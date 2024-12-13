Generador Creativo de Anuncios: Impulsa Campañas con IA
Crea anuncios de IA de alta conversión en minutos usando nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion para maximizar tu ROAS.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo profesional de 45 segundos para gerentes de marketing, ilustrando cómo las extensas plantillas de anuncios de HeyGen aseguran una superior Consistencia de Marca en todas las campañas. El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y corporativo con una locución autoritaria, destacando el uso de Plantillas y escenas y el redimensionamiento y exportación de Aspecto para una adaptación sin problemas.
Produce un vídeo de 60 segundos a ritmo rápido dirigido a los especialistas en marketing de rendimiento y agencias, explicando cómo HeyGen simplifica la creación y iteración de Anuncios de IA para una rápida optimización de anuncios. El vídeo debe tener un estilo visual elegante y orientado a resultados y una voz de IA confiada, enfatizando el sólido soporte de la biblioteca de medios/stock y la eficiente generación de locuciones.
Diseña un vídeo de 30 segundos a la moda para creadores de contenido freelance e influencers de redes sociales, mostrando a HeyGen como el creador definitivo de Anuncios de IA para plataformas de redes sociales atractivas. Emplea visuales vibrantes y una locución enérgica y conversacional, utilizando avatares de IA para conectar con la audiencia y subtítulos/captions generados automáticamente para un alcance máximo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación Rápida de Anuncios de Alto Rendimiento.
Produce sin esfuerzo anuncios en vídeo de alto rendimiento en minutos, mejorando tus campañas publicitarias creativas con eficiencia impulsada por IA.
Producción de Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Genera rápidamente anuncios en vídeo y clips cautivadores adaptados para plataformas de redes sociales, aumentando el compromiso de tus Anuncios de IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso de generación creativa de anuncios?
HeyGen sirve como un Generador de Anuncios de IA, permitiéndote producir rápidamente anuncios en vídeo e imagen atractivos. Aprovecha las herramientas impulsadas por IA y las plantillas de anuncios para optimizar tu estrategia creativa y asegurar la consistencia de marca en todas tus campañas publicitarias.
¿Qué tipo de herramientas impulsadas por IA ofrece HeyGen para anuncios en vídeo?
HeyGen proporciona herramientas de vanguardia impulsadas por IA, incluyendo avatares de IA y generación de texto a vídeo, para crear anuncios en vídeo dinámicos. Nuestra plataforma te permite transformar guiones en contenido atractivo con locuciones profesionales y subtítulos, mejorando tus esfuerzos de marketing de rendimiento.
¿Puede HeyGen ayudar con el diseño de diversos creativos publicitarios?
Absolutamente, HeyGen es un Creador de Anuncios de IA que simplifica el diseño de diversos creativos publicitarios. Utilizando nuestro editor de arrastrar y soltar y extensas plantillas de anuncios, puedes incorporar fácilmente activos de marca y generar tanto anuncios en vídeo como en imagen para varias plataformas de redes sociales.
¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca en las campañas publicitarias?
HeyGen ayuda a mantener una fuerte consistencia de marca permitiéndote controlar elementos de marca como logotipos y colores dentro de tus anuncios creativos. Esto asegura que todas tus campañas publicitarias reflejen una estrategia creativa unificada, haciendo que tu mensaje sea más impactante en las plataformas de redes sociales.