Crea Vídeos de Conducta Laboral con IA

Produce rápidamente vídeos impactantes de etiqueta laboral y formación en cumplimiento utilizando nuestra potente función de Texto a vídeo.

330/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de aprendizaje basado en escenarios de 60 segundos para todos los empleados, centrado en resolver conflictos comunes en el lugar de trabajo con un enfoque realista e interactivo, empleando diversos "avatares de IA" para representar diferentes perspectivas. El estilo visual y de audio debe ser profesional y alentador, promoviendo la resolución colaborativa de problemas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación en cumplimiento de 30 segundos para todo el personal, cubriendo políticas esenciales contra el acoso, presentado con un estilo visual formal y conciso y una voz en off autoritaria pero accesible. Es crucial que este vídeo garantice la accesibilidad generando "Subtítulos/captions" precisos para todo el diálogo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de actualización de políticas de 50 segundos destinado a equipos de recursos humanos y liderazgo de la empresa, mostrando nuevas directrices con un estilo visual moderno y de marca de la empresa y una voz en off profesional y dinámica. Este vídeo hará pleno uso de las "Plantillas y escenas" de HeyGen para mantener la coherencia de la marca y acelerar la creación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Conducta Laboral

Genera fácilmente vídeos de conducta laboral atractivos y precisos con IA, agilizando la formación de tus empleados y asegurando el cumplimiento.

1
Step 1
Elige una Plantilla Profesional
Selecciona de la biblioteca de plantillas de vídeo personalizables y escenas de HeyGen, incluidas aquellas diseñadas específicamente para conducta laboral, para establecer rápidamente una base profesional para tu vídeo de formación en cumplimiento.
2
Step 2
Crea Contenido Atractivo Potenciado por IA
Escribe o pega tu guion, luego aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar instantáneamente el diálogo. Esto agiliza el proceso de producción de vídeos de formación de alta calidad para empleados.
3
Step 3
Aplica la Identidad de tu Marca y Accesibilidad
Integra fácilmente los controles de marca de tu empresa, como logotipos y colores, para asegurar que todos los vídeos de etiqueta laboral se alineen con la identidad y estándares de tu organización.
4
Step 4
Exporta e Integra Sin Problemas
Una vez finalizado, exporta tu vídeo para varias plataformas. Integra sin problemas tus vídeos de conducta laboral directamente en tu Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) para distribuir eficientemente la formación a tu fuerza laboral.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Fomenta una Cultura y Valores Positivos en el Lugar de Trabajo

.

Desarrolla vídeos atractivos que refuercen los valores de la empresa, promuevan una conducta ética e inspiren un entorno de trabajo respetuoso e inclusivo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de conducta laboral?

El Generador de Vídeos de Conducta Laboral de HeyGen agiliza la producción de vídeos esenciales de formación para empleados al aprovechar avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Esto permite a los equipos de recursos humanos crear vídeos de conducta laboral de manera eficiente sin necesidad de experiencia extensa en producción de vídeo.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de etiqueta laboral atractivos con marca personalizada?

Sí, HeyGen cuenta con un Motor Creativo con plantillas de vídeo personalizables y controles de marca robustos para ayudarte a crear vídeos de etiqueta laboral atractivos. Puedes incorporar fácilmente el logotipo y los colores de tu empresa para asegurar que todo el contenido se alinee con la identidad de tu marca, mejorando el compromiso del aprendiz.

¿Qué características hacen que HeyGen sea efectivo para vídeos de formación en cumplimiento?

HeyGen ofrece una solución de Generación de Vídeo de Extremo a Extremo para la creación de vídeos de formación en cumplimiento, con presentadores de IA realistas y Subtítulos/captions. Sus capacidades apoyan el Aprendizaje Basado en Escenarios, haciendo que temas complejos sean más comprensibles y efectivos para los empleados.

¿HeyGen admite una integración fluida para la distribución de contenido de formación?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para admitir integraciones LMS, asegurando que los vídeos de formación para empleados generados puedan ser fácilmente distribuidos y rastreados dentro de tus sistemas de gestión de aprendizaje existentes. Esto hace que escalar tus iniciativas de formación sea eficiente y sencillo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo