Crea Vídeos de Respeto en el Lugar de Trabajo para una Cultura Próspera

Aumenta el compromiso y fomenta una cultura laboral positiva con vídeos de formación dinámicos. Aprovecha los avatares de AI para contenido impactante que resuene.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo convincente de 60 segundos específicamente para todos los empleados, incluidos los líderes de equipo, destacando la importancia de la acción del espectador y el uso de sistemas de apoyo cuando se observa un comportamiento inapropiado. Emplea un estilo visual narrativo con escenas cortas e impactantes y un tono empático, fomentando la intervención proactiva y la denuncia. Comienza con una plantilla pre-diseñada de HeyGen para construir rápidamente escenarios que demuestren estrategias efectivas de comunicación y resolución.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos centrado en la Formación en Diversidad para gerentes y líderes de equipo, describiendo aspectos clave del liderazgo inclusivo. El estilo visual debe ser moderno y dinámico, con imágenes diversas y una voz en off profesional que transmita confianza y claridad. Asegúrate de que el vídeo incluya subtítulos de HeyGen para mejorar la accesibilidad y la retención de información, haciendo que los conceptos complejos sean fáciles de entender de un vistazo.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un potente vídeo de 50 segundos para todo el personal que requiere actualizaciones anuales sobre conducta aceptable en el lugar de trabajo y formación en cumplimiento. Este vídeo debe adoptar un enfoque visual directo y sin rodeos con gráficos limpios y una voz firme pero accesible, reforzando las definiciones legales y las políticas de la empresa. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente las directrices de políticas en un módulo de formación visualmente atractivo y fácilmente digerible.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Respeto en el Lugar de Trabajo

Aprovecha la AI para construir un lugar de trabajo respetuoso a través de vídeos de formación profesionales y atractivos que impulsen una cultura positiva.

1
Step 1
Elige una Plantilla Profesional
Inicia tu proyecto de vídeo sobre respeto en el lugar de trabajo seleccionando de una biblioteca de plantillas y escenas. Esto te permite construir rápidamente contenido atractivo que se alinee con los valores de tu empresa y el tono deseado, asegurando un comienzo pulido.
2
Step 2
Crea un Guion y Selecciona un Portavoz de AI
Escribe un guion claro para tu formación sobre respeto, luego elige entre diversos avatares de AI para actuar como tu Portavoz de AI. Nuestra función de texto a vídeo transformará tus palabras en un mensaje visual convincente con una entrega profesional.
3
Step 3
Añade Subtítulos y Mejora la Accesibilidad
Asegúrate de que tu formación sea inclusiva y mejore la retención de información añadiendo subtítulos generados automáticamente a tu vídeo. Esto hace que tu mensaje crucial sobre conducta laboral sea accesible para todos los empleados.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Formación sobre Respeto
Finaliza tu vídeo de alta calidad y expórtalo fácilmente en el formato de aspecto deseado para tu plataforma elegida. Comparte tu nuevo vídeo de formación laboral en toda tu organización para reforzar una cultura positiva y respetuosa.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera vídeos de formación atractivos en minutos

Produce rápidamente vídeos profesionales y atractivos sobre respeto en el lugar de trabajo, transformando temas complejos en contenido fácilmente digerible.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos profesionales sobre respeto en el lugar de trabajo?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación sobre respeto al transformar guiones en contenido dinámico con avatares generados por AI y guiones personalizables, haciendo el proceso eficiente para los equipos de RRHH.

¿Qué características hacen que los vídeos de formación de AI de HeyGen sean efectivos para el cumplimiento?

HeyGen mejora el compromiso y la retención de información en la formación de cumplimiento a través de características como el Portavoz de AI y los subtítulos generados automáticamente. Esto asegura que tus vídeos de formación laboral sean impactantes y fácilmente comprensibles.

¿Puede HeyGen personalizar contenido para formación específica en cultura laboral como Diversidad o Prevención del Acoso?

Absolutamente. HeyGen ofrece guiones personalizables y una variedad de plantillas para crear vídeos de formación laboral específicos sobre temas como la Formación en Diversidad y la Prevención del Acoso, fomentando una fuerte cultura de respeto.

¿Proporciona HeyGen plantillas para agilizar la creación de vídeos de formación de RRHH?

Sí, HeyGen proporciona plantillas robustas y una plataforma intuitiva que permite a los equipos de RRHH producir rápidamente vídeos de formación de alta calidad sobre diversos temas de conducta aceptable en el lugar de trabajo.

