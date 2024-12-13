Crea Vídeos de Formación de Herramientas de Trabajo que Enganchen
Crea fácilmente vídeos de formación efectivos utilizando texto a vídeo desde guion para una educación de empleados de alta calidad y atractiva.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos para empleados existentes que necesiten refrescar rápidamente características específicas dentro de un sistema interno complejo. Este vídeo debe contar con grabaciones de pantalla limpias y nítidas con anotaciones en pantalla, una narración clara y concisa, y un audio de fondo mínimo, haciéndolo más accesible al utilizar la función de subtítulos/captions de HeyGen para diversos estilos de aprendizaje.
Produce un vídeo de formación en línea profesional de 90 segundos para gerentes de nivel medio, presentando una nueva política de la empresa o una actualización importante de una herramienta crítica del lugar de trabajo. Emplea un diseño visual elegante y corporativo con presentadores de avatares de IA autoritarios y una narración calmada e informativa, creando todo el guion de manera eficiente a través de la funcionalidad de Texto a vídeo de HeyGen.
Crea una pieza promocional dinámica de 30 segundos para un próximo taller interno sobre cómo mejorar la productividad con características avanzadas de software, dirigido a jóvenes profesionales ansiosos por el desarrollo profesional. El vídeo debe tener un estilo visual rápido basado en escenarios con efectos de sonido energéticos y una narración atractiva, utilizando eficazmente las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para ilustrar rápidamente los desafíos y soluciones comunes en el lugar de trabajo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Bibliotecas de Formación Completas.
Produce fácilmente una amplia gama de vídeos de formación en línea para todas las herramientas de trabajo, asegurando que los recursos de aprendizaje consistentes estén accesibles para cada empleado.
Mejora la Efectividad de la Formación.
Utiliza IA para crear vídeos de formación atractivos que capturen la atención, mejoren la comprensión y aumenten significativamente la retención de conocimientos para herramientas de trabajo complejas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación profesional?
HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de formación efectivos convirtiendo tus guiones en contenido visual atractivo utilizando avatares de IA y generación de voz en off. Esto permite una producción rápida de materiales de formación de alta calidad y consistentes sin necesidad de edición de vídeo compleja.
¿Qué características ofrece HeyGen para desarrollar vídeos de formación atractivos para nuevas herramientas de trabajo?
HeyGen ofrece características robustas para vídeos de formación de herramientas de trabajo, incluyendo plantillas personalizables, soporte para grabación de pantalla y la capacidad de añadir anotaciones. Puedes producir fácilmente vídeos instructivos y demostraciones de productos, asegurando que tus empleados comprendan las nuevas herramientas de manera eficiente.
¿Es posible crear vídeos instructivos de alta calidad rápidamente con HeyGen?
Sí, HeyGen facilita la creación de vídeos instructivos de alta calidad. Aprovecha su funcionalidad de texto a vídeo y su extensa biblioteca de medios para producir tutoriales atractivos, asegurando que tus vídeos de formación en línea sean claros e impactantes sin requerir un entorno de grabación.
¿Puedo mantener la consistencia de la marca en todos mis vídeos de formación en línea usando HeyGen?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca para incorporar tu logotipo y colores en todos tus vídeos de formación en línea. Esto asegura una apariencia consistente y profesional para todo el contenido, incluyendo aquellos destinados a la integración con tu LMS.