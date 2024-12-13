Generador de Vídeos Creativos: Crea Contenido Impresionante con IA

Transforma ideas en vídeos cautivadores en minutos usando nuestro generador de vídeos creativos y la potente funcionalidad de Texto a vídeo desde guion.

Produce un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, mostrando cómo pueden aprovechar fácilmente un generador de vídeos creativo. El estilo visual debe ser brillante y profesional, incorporando gráficos elegantes y una banda sonora moderna y animada, mientras que el audio presenta a un narrador claro y entusiasta. Destaca la facilidad de comenzar con plantillas y escenas diseñadas por expertos para crear rápidamente vídeos atractivos para redes sociales que capturen la atención.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para creadores de contenido y educadores, demostrando cómo transformar ideas complejas en contenido visual atractivo utilizando un generador de vídeos con IA. Adopta un estilo visual claro e informativo con transiciones suaves y una voz en off autoritaria y calmada. Utiliza avatares de IA realistas como 'cabezas parlantes' para presentar información clave, haciendo que el contenido sea altamente digerible y profesional para propósitos educativos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un anuncio de reclutamiento convincente de 30 segundos dirigido a emprendedores y startups que buscan expandir su equipo, enfatizando la rapidez e innovación de los vídeos generados por IA. La estética visual debe ser dinámica y rápida, con texto inspirador en pantalla y música de fondo enérgica. Ilustra lo fácil que es crear vídeos simplemente introduciendo tu mensaje y dejando que la función de Texto a vídeo desde guion construya toda la narrativa visual.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un cortometraje único de 50 segundos para artistas digitales y agencias de marketing, explorando los límites del control creativo en la producción de vídeos. Emplea un estilo visual artístico y experimental con gráficos abstractos en movimiento y una banda sonora atmosférica para evocar un sentido de innovación. Muestra la función precisa de generación de voz en off, permitiendo una perfecta sincronización de audio y ambiente, asegurando que tu visión artística se realice con un esfuerzo mínimo, incluso comenzando desde plantillas predefinidas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Generación de Vídeos Creativos

Transforma fácilmente tus ideas en impresionantes vídeos generados por IA con las herramientas intuitivas de HeyGen, dando vida a tu visión creativa en minutos.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion en la plataforma. Nuestra IA convertirá automáticamente tu texto en un vídeo dinámico, sirviendo como la base para tu proyecto creativo.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Mejora tu mensaje seleccionando de una diversa biblioteca de avatares de IA. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan perfectamente con tu marca y narrativa para tus vídeos generados por IA.
3
Step 3
Aplica Elementos de Branding
Personaliza aún más tu vídeo aplicando el logo, colores y otros elementos creativos de tu marca. Asegura la consistencia y haz que tus vídeos sean únicos con un control creativo preciso.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Una vez satisfecho, exporta tu vídeo en alta resolución como un archivo MP4. Comparte tu vídeo creativo profesionalmente elaborado con tu audiencia en todas las plataformas sin esfuerzo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido Motivacional Inspirador

.

Desarrolla poderosos vídeos motivacionales que resuenen profundamente con los espectadores y fomenten conexiones positivas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso de generación de vídeos creativos?

HeyGen te permite crear vídeos de alta calidad y atractivos sin esfuerzo con su avanzado generador de vídeos con IA. Aprovecha las plantillas predefinidas, personaliza avatares de IA y mantén el control creativo total para producir contenido único de manera eficiente.

¿Qué tipos de vídeos generados por IA puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir diversos vídeos generados por IA, desde contenido atractivo para redes sociales hasta cabezas parlantes profesionales. Simplemente introduce tu texto, y el potente motor de texto a vídeo de HeyGen da vida a tus ideas con avatares de IA realistas.

¿HeyGen ofrece herramientas para una edición eficiente de vídeos con IA?

HeyGen proporciona un software integral de edición de vídeos con IA, simplificando el proceso de creación. Incluye funciones como generación de voz con IA, subtítulos automáticos y opciones para exportar tu producción final como un archivo MP4 de alta resolución, optimizando tu flujo de trabajo.

¿Puedo personalizar mis vídeos generados por IA para propósitos de branding usando HeyGen?

Absolutamente, HeyGen te da un control creativo extenso para personalizar tus vídeos generados por IA. Puedes añadir fácilmente el logo de tu empresa, ajustar los colores para que coincidan con la identidad de tu marca y personalizar avatares de IA para asegurar una apariencia consistente y profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo