Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de aprendizaje basado en escenarios de 60 segundos para todos los empleados, centrado en resolver conflictos comunes en el lugar de trabajo con un enfoque realista e interactivo, empleando diversos "avatares de IA" para representar diferentes perspectivas. El estilo visual y de audio debe ser profesional y alentador, promoviendo la resolución colaborativa de problemas.
Produce un vídeo de formación en cumplimiento de 30 segundos para todo el personal, cubriendo políticas esenciales contra el acoso, presentado con un estilo visual formal y conciso y una voz en off autoritaria pero accesible. Es crucial que este vídeo garantice la accesibilidad generando "Subtítulos/captions" precisos para todo el diálogo.
Diseña un vídeo de actualización de políticas de 50 segundos destinado a equipos de recursos humanos y liderazgo de la empresa, mostrando nuevas directrices con un estilo visual moderno y de marca de la empresa y una voz en off profesional y dinámica. Este vídeo hará pleno uso de las "Plantillas y escenas" de HeyGen para mantener la coherencia de la marca y acelerar la creación.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Aumenta el Compromiso de los Empleados en la Formación de Conducta.
Mejora la participación y la memoria de las políticas cruciales de conducta laboral entregando contenido interactivo y visualmente rico generado por IA.
Agiliza y Escala la Formación en Cumplimiento Laboral.
Produce y distribuye eficientemente vídeos completos de conducta laboral y cumplimiento a todos los empleados, independientemente de su ubicación, con IA.
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de conducta laboral?
El Generador de Vídeos de Conducta Laboral de HeyGen agiliza la producción de vídeos esenciales de formación para empleados al aprovechar avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Esto permite a los equipos de recursos humanos crear vídeos de conducta laboral de manera eficiente sin necesidad de experiencia extensa en producción de vídeo.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de etiqueta laboral atractivos con marca personalizada?
Sí, HeyGen cuenta con un Motor Creativo con plantillas de vídeo personalizables y controles de marca robustos para ayudarte a crear vídeos de etiqueta laboral atractivos. Puedes incorporar fácilmente el logotipo y los colores de tu empresa para asegurar que todo el contenido se alinee con la identidad de tu marca, mejorando el compromiso del aprendiz.
¿Qué características hacen que HeyGen sea efectivo para vídeos de formación en cumplimiento?
HeyGen ofrece una solución de Generación de Vídeo de Extremo a Extremo para la creación de vídeos de formación en cumplimiento, con presentadores de IA realistas y Subtítulos/captions. Sus capacidades apoyan el Aprendizaje Basado en Escenarios, haciendo que temas complejos sean más comprensibles y efectivos para los empleados.
¿HeyGen admite una integración fluida para la distribución de contenido de formación?
Absolutamente. HeyGen está diseñado para admitir integraciones LMS, asegurando que los vídeos de formación para empleados generados puedan ser fácilmente distribuidos y rastreados dentro de tus sistemas de gestión de aprendizaje existentes. Esto hace que escalar tus iniciativas de formación sea eficiente y sencillo.