Crea un vibrante vídeo de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, demostrando cómo HeyGen actúa como un generador creativo de anuncios. Utiliza su función de Texto a vídeo desde guion para producir rápidamente diversos anuncios en vídeo, mejorados por avatares de IA amigables, todo presentado con una estética moderna y optimista y una cálida locución de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un vídeo profesional de 45 segundos para gerentes de marketing, ilustrando cómo las extensas plantillas de anuncios de HeyGen aseguran una superior Consistencia de Marca en todas las campañas. El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y corporativo con una locución autoritaria, destacando el uso de Plantillas y escenas y el redimensionamiento y exportación de Aspecto para una adaptación sin problemas.
Produce un vídeo de 60 segundos a ritmo rápido dirigido a los especialistas en marketing de rendimiento y agencias, explicando cómo HeyGen simplifica la creación y iteración de Anuncios de IA para una rápida optimización de anuncios. El vídeo debe tener un estilo visual elegante y orientado a resultados y una voz de IA confiada, enfatizando el sólido soporte de la biblioteca de medios/stock y la eficiente generación de locuciones.
Diseña un vídeo de 30 segundos a la moda para creadores de contenido freelance e influencers de redes sociales, mostrando a HeyGen como el creador definitivo de Anuncios de IA para plataformas de redes sociales atractivas. Emplea visuales vibrantes y una locución enérgica y conversacional, utilizando avatares de IA para conectar con la audiencia y subtítulos/captions generados automáticamente para un alcance máximo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador Creativo de Anuncios

Diseña sin esfuerzo anuncios visuales y de vídeo de alta conversión para cualquier plataforma usando herramientas impulsadas por IA y un editor intuitivo de arrastrar y soltar, acelerando tu estrategia creativa.

Crea la Base de tu Anuncio
Comienza seleccionando de una biblioteca de plantillas de anuncios profesionales o empieza con un lienzo en blanco para configurar rápidamente la estructura de tu nuevo creativo. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para un diseño eficiente.
Añade Elementos de IA Atractivos
Mejora tu creativo incorporando avatares de IA dinámicos y generando locuciones atractivas desde tu guion. Los avatares de IA de HeyGen dan vida a tu contenido publicitario, haciéndolo más cautivador para tu audiencia.
Aplica tu Identidad de Marca
Asegura una fuerte Consistencia de Marca en todos tus creativos. Personaliza tu anuncio con controles de Branding específicos de HeyGen, incluyendo logotipos, colores y fuentes, para alinearse perfectamente con las directrices de tu marca.
Exporta para el Éxito de la Campaña
Finaliza tu creativo publicitario de alta calidad utilizando el redimensionamiento y exportación de Aspecto de HeyGen para varias plataformas de redes sociales. Prepara tu anuncio para diversas campañas publicitarias, asegurando una presentación óptima donde sea que se despliegue.

Anuncios de Testimonios de Clientes Impulsados por IA

Transforma historias de éxito de clientes en anuncios de vídeo de IA atractivos, construyendo confianza y generando conversiones con testimonios auténticos.

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso de generación creativa de anuncios?

HeyGen sirve como un Generador de Anuncios de IA, permitiéndote producir rápidamente anuncios en vídeo e imagen atractivos. Aprovecha las herramientas impulsadas por IA y las plantillas de anuncios para optimizar tu estrategia creativa y asegurar la consistencia de marca en todas tus campañas publicitarias.

¿Qué tipo de herramientas impulsadas por IA ofrece HeyGen para anuncios en vídeo?

HeyGen proporciona herramientas de vanguardia impulsadas por IA, incluyendo avatares de IA y generación de texto a vídeo, para crear anuncios en vídeo dinámicos. Nuestra plataforma te permite transformar guiones en contenido atractivo con locuciones profesionales y subtítulos, mejorando tus esfuerzos de marketing de rendimiento.

¿Puede HeyGen ayudar con el diseño de diversos creativos publicitarios?

Absolutamente, HeyGen es un Creador de Anuncios de IA que simplifica el diseño de diversos creativos publicitarios. Utilizando nuestro editor de arrastrar y soltar y extensas plantillas de anuncios, puedes incorporar fácilmente activos de marca y generar tanto anuncios en vídeo como en imagen para varias plataformas de redes sociales.

¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca en las campañas publicitarias?

HeyGen ayuda a mantener una fuerte consistencia de marca permitiéndote controlar elementos de marca como logotipos y colores dentro de tus anuncios creativos. Esto asegura que todas tus campañas publicitarias reflejen una estrategia creativa unificada, haciendo que tu mensaje sea más impactante en las plataformas de redes sociales.

