El "generador de vídeo de IA" de HeyGen permite a las empresas "crear rápidamente vídeos de formación" y "vídeos de seguridad laboral" sin necesidad de equipos complejos o habilidades especializadas. Su plataforma intuitiva permite a los usuarios transformar guiones en vídeos profesionales con "avatares de IA" y "generación de voz en off" de manera eficiente.