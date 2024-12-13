Creador de Vídeos de Colaboración con Creadores: Impulsa tus Campañas

Impulsa campañas atractivas y conecta con más clientes con poderosos avatares de IA.

Imagina un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, mostrando lo fácil que es lanzar su próxima campaña de colaboración con creadores. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con cortes rápidos y gráficos vibrantes, acompañado de una banda sonora motivadora y una locución profesional. Destaca la facilidad de uso demostrando la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para generar narrativas atractivas para sus esfuerzos de marketing de influencers.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo visualmente atractivo de 45 segundos dirigido a creadores de contenido y agencias creativas, ilustrando el poder de un generador de vídeos de influencers con IA. La estética debe ser futurista y limpia, utilizando transiciones suaves y música electrónica ambiental, mientras un avatar de IA amigable y seguro presenta una propuesta convincente para una colaboración de marca. Enfatiza cómo los avatares de IA de HeyGen y sus diversas plantillas y escenas pueden elevar sus propuestas y expandir su alcance para varios vídeos en redes sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo inspirador de 60 segundos para estrategas de marca y negocios de comercio electrónico, narrando una exitosa campaña de vídeo impulsada por IA centrada en una colaboración con creadores. El estilo visual debe ser cinematográfico y pulido, empleando imágenes poderosas de integración de productos y contenido auténtico de creadores, subrayado por una partitura orquestal edificante y una narración atractiva. Muestra cómo el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen puede mejorar la narración visual y cómo los subtítulos automáticos aseguran el máximo compromiso de la audiencia en diversas plataformas para una narración de marca impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo tutorial paso a paso de 30 segundos dirigido a creadores aspirantes y becarios de marketing, demostrando la simplicidad de crear un anuncio de creador de vídeos de colaboración. El enfoque visual debe ser brillante y fácil de usar, con grabaciones de pantalla claras y superposiciones de texto útiles, complementado con música de fondo alegre y una locución cálida y orientadora. Destaca lo fácil que es para los usuarios adaptar contenido usando las diversas plantillas de vídeo de HeyGen y exportar instantáneamente para cualquier plataforma con redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Colaboración con Creadores

Genera sin esfuerzo vídeos atractivos para tus campañas de marketing con creadores usando IA, transformando la narración y el compromiso de tu marca.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza pegando o escribiendo tu guion deseado. Nuestra plataforma utiliza tecnología avanzada de texto a vídeo desde guion para transformar tus palabras en una narrativa de vídeo dinámica, sentando las bases para contenido atractivo de colaboración con creadores.
2
Step 2
Selecciona tu Influencer de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca o producto. Estos influencers virtuales son perfectos para transmitir tu mensaje de manera consistente y auténtica, mejorando tu experiencia con el generador de vídeos de influencers con IA.
3
Step 3
Añade Toques Profesionales
Refina tu vídeo con generación de locuciones de alta calidad y subtítulos/captions generados automáticamente. Asegúrate de que tu mensaje sea claro y accesible, haciendo que tus vídeos de marketing de influencers sean pulidos e impactantes.
4
Step 4
Exporta para Campañas
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo en varios formatos optimizados para diferentes plataformas de redes sociales. Despliega tus campañas de vídeo impulsadas por IA sin problemas y conecta con tu audiencia a través de vídeos atractivos en redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y eleva a las audiencias con vídeos motivacionales

.

Crea vídeos inspiradores y motivacionales para conectar con las audiencias, fortaleciendo los mensajes de marca a través de las voces de los creadores.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de colaboración con creadores?

HeyGen empodera a marcas y creadores para producir vídeos de creadores de alta calidad y auténticos para campañas de marketing de influencers poderosas. Utiliza el generador de vídeos de influencers con IA de HeyGen para crear rápidamente vídeos atractivos para redes sociales que construyan campañas convincentes y generen resultados para tu marca.

¿Qué características únicas ofrece HeyGen para la generación de vídeos con IA?

HeyGen proporciona un avanzado generador de vídeos de influencers con IA, transformando texto en vídeo desde un guion con avatares de IA realistas y generación sofisticada de locuciones. Nuestra interfaz fácil de usar y las extensas plantillas de vídeo simplifican la creación de contenido, permitiéndote producir vídeos profesionales sin esfuerzo.

¿Es HeyGen adecuado para todos los niveles de creadores de contenido?

Absolutamente. HeyGen está diseñado como un editor de vídeo intuitivo, haciendo que la creación de contenido sea accesible para podcasters, YouTubers, bloggers y cineastas experimentados por igual. Nuestra interfaz fácil de usar, combinada con plantillas de vídeo personalizables y una extensa biblioteca de medios, ayuda a cada creador a producir vídeos atractivos para redes sociales de manera eficiente.

¿Puedo personalizar vídeos con la identidad de mi marca usando HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar sin problemas tu logotipo y colores de marca en cada vídeo. Mejora la narración de tu marca y aumenta el reconocimiento de marca con promociones de productos de calidad profesional y otros vídeos de marketing, completos con subtítulos personalizables y relaciones de aspecto óptimas.

