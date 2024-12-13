Generador de Mensajes de Creador: Crea Tu Mensaje AI

Entrega tu mensaje con avatares AI convincentes, transformando texto en vídeos profesionales en minutos para redes sociales.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 2 minutos dirigido a equipos de marketing que buscan optimizar la creación de contenido. Emplea una estética visual dinámica y moderna con transiciones nítidas y música de fondo animada, complementada por una narración clara y segura. El vídeo debe ilustrar poderosamente cómo los avatares de AI pueden presentar actualizaciones de productos complejas o explicaciones de características, aprovechando el generador de vídeos AI de HeyGen para vídeos de marketing profesionales.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora un vídeo instructivo de 90 segundos para educadores o formadores corporativos, centrado en una nueva característica de software. El estilo visual debe estar impulsado por infografías y ser fácil de seguir, con una voz calmada y autoritaria guiando al espectador. Enfatiza cómo HeyGen ayuda en la creación de contenido de vídeo generando automáticamente subtítulos/captions, asegurando accesibilidad y retención para todos los aprendices, haciéndolo perfecto para vídeos explicativos detallados.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vibrante vídeo de anuncio de 45 segundos para redes sociales diseñado para influencers y creadores de contenido. El diseño visual debe ser moderno y rápido, con música de fondo enérgica y un tono directo y conversacional. Este vídeo mostrará la versatilidad de las plantillas y escenas de HeyGen, permitiendo a los usuarios producir rápidamente contenido llamativo y actuar como su 'generador de mensajes de creador' personal para actualizaciones oportunas.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Mensajes de Creador

Crea mensajes de vídeo atractivos sin esfuerzo con nuestro generador impulsado por AI. Transforma tu texto en vídeos profesionales, completos con avatares AI y visuales dinámicos, en solo unos clics.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu mensaje o utilizando nuestro generador de guiones integrado para desarrollar tu contenido. Nuestra AI convertirá tu texto en vídeo, listo para producción.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar y Escena
Elige de una diversa biblioteca de avatares AI para representar tu mensaje. Complementa tu selección con una plantilla o escena adecuada, asegurando que tu vídeo tenga el fondo visual perfecto.
3
Step 3
Añade Personalización y Voz
Refina tu vídeo con controles de marca, música de fondo y otros elementos visuales. Mejora la entrega de tu mensaje generando voces en off para tu avatar, asegurando una comunicación clara.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Alta Calidad
Una vez satisfecho con tu creación, exporta fácilmente tu vídeo en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas. Tus vídeos de alta calidad están ahora listos para compartir en redes sociales y más allá.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

Produce vídeos profesionales para compartir testimonios de clientes, construyendo confianza y demostrando el valor de tus ofertas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica el generador de vídeos AI de HeyGen la creación de contenido de vídeo?

HeyGen transforma texto en vídeos profesionales de alta calidad utilizando avanzados avatares AI y tecnología de texto a vídeo, simplificando significativamente tu proceso de creación de contenido de vídeo.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la personalización de vídeos?

HeyGen ofrece una amplia personalización a través de su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, permitiendo a los usuarios personalizar plantillas, integrar elementos de marca y ajustar cada aspecto de sus vídeos profesionales.

¿HeyGen admite salida de vídeo de alta calidad y localización multilingüe?

Sí, HeyGen asegura una calidad excepcional con salida de vídeo en HD y ofrece robustas características de localización, incluyendo subtítulos automáticos y voces en off naturales disponibles en más de 40 idiomas para un alcance global.

¿Cómo puede HeyGen producir voces en off realistas y sincronización labial precisa?

HeyGen utiliza sofisticada AI para generar voces en off altamente realistas y sincronizar con precisión los movimientos labiales con tu guion, creando cabezas parlantes convincentes que transmiten tu mensaje efectivamente.

