Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo conciso de 60 segundos que aclare las políticas comunes del lugar de trabajo para todos los empleados, especialmente aquellos que necesiten un repaso sobre las políticas de la empresa como los protocolos de comunicación o las directrices de trabajo remoto. Visualmente, emplea un enfoque moderno de estilo infográfico con superposiciones de texto claras, acompañado de un tono amigable e informativo entregado por un avatar de IA, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para presentadores consistentes y accesibles.
Crea un vídeo instructivo dinámico de 30 segundos para gerentes y líderes de equipo sobre cómo utilizar eficazmente el nuevo software de la empresa, mostrando características clave y mejoras en el flujo de trabajo. El estilo visual debe ser dinámico y limpio, incorporando grabaciones de pantalla y animaciones limpias, apoyado por una pista de música de fondo animada. Esto se puede ensamblar rápidamente utilizando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen, agilizando la producción de múltiples segmentos de formación enfocados.
Diseña un vídeo inclusivo de 50 segundos para establecer estándares claros en el lugar de trabajo para una fuerza laboral diversa, asegurando que la información vital sobre conducta y expectativas sea accesible para todos, incluidos los empleados internacionales. Los visuales deben presentar avatares de IA diversos e iconografía inclusiva, con una narración clara, críticamente mejorada por los Subtítulos/captions de HeyGen para garantizar la comprensión y el cumplimiento universal a través de las barreras del idioma.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Desarrolla una Formación Extensa para Empleados.
Produce eficientemente una gama más amplia de cursos de estándares laborales y políticas, asegurando una educación integral para los empleados.
Eleva el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aprovecha la IA para generar vídeos dinámicos de estándares laborales que mejoren el compromiso y la retención del conocimiento de los empleados de manera efectiva.
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos efectivos de estándares laborales?
HeyGen te permite generar rápidamente "vídeos de estándares laborales" y "vídeos de formación para empleados" atractivos utilizando "avatares de IA" y "Texto a vídeo desde guion". Esto agiliza el proceso de comunicar "políticas de la empresa" y mejores prácticas de manera eficiente.
¿Es fácil crear vídeos de formación para empleados con HeyGen?
Sí, HeyGen simplifica el proceso para "crear vídeos de formación" para "formación de empleados" a través de "plantillas de vídeo" intuitivas y una rica "biblioteca de medios/soporte de archivo". Puedes producir contenido profesional de manera eficiente para "políticas laborales" y "vídeos de seguridad laboral".
¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar los vídeos de formación de empleados?
HeyGen proporciona características robustas como "Subtítulos/captions" para accesibilidad, "Controles de marca" para alinearse con "políticas de la empresa", y una variedad de "Plantillas y escenas" para mejorar los materiales de "formación de empleados". Estas herramientas aseguran que tus "políticas laborales" sean claramente entendidas por todos.
¿Cómo simplifica el generador de vídeo de IA de HeyGen la creación de vídeos para empresas?
El "generador de vídeo de IA" de HeyGen permite a las empresas "crear rápidamente vídeos de formación" y "vídeos de seguridad laboral" sin necesidad de equipos complejos o habilidades especializadas. Su plataforma intuitiva permite a los usuarios transformar guiones en vídeos profesionales con "avatares de IA" y "generación de voz en off" de manera eficiente.