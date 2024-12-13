Crea Vídeos de Organización en el Lugar de Trabajo Fácilmente con IA

Impulsa la cultura empresarial y las iniciativas de formación con vídeos empresariales profesionales, creados sin esfuerzo utilizando avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de comunicación interna de 45 segundos, ideal para equipos remotos, que muestre estrategias efectivas para la organización digital del lugar de trabajo utilizando una de las plantillas de vídeo dinámicas de HeyGen. El estilo visual debe ser brillante e interactivo, apoyado por capacidades de texto a vídeo desde guion y una banda sonora animada.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo profesional conciso de 30 segundos sobre la organización en el lugar de trabajo para resaltar procesos departamentales específicos, dirigido a líderes de departamento y gestores de proyectos. El estilo visual debe ser elegante e informativo, utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para B-roll relevante, con subtítulos claros y música de fondo neutra para una claridad óptima.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de reclutamiento de 90 segundos diseñado para atraer a los mejores talentos ilustrando el entorno altamente organizado y eficiente al que se unirán los futuros empleados. Este vídeo empresarial debe emplear un avatar de IA acogedor para narrar, mostrando un estilo visual inspirador con tonos cálidos, y optimizado para varias plataformas mediante el cambio de tamaño y exportación de la relación de aspecto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Organización en el Lugar de Trabajo

Transforma tu comunicación y formación en el lugar de trabajo con vídeos de organización profesionales generados por IA que simplifican la información y aumentan el compromiso de los empleados sin esfuerzo.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Vídeo
Introduce tu contenido de texto en el editor, y nuestro generador de vídeos de IA convertirá instantáneamente tu guion en un borrador de vídeo de organización en el lugar de trabajo dinámico utilizando capacidades de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Mejora el compromiso seleccionando un avatar de IA realista para transmitir tu mensaje, añadiendo un toque profesional y personalizado a tu contenido.
3
Step 3
Aplica la Marca de la Empresa
Mantén la consistencia de la marca incorporando fácilmente los logos, colores y fuentes de tu empresa, asegurando que tus vídeos reflejen tu imagen profesional a través de controles de marca.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Revisa tu vídeo completado, luego expórtalo en tu relación de aspecto y resolución preferidas, listo para compartir sin problemas en tus plataformas de trabajo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza las Comunicaciones Internas

Genera vídeos y clips atractivos para anuncios internos y comunicación en el lugar de trabajo en minutos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos profesionales de organización en el lugar de trabajo?

El generador de vídeos de IA de HeyGen es una herramienta poderosa para crear vídeos profesionales de organización en el lugar de trabajo de manera rápida y eficiente. Transforma texto en contenido de vídeo dinámico, mejorando significativamente la comunicación en el lugar de trabajo.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para vídeos empresariales?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos empresariales, incluyendo una amplia gama de plantillas de vídeo y controles de marca robustos para integrar el logo y los colores de tu empresa. Esto asegura que tu contenido refleje efectivamente la cultura de tu empresa.

¿Puede HeyGen ayudar a generar tipos específicos de vídeos internos en el lugar de trabajo?

Sí, HeyGen es perfectamente adecuado para generar vídeos internos específicos en el lugar de trabajo, como vídeos de formación completos o vídeos de reclutamiento atractivos. Puedes aprovechar los avatares de IA realistas y los subtítulos automáticos para transmitir mensajes claros.

¿Cómo simplifica HeyGen la comunicación remota para las organizaciones?

HeyGen simplifica drásticamente la comunicación remota al permitirte crear vídeos atractivos para el lugar de trabajo a partir de guiones de texto en minutos. Este eficiente generador de vídeos de IA ayuda a transmitir información compleja de manera efectiva y consistente a través de tus equipos distribuidos.

