Crea Videos de Prevención de Lesiones en el Trabajo al Instante
Mejora la seguridad de los empleados con formación atractiva en el lugar de trabajo. Nuestros avatares de IA facilitan la creación de potentes videos de seguridad.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un video de formación en seguridad de 60 segundos dirigido a trabajadores experimentados de fábricas y construcción, centrado en la importancia crítica del uso adecuado del Equipo de Protección Personal (EPP). Emplea un estilo visual y de audio serio y autoritario con demostraciones claras, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar información compleja de manera confiable y consistente.
Crea un video urgente pero calmado de 30 segundos para todo el personal de la empresa, detallando los procedimientos esenciales de evacuación de emergencia y protocolos de seguridad contra incendios. El estilo visual y de audio debe ser claro y conciso, con gráficos animados y una voz en off tranquilizadora, asegurando la máxima comprensión a través de la función de subtítulos automáticos de HeyGen para accesibilidad.
Produce un video instructivo de 50 segundos para el personal de almacén y logística demostrando técnicas correctas de levantamiento para prevenir lesiones de espalda. El estilo visual debe ser práctico e ilustrativo, combinando demostraciones en vivo con una voz en off clara e instructiva, utilizando el sólido soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener imágenes y metraje relevantes.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación en Seguridad.
Aprovecha la IA para crear videos dinámicos de prevención de lesiones en el trabajo que aumenten significativamente el compromiso de los aprendices y la retención de conocimientos.
Escala la Educación en Seguridad Global.
Produce fácilmente un mayor volumen de contenido de formación en seguridad, permitiendo un alcance más amplio y una educación consistente para todos los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de videos de formación en seguridad?
Las herramientas de video de IA de HeyGen agilizan todo el proceso de creación de videos de seguridad en el lugar de trabajo. Puedes transformar tus guiones en contenido de formación en seguridad atractivo rápidamente, completo con presentadores de IA y voces en off profesionales.
¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar videos de prevención de lesiones en el trabajo para mi organización?
HeyGen permite una personalización completa de tus videos de prevención de lesiones en el trabajo, permitiéndote incorporar tu marca, logotipos y escenarios específicos. Puedes utilizar varias plantillas de videos de seguridad e integrar tus propios medios para una formación en seguridad de empleados a medida.
¿Puede HeyGen ayudar a que los videos de seguridad sean más accesibles y atractivos para todos los empleados?
Sí, HeyGen mejora la accesibilidad de tus videos de formación en seguridad a través de subtítulos automáticos y generación de voces en off de alta calidad. Esto asegura que tu contenido de seguridad en el lugar de trabajo llegue a una audiencia más amplia, mejorando la comprensión y el compromiso general de los empleados.
¿Cómo mejoran los presentadores de IA de HeyGen la efectividad de la formación en seguridad?
Los presentadores de IA de HeyGen dan vida a tu formación en seguridad, entregando información crítica con claridad y consistencia, lo cual es vital para la seguridad en el lugar de trabajo. Estas herramientas de video de IA actúan como narradores atractivos para tus necesidades de creación de videos de seguridad, asegurando que los mensajes clave se absorban de manera efectiva.