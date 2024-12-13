Crea Vídeos de Formación de Herramientas de Trabajo que Enganchen

Crea fácilmente vídeos de formación efectivos utilizando texto a vídeo desde guion para una educación de empleados de alta calidad y atractiva.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos para empleados existentes que necesiten refrescar rápidamente características específicas dentro de un sistema interno complejo. Este vídeo debe contar con grabaciones de pantalla limpias y nítidas con anotaciones en pantalla, una narración clara y concisa, y un audio de fondo mínimo, haciéndolo más accesible al utilizar la función de subtítulos/captions de HeyGen para diversos estilos de aprendizaje.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación en línea profesional de 90 segundos para gerentes de nivel medio, presentando una nueva política de la empresa o una actualización importante de una herramienta crítica del lugar de trabajo. Emplea un diseño visual elegante y corporativo con presentadores de avatares de IA autoritarios y una narración calmada e informativa, creando todo el guion de manera eficiente a través de la funcionalidad de Texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una pieza promocional dinámica de 30 segundos para un próximo taller interno sobre cómo mejorar la productividad con características avanzadas de software, dirigido a jóvenes profesionales ansiosos por el desarrollo profesional. El vídeo debe tener un estilo visual rápido basado en escenarios con efectos de sonido energéticos y una narración atractiva, utilizando eficazmente las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para ilustrar rápidamente los desafíos y soluciones comunes en el lugar de trabajo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación de Herramientas de Trabajo

Produce rápidamente vídeos de formación claros y atractivos para cualquier herramienta de trabajo, empoderando a tu equipo con aprendizaje accesible y bajo demanda.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Esboza tu contenido y utiliza Texto a vídeo desde guion para generar escenas de vídeo iniciales, asegurando un flujo de formación estructurado y completo, ofreciendo un guion flexible.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Avatares
Mejora la claridad incorporando grabaciones de pantalla de tu herramienta de trabajo en acción o utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar información de manera dinámica.
3
Step 3
Añade Voz y Anotaciones
Refina tu vídeo con generación de voz en off de alta calidad para una narración clara e incluye anotaciones para resaltar características o pasos clave dentro de la herramienta.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de formación utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas y luego compártelo e intégralo directamente en tu LMS o canales internos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Guías Rápidas de Cómo Hacer

Genera rápidamente clips de vídeo cortos y atractivos y guías de cómo hacer para funciones específicas de herramientas de trabajo, permitiendo un aprendizaje rápido y una referencia fácil.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación profesional?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de formación efectivos convirtiendo tus guiones en contenido visual atractivo utilizando avatares de IA y generación de voz en off. Esto permite una producción rápida de materiales de formación de alta calidad y consistentes sin necesidad de edición de vídeo compleja.

¿Qué características ofrece HeyGen para desarrollar vídeos de formación atractivos para nuevas herramientas de trabajo?

HeyGen ofrece características robustas para vídeos de formación de herramientas de trabajo, incluyendo plantillas personalizables, soporte para grabación de pantalla y la capacidad de añadir anotaciones. Puedes producir fácilmente vídeos instructivos y demostraciones de productos, asegurando que tus empleados comprendan las nuevas herramientas de manera eficiente.

¿Es posible crear vídeos instructivos de alta calidad rápidamente con HeyGen?

Sí, HeyGen facilita la creación de vídeos instructivos de alta calidad. Aprovecha su funcionalidad de texto a vídeo y su extensa biblioteca de medios para producir tutoriales atractivos, asegurando que tus vídeos de formación en línea sean claros e impactantes sin requerir un entorno de grabación.

¿Puedo mantener la consistencia de la marca en todos mis vídeos de formación en línea usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca para incorporar tu logotipo y colores en todos tus vídeos de formación en línea. Esto asegura una apariencia consistente y profesional para todo el contenido, incluyendo aquellos destinados a la integración con tu LMS.

