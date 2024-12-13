Crea Vídeos de Políticas de Acoso Laboral para Lugares de Trabajo Más Seguros
Asegura el Cumplimiento y las Directrices con vídeos de formación atractivos. Usa los avatares de IA de HeyGen para una formación personalizada e impactante para los empleados.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de formación atractivo de 60 segundos dirigido a todos los empleados actuales, especialmente a los gerentes, que ilustre escenarios comunes de acoso laboral, incluyendo el acoso sexual, y detalle el proceso de denuncia. El estilo visual debe basarse en escenarios, utilizando diversos avatares de IA para representar situaciones de manera realista, apoyado por una narrativa directa e informativa. Los avatares de IA de HeyGen darán vida a estos importantes vídeos de formación, haciendo que el contenido sea altamente identificable e impactante.
Produce un vídeo de comunicación interna conciso de 30 segundos, dirigido tanto a la dirección de la empresa como a la plantilla en general, que refuerce el compromiso de fomentar un Lugar de Trabajo Más Seguro. Este vídeo debe adoptar un estilo visual alentador y empoderador, mostrando interacciones positivas en el lugar de trabajo, complementado por una voz en off segura y articulada. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una pista de audio pulida y profesional, articulando los valores de Formación Corporativa de la empresa sin problemas.
Diseña una pieza informativa de 50 segundos para profesionales de RRHH y oficiales de cumplimiento, centrada en Cumplimiento y Directrices específicas relacionadas con la conducta en el lugar de trabajo. El vídeo debe tener un estilo visual formal y estructurado, utilizando eficazmente plantillas prediseñadas para una presentación de información limpia y eficiente. Comenzando con las Plantillas y escenas de HeyGen, los usuarios pueden crear rápidamente vídeos de formación personalizados que cumplan con los estándares de la industria y los requisitos legales, basándose en las Plantillas de Vídeos de Políticas Laborales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla y Distribuye Formación en Políticas.
Crea y distribuye fácilmente vídeos esenciales de políticas de acoso laboral a todos los empleados, asegurando un acceso y comprensión generalizados de las directrices críticas de RRHH.
Mejora el Compromiso y la Retención de Políticas.
Aprovecha la IA para hacer que los vídeos de formación sobre acoso laboral sean altamente atractivos, mejorando la comprensión y retención de los empleados de información vital de cumplimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de políticas de acoso laboral?
HeyGen permite a los equipos de RRHH "crear vídeos de políticas de acoso laboral" de manera sencilla utilizando "vídeos impulsados por IA". Nuestra plataforma simplifica el proceso, haciéndolo más rápido y eficiente para producir "vídeos atractivos" para todas las necesidades de "formación de empleados".
¿HeyGen ofrece plantillas específicamente para la formación en antiacoso y discriminación?
Sí, HeyGen ofrece una variedad de "Plantillas de Vídeos de Políticas Laborales", incluyendo opciones adaptadas para contenido de "Plantillas de Vídeos de Antiacoso y Discriminación". Estas "plantillas" personalizables te permiten adaptar rápidamente marcos existentes a las "políticas de acoso" y "Cumplimiento y Directrices" específicas de tu empresa.
¿Qué ventajas ofrece la IA para la formación corporativa en temas sensibles como el acoso?
Los "vídeos de formación" impulsados por IA de HeyGen aseguran un mensaje coherente y una producción de alta calidad, crucial para las "políticas de acoso". Utilizar "avatares de IA" realistas mejora el compromiso del aprendiz y crea un "Lugar de Trabajo Más Seguro" a través de una "formación de empleados" estandarizada e impactante.
¿Puedo personalizar los avatares de IA y el contenido para los requisitos específicos de formación de mi organización?
Absolutamente. HeyGen permite una amplia personalización de "avatares de IA", voces y contenido para alinearse con tu marca y las necesidades específicas de "vídeos de formación personalizados". Puedes adaptar fácilmente tus mensajes para una "formación de empleados" completa y efectiva sobre "acoso sexual" y otros temas críticos.