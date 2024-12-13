Generador de Vídeos de Producto para Creadores para Impulsar Ventas con IA

Genera vídeos de producto con IA cautivadores que convierten, utilizando capacidades intuitivas de texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de demostración de producto de 45 segundos, dirigido a los especialistas en marketing digital que presentan una nueva función de software. Adopta un estilo visual limpio, centrado en la captura de pantalla, donde un "avatar de IA" guía a los espectadores paso a paso a través de la funcionalidad del software, apoyado por una locución profesional y articulada. Este enfoque de "generador de vídeos de producto para creadores" hace que las características complejas sean fáciles de entender.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo aspiracional de 60 segundos para marcas de comercio electrónico que muestren un nuevo producto de estilo de vida. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, utilizando tomas de producto cinematográficas que evoquen emoción, con música de fondo suave e inspiradora. Aprovecha la potente "Generación de locuciones" de HeyGen para narrar una historia de marca cautivadora, creando vídeos de producto generados por IA que resuenen profundamente con los consumidores.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 20 segundos de problema/solución dirigido a startups tecnológicas que buscan simplificar servicios complejos. Emplea un estilo visual de explicador animado con gráficos dinámicos, asegurando claridad y accesibilidad con los "Subtítulos/captions" de HeyGen. Este enfoque de "creador de vídeos de producto" transmitirá un mensaje claro, transformando conceptos intrincados en vídeos de producto con IA fácilmente digeribles para un público más amplio.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Producto para Creadores

Genera sin esfuerzo vídeos de producto de alta calidad con IA, transformando tus descripciones de producto en visuales atractivos en solo unos clics.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando el guion de tu vídeo de producto. Nuestra función de guiones con IA ayuda a generar contenido atractivo rápidamente.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Elige entre una amplia gama de plantillas de vídeo para encontrar el estilo perfecto para la presentación de tu producto.
3
Step 3
Añade Voz y Marca
Mejora tu vídeo con generación de locuciones de sonido natural para articular claramente los beneficios de tu producto.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez satisfecho, exporta tus vídeos de demostración de producto atractivos, optimizados para varios formatos de aspecto para compartir sin problemas en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Historias de Éxito de Productos

Crea fácilmente vídeos de IA atractivos para resaltar testimonios de clientes y mostrar el uso real de productos, construyendo confianza y credibilidad.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de producto atractivos rápidamente?

El Generador de Vídeos de Producto con IA de HeyGen permite a los usuarios producir vídeos de producto de alta calidad y atractivos de manera eficiente. Aprovecha nuestra plataforma intuitiva con Avatares de IA, plantillas de vídeo personalizables y funciones de edición robustas para mostrar tu producto de manera efectiva.

¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para generar vídeos de demostración de producto?

HeyGen utiliza capacidades avanzadas de IA para simplificar la creación de vídeos de producto, incluyendo generación de texto a vídeo desde guion, Avatares de IA realistas y locuciones automatizadas. Estas herramientas te ayudan a producir vídeos de demostración de producto profesionales con facilidad.

¿Es adecuado el creador de vídeos de producto de HeyGen para usuarios sin experiencia extensa en edición de vídeo?

¡Absolutamente! HeyGen está diseñado para ser fácil de usar, permitiendo a cualquiera convertirse en un creador de vídeos de producto. Nuestro editor de arrastrar y soltar, plantillas de vídeo preconstruidas y biblioteca de medios de stock hacen que la creación de vídeos profesionales sea accesible para todos, independientemente de la habilidad técnica.

¿Puedo personalizar mis vídeos de producto con IA para alinearlos con la identidad de mi marca?

Sí, HeyGen ofrece amplios controles de marca para asegurar que tus vídeos de producto con IA coincidan perfectamente con tu marca. Incorpora fácilmente tu logotipo, ajusta colores y selecciona entre varias escenas para mantener una presencia de marca consistente y profesional.

