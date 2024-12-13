Crea Vídeos de Navegación del Espacio de Trabajo para Mejorar la Integración
Empodera a los equipos de RRHH y formadores para crear vídeos de navegación atractivos para la integración de nuevos empleados usando avatares de IA.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de configuración dinámico de 45 segundos dirigido a líderes de ventas y gerentes de éxito del cliente, mostrando una actualización de características de un nuevo software. El estilo visual debe ser rápido y enérgico, utilizando grabaciones de pantalla vibrantes y una voz en off contundente, con subtítulos/captions de HeyGen habilitados para una comprensión universal y rápida absorción de información.
Produce un vídeo de navegación del espacio de trabajo de 30 segundos para todos los empleados y formadores, abordando un problema técnico común y proporcionando una solución clara y concisa. El estilo visual debe ser directo y útil, utilizando demostraciones paso a paso, con una voz en off de apoyo generada rápidamente usando la función de texto a vídeo de HeyGen para una creación de contenido eficiente.
Diseña un vídeo moderno de 90 segundos para equipos multifuncionales, proporcionando una visión general de una nueva herramienta de colaboración interna, enfatizando sus beneficios para crear vídeos de navegación del espacio de trabajo. El estilo visual debe ser elegante y colaborativo, incorporando transiciones dinámicas y música de fondo animada, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para lograr una estética pulida y profesional.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Cursos de Formación Integrales.
Optimiza la creación de extensos vídeos de formación con IA y cursos de navegación del espacio de trabajo para educar a los empleados de manera efectiva.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Mejora la comprensión del usuario y la retención del conocimiento con vídeos de navegación del espacio de trabajo y configuración dinámicos, impulsados por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de navegación del espacio de trabajo atractivos?
HeyGen empodera a los equipos de RRHH y formadores para crear fácilmente vídeos de navegación del espacio de trabajo profesionales y vídeos de formación con IA. Utiliza avatares de IA y un generador de texto a vídeo para producir contenido atractivo para la integración de nuevos empleados de manera eficiente.
¿Qué herramientas de IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos?
HeyGen ofrece herramientas avanzadas de IA, incluyendo avatares de IA sofisticados y un poderoso portavoz de IA, que pueden transformar tu texto en contenido de vídeo de alta calidad. Esto hace que la producción de vídeos complejos sea accesible para diversas necesidades.
¿Pueden los líderes de ventas y gerentes de éxito del cliente utilizar HeyGen para sus necesidades específicas?
Absolutamente. Los líderes de ventas y gerentes de éxito del cliente pueden aprovechar HeyGen para producir vídeos de configuración personalizados o vídeos de navegación atractivos con facilidad. Esto agiliza la comunicación y mejora la comprensión para su audiencia.
¿HeyGen admite múltiples idiomas para crear vídeos de formación con IA?
Sí, HeyGen admite múltiples idiomas, lo que lo hace ideal para crear diversos vídeos de formación con IA y contenido efectivo para la integración de nuevos empleados a nivel global. También incluye un generador de subtítulos de IA para una accesibilidad más amplia entre diferentes audiencias.