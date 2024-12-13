Creador de Vídeos de Bienvenida: Simplifica los Viajes de Nuevos Usuarios

Crea vídeos de formación atractivos para nuevos empleados utilizando la potente generación de voz en off de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña una elegante introducción de 60 segundos para aspirantes a creadores de contenido, ilustrando cómo pueden personalizar su contenido de vídeo para construir una marca personal sólida. El estilo visual y de audio debe ser profesional y dinámico, con transiciones suaves y una voz en off clara y segura. Esta sugerencia debe guiar a los usuarios a través de la creación de su narrativa utilizando la función de Texto a vídeo de HeyGen, transformando sus ideas en visuales atractivos para su audiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un acogedor vídeo de bienvenida de 30 segundos específicamente para departamentos de RRHH en startups tecnológicas, enfatizando cómo crear una cultura empresarial positiva desde la primera interacción con nuevos empleados. El vídeo debe adoptar un estilo visual cálido y acogedor con avatares de IA realistas, complementado con música de fondo suave y alentadora. Destaca cómo los avatares de IA de HeyGen pueden añadir un toque humano y personalización a sus vídeos de bienvenida, haciendo que los nuevos empleados se sientan conectados al instante.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo explicativo de producto informativo de 50 segundos dirigido a equipos de marketing que necesitan compartir eficientemente su vídeo en sitios web y redes sociales. El estilo visual debe ser limpio con gráficos nítidos y una voz en off profesional y articulada, asegurando claridad e impacto. Ilustra cómo la capacidad de generación de voz en off de HeyGen permite iteraciones rápidas y opciones lingüísticas diversas, asegurando que su mensaje se transmita perfectamente a una audiencia amplia.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Bienvenida

Crea vídeos de bienvenida atractivos sin esfuerzo. Guía a los nuevos miembros del equipo con contenido personalizado que se integra perfectamente en la cultura de tu empresa.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza seleccionando una de nuestras plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente. Estas proporcionan un punto de partida perfecto para tus vídeos de bienvenida, asegurando un aspecto pulido desde el principio.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Adapta tu vídeo con información específica para nuevos empleados. Añade fácilmente tu guion y utiliza voces en off de IA para crear una narración clara y consistente que mejore tu mensaje.
3
Step 3
Aplica Marca y Medios
Integra los controles de marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, para reforzar tu identidad corporativa. Mejora tu vídeo con medios de archivo atractivos para un toque profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu creación exportando tu vídeo de bienvenida de alta calidad. Compártelo directamente en tu sitio web o plataformas preferidas para dar la bienvenida a los nuevos empleados de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Bienvenida e Inspiración

Diseña vídeos motivacionales impactantes para inspirar e influir positivamente en los nuevos empleados, fomentando una cultura empresarial fuerte y acogedora.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de bienvenida atractivos rápidamente?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de bienvenida divertidos y atractivos a través de una amplia selección de plantillas de vídeo personalizables. Puedes modificar fácilmente las escenas, añadir tu marca y utilizar avatares de IA para personalizar la experiencia de cada nuevo empleado, haciendo de HeyGen un creador de vídeos eficaz.

¿Qué características hacen de HeyGen el creador de vídeos de bienvenida ideal para creadores?

HeyGen ofrece herramientas robustas diseñadas específicamente para creadores, incluyendo voces en off de IA, capacidades de texto a vídeo y amplios controles de marca. Estas características te permiten crear un nuevo vídeo desde cero o personalizar plantillas existentes, asegurando vídeos de bienvenida profesionales y únicos para nuevos empleados.

¿Puedo personalizar los elementos visuales y de audio de mis vídeos de bienvenida con HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen te permite personalizar completamente tu vídeo incorporando tu logotipo y colores de marca directamente en tus vídeos de bienvenida. Con avanzadas voces en off de IA y la capacidad de incluir elementos de vídeo animados, puedes asegurar una experiencia profesional y memorable para cada nuevo empleado.

Una vez creados, ¿cómo puedo compartir mis vídeos de bienvenida de HeyGen de manera efectiva?

HeyGen facilita compartir tus vídeos de bienvenida completados de manera sencilla y eficiente. Puedes exportar fácilmente tus vídeos en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas o incrustarlos directamente en el sitio web de tu empresa, asegurando que los nuevos empleados tengan acceso sin problemas a información vital.

