamente en el resultado final.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para mejorar la accesibilidad de los videos tutoriales?

HeyGen ofrece características robustas como subtítulos animados y locuciones AI de alta calidad, asegurando que tus videos tutoriales sean accesibles para una audiencia más amplia. La plataforma genera automáticamente subtítulos precisos, mejorando la comprensión y el compromiso de todos los espectadores.

¿Proporciona HeyGen plantillas para producir rápidamente videos instructivos profesionales?

Sí, HeyGen proporciona una diversa biblioteca de plantillas de video diseñadas para ayudarte a producir rápidamente videos instructivos profesionales, incluso sin habilidades previas de edición de video. Estas plantillas ofrecen un excelente punto de partida, permitiéndote personalizar y crear contenido convincente de manera eficiente.

