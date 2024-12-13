Crea Videos de Prevención de Lesiones en el Trabajo al Instante

Mejora la seguridad de los empleados con formación atractiva en el lugar de trabajo. Nuestros avatares de IA facilitan la creación de potentes videos de seguridad.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video de formación en seguridad de 60 segundos dirigido a trabajadores experimentados de fábricas y construcción, centrado en la importancia crítica del uso adecuado del Equipo de Protección Personal (EPP). Emplea un estilo visual y de audio serio y autoritario con demostraciones claras, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar información compleja de manera confiable y consistente.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un video urgente pero calmado de 30 segundos para todo el personal de la empresa, detallando los procedimientos esenciales de evacuación de emergencia y protocolos de seguridad contra incendios. El estilo visual y de audio debe ser claro y conciso, con gráficos animados y una voz en off tranquilizadora, asegurando la máxima comprensión a través de la función de subtítulos automáticos de HeyGen para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un video instructivo de 50 segundos para el personal de almacén y logística demostrando técnicas correctas de levantamiento para prevenir lesiones de espalda. El estilo visual debe ser práctico e ilustrativo, combinando demostraciones en vivo con una voz en off clara e instructiva, utilizando el sólido soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener imágenes y metraje relevantes.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Videos de Prevención de Lesiones en el Trabajo

Produce fácilmente videos atractivos e informativos de prevención de lesiones en el trabajo que mejoren la seguridad de los empleados y optimicen tus esfuerzos de formación con herramientas impulsadas por IA.

1
Step 1
Desarrolla tu Guion con una Plantilla de Video de Seguridad
Comienza delineando el contenido de tu video. Utiliza una plantilla de video de seguridad pre-diseñada para estructurar tu narrativa, cubriendo estrategias y protocolos clave de prevención. Las plantillas y escenas de HeyGen te ayudan a organizar tu mensaje de manera efectiva.
2
Step 2
Elige un Presentador de IA Atractivo
Selecciona un avatar de IA para narrar tu contenido de prevención de lesiones. Un presentador de IA profesional y relatable puede mejorar significativamente el compromiso de los empleados y la retención de información crítica de seguridad.
3
Step 3
Añade Visuales y Genera Voces en Off
Mejora la creación de tu video incorporando visuales relevantes de la biblioteca de medios. Luego, utiliza nuestra función de generación de voces en off para dar vida a tu guion, asegurando claridad e impacto para tus mensajes de seguridad.
4
Step 4
Exporta tus Videos de Formación
Finaliza tu video de prevención de lesiones en el trabajo. Exporta fácilmente tus videos de formación completados en varios formatos de aspecto para adaptarse a diferentes plataformas, asegurando que tu contenido esté listo para una distribución amplia e inmediata.

Casos de Uso

Aclara Procedimientos de Seguridad Complejos

Simplifica protocolos de seguridad intrincados e información de salud en videos fácilmente comprensibles, mejorando la comprensión para todo el personal.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de videos de formación en seguridad?

Las herramientas de video de IA de HeyGen agilizan todo el proceso de creación de videos de seguridad en el lugar de trabajo. Puedes transformar tus guiones en contenido de formación en seguridad atractivo rápidamente, completo con presentadores de IA y voces en off profesionales.

¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar videos de prevención de lesiones en el trabajo para mi organización?

HeyGen permite una personalización completa de tus videos de prevención de lesiones en el trabajo, permitiéndote incorporar tu marca, logotipos y escenarios específicos. Puedes utilizar varias plantillas de videos de seguridad e integrar tus propios medios para una formación en seguridad de empleados a medida.

¿Puede HeyGen ayudar a que los videos de seguridad sean más accesibles y atractivos para todos los empleados?

Sí, HeyGen mejora la accesibilidad de tus videos de formación en seguridad a través de subtítulos automáticos y generación de voces en off de alta calidad. Esto asegura que tu contenido de seguridad en el lugar de trabajo llegue a una audiencia más amplia, mejorando la comprensión y el compromiso general de los empleados.

¿Cómo mejoran los presentadores de IA de HeyGen la efectividad de la formación en seguridad?

Los presentadores de IA de HeyGen dan vida a tu formación en seguridad, entregando información crítica con claridad y consistencia, lo cual es vital para la seguridad en el lugar de trabajo. Estas herramientas de video de IA actúan como narradores atractivos para tus necesidades de creación de videos de seguridad, asegurando que los mensajes clave se absorban de manera efectiva.

