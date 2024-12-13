Crea Vídeos de Etiqueta en el Lugar de Trabajo Rápidamente con AI
Eleva la conducta profesional y agiliza la formación para equipos de RRHH. Genera vídeos impactantes con los avatares de AI de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo instructivo de 60 segundos para líderes de ventas y gerentes de éxito del cliente, enfatizando la conducta profesional en la comunicación digital en el lugar de trabajo. El estilo visual y de audio debe ser atractivo y conciso, con una estética moderna. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar eficientemente la narrativa de estos importantes vídeos de etiqueta en el lugar de trabajo.
Desarrolla un vídeo de 30 segundos sobre normas culturales para todos los empleados y formadores, ilustrando aspectos clave de interacciones respetuosas en el lugar de trabajo. El vídeo necesita un estilo visual informativo e inclusivo con gráficos limpios y audio claro, mejorado por los subtítulos de HeyGen para máxima accesibilidad.
Crea un vídeo corto de 50 segundos diseñado para mercadólogos y personal en general, con el objetivo de crear vídeos de etiqueta en el lugar de trabajo que aborden cortesías comunes en la oficina. El estilo visual y de audio debe ser animado y relatable, incorporando elementos animados sutiles. Este proyecto utilizará efectivamente las plantillas y escenas de HeyGen para establecer rápidamente un aspecto pulido y agilizar el proceso de formación.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance de la Formación en Etiqueta.
Crea fácilmente diversos vídeos de etiqueta en el lugar de trabajo y materiales de formación, alcanzando a todos los empleados a nivel global con mensajes consistentes y subtítulos de AI.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Utiliza avatares de AI y Vídeos de Formación de AI para hacer el contenido de etiqueta en el lugar de trabajo más dinámico, interactivo y memorable, mejorando los resultados de aprendizaje.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de etiqueta en el lugar de trabajo atractivos?
Las herramientas de AI de HeyGen permiten a los usuarios crear Vídeos de Etiqueta en el Lugar de Trabajo de manera sencilla. Puedes aprovechar los avatares de AI realistas y las funciones de texto a vídeo para comunicar eficazmente la conducta profesional y la formación en normas culturales dentro de tu organización.
¿Qué papel juegan los avatares de AI en los Vídeos de Formación de AI de HeyGen?
Los avatares de AI de HeyGen dan vida a tus Vídeos de Formación de AI, actuando como presentadores profesionales sin necesidad de cámaras o actores. Mejoran la comunicación en el lugar de trabajo al entregar guiones con generación de voz en off natural y subtítulos generados automáticamente para accesibilidad.
¿Pueden los equipos de RRHH usar HeyGen para agilizar los vídeos de incorporación y formación?
Absolutamente, los equipos de RRHH pueden agilizar significativamente la creación de vídeos de incorporación y contenido de formación usando HeyGen. Nuestra plataforma ofrece plantillas y escenas personalizables y controles de marca para asegurar consistencia y profesionalismo en todos tus materiales de comunicación en el lugar de trabajo.
¿Ofrece HeyGen características para hacer accesibles los vídeos de comunicación en el lugar de trabajo?
Sí, HeyGen prioriza la accesibilidad para la comunicación en el lugar de trabajo a través de su Generador de Subtítulos de AI incorporado. Esta función añade automáticamente subtítulos precisos a tus vídeos, asegurando que tus mensajes sean claros y comprensibles para todos los empleados.