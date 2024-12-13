Crea Vídeos de Respeto en el Lugar de Trabajo para una Cultura Próspera
Aumenta el compromiso y fomenta una cultura laboral positiva con vídeos de formación dinámicos. Aprovecha los avatares de AI para contenido impactante que resuene.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo convincente de 60 segundos específicamente para todos los empleados, incluidos los líderes de equipo, destacando la importancia de la acción del espectador y el uso de sistemas de apoyo cuando se observa un comportamiento inapropiado. Emplea un estilo visual narrativo con escenas cortas e impactantes y un tono empático, fomentando la intervención proactiva y la denuncia. Comienza con una plantilla pre-diseñada de HeyGen para construir rápidamente escenarios que demuestren estrategias efectivas de comunicación y resolución.
Produce un vídeo conciso de 30 segundos centrado en la Formación en Diversidad para gerentes y líderes de equipo, describiendo aspectos clave del liderazgo inclusivo. El estilo visual debe ser moderno y dinámico, con imágenes diversas y una voz en off profesional que transmita confianza y claridad. Asegúrate de que el vídeo incluya subtítulos de HeyGen para mejorar la accesibilidad y la retención de información, haciendo que los conceptos complejos sean fáciles de entender de un vistazo.
Desarrolla un potente vídeo de 50 segundos para todo el personal que requiere actualizaciones anuales sobre conducta aceptable en el lugar de trabajo y formación en cumplimiento. Este vídeo debe adoptar un enfoque visual directo y sin rodeos con gráficos limpios y una voz firme pero accesible, reforzando las definiciones legales y las políticas de la empresa. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente las directrices de políticas en un módulo de formación visualmente atractivo y fácilmente digerible.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el compromiso y la retención de la formación con AI.
Mejora el impacto de tus vídeos de formación sobre respeto con AI, asegurando que los empleados se involucren activamente y retengan información crítica.
Crea más cursos y llega a más aprendices en todo el mundo.
Escala tus programas de formación sobre respeto en el lugar de trabajo y RRHH de manera eficiente para asegurar que todos los empleados reciban una educación vital y consistente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos profesionales sobre respeto en el lugar de trabajo?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación sobre respeto al transformar guiones en contenido dinámico con avatares generados por AI y guiones personalizables, haciendo el proceso eficiente para los equipos de RRHH.
¿Qué características hacen que los vídeos de formación de AI de HeyGen sean efectivos para el cumplimiento?
HeyGen mejora el compromiso y la retención de información en la formación de cumplimiento a través de características como el Portavoz de AI y los subtítulos generados automáticamente. Esto asegura que tus vídeos de formación laboral sean impactantes y fácilmente comprensibles.
¿Puede HeyGen personalizar contenido para formación específica en cultura laboral como Diversidad o Prevención del Acoso?
Absolutamente. HeyGen ofrece guiones personalizables y una variedad de plantillas para crear vídeos de formación laboral específicos sobre temas como la Formación en Diversidad y la Prevención del Acoso, fomentando una fuerte cultura de respeto.
¿Proporciona HeyGen plantillas para agilizar la creación de vídeos de formación de RRHH?
Sí, HeyGen proporciona plantillas robustas y una plataforma intuitiva que permite a los equipos de RRHH producir rápidamente vídeos de formación de alta calidad sobre diversos temas de conducta aceptable en el lugar de trabajo.