381/2000

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de vídeo de 30 segundos para generador de vídeos AI dirigido a propietarios de pequeñas empresas y emprendedores, presentando un nuevo producto o servicio creativo. Este vídeo corto y dinámico debe aprovechar los avatares AI de HeyGen para presentar los beneficios clave, capturando la atención con una estética visual vibrante y un tono claro y entusiasta.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo inspirador de 60 segundos para entusiastas creativos y estudiantes, ofreciendo una mirada detrás de escena a un proceso artístico, destacando diversos estilos de vídeo. Emplea un estilo visual cálido y auténtico con una narración generada por la función de generación de locuciones de HeyGen para compartir ideas y fomentar la conexión con tu audiencia.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo rápido, tipo infografía, de 15 segundos para freelancers y gestores de proyectos en campos creativos, proporcionando consejos esenciales para una gestión de proyectos optimizada. Este visual de ritmo rápido debe contar con texto claro en pantalla y música impactante, utilizando los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la máxima retención de información sin requerir habilidades de edición.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Creativos

Transforma sin esfuerzo tus ideas en impresionantes vídeos de presentación profesional utilizando AI. Crea historias visuales atractivas sin edición compleja.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion creativo o puntos clave, y nuestra función de texto a vídeo comenzará a sentar las bases para tu presentación.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una amplia gama de avatares AI para representar visualmente tu presentación única, asegurando que cautive a tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Mejora tu vídeo con controles de marca únicos, incluyendo logos personalizados y colores de marca, para mantener una identidad profesional consistente.
4
Step 4
Exporta Tu Presentación
Utiliza nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para generar y descargar tu vídeo creativo de alta calidad, listo para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Presentaciones de Éxito del Cliente

Crea vídeos atractivos impulsados por AI que destacan experiencias positivas de clientes, construyendo confianza y demostrando valor.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos creativos de presentación?

HeyGen permite a los usuarios producir vídeos impresionantes y ultra-realistas sin esfuerzo. Con su avanzado generador de vídeos AI, puedes transformar texto en contenido dinámico utilizando diversos avatares AI y plantillas profesionales, perfectos para la creación de contenido creativo y vídeos de presentación.

¿Qué características innovadoras ofrece HeyGen para crear contenido de marketing único?

HeyGen proporciona un potente generador de texto a vídeo que convierte guiones en contenido de marketing atractivo. Puedes aprovechar una amplia selección de avatares AI y personalizar escenas con controles de marca y una rica biblioteca de medios para lograr diversos estilos de vídeo.

¿Puedo personalizar el estilo visual y la marca de mis vídeos creados con HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplios controles de marca para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Añade fácilmente tu logo, elige colores de marca y personaliza diseños dentro de plantillas profesionales para crear vídeos empresariales únicos.

¿Es HeyGen adecuado para producir vídeos explicativos y de demostración de productos de alta calidad?

Sí, HeyGen es una solución ideal impulsada por AI para generar vídeos explicativos y de demostración de productos atractivos. Su interfaz fácil de usar y capacidades de texto a vídeo facilitan la creación de contenido visual impactante sin requerir amplias habilidades de edición de vídeo.

