Crea Vídeos de Formación sobre Comportamiento en el Lugar de Trabajo al Instante
Empodera a tus equipos de L&D para desarrollar vídeos de formación sobre comportamiento en el lugar de trabajo efectivos y dirigidos por AI, aprovechando los avatares de AI de HeyGen para narrativas atractivas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos sobre la etiqueta de comunicación efectiva en el lugar de trabajo. Este vídeo de formación, dirigido a todos los empleados actuales, debe presentar un estilo visual claro y directo con texto informativo en pantalla. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion e incluye subtítulos para mejorar la accesibilidad y reforzar los mensajes clave de comportamiento.
Diseña un vídeo impactante de 30 segundos para la gestión y líderes de equipo, destacando las mejores prácticas para fomentar un entorno de trabajo inclusivo. El estilo visual y de audio debe ser moderno e inspirador, utilizando música de fondo animada para transmitir un mensaje positivo. Comienza con una de las plantillas y escenas profesionales de HeyGen e incorpora visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para crear rápidamente vídeos de formación sobre comportamiento en el lugar de trabajo.
Produce un vídeo informativo de 50 segundos para gerentes de nivel medio sobre cómo proporcionar retroalimentación constructiva para mejorar el comportamiento y el rendimiento del equipo. El enfoque visual debe ser profesional y directo, con una narración clara y calmada que guíe al espectador. Emplea los avatares de AI de HeyGen para presentar los puntos clave y utiliza el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para asegurar que el contenido esté optimizado para varios canales de comunicación interna.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Ampliar el Alcance de la Formación de Empleados.
Desarrolla eficientemente numerosos módulos de formación sobre comportamiento en el lugar de trabajo, haciéndolos accesibles a una base de empleados global con facilidad.
Mejorar la Eficacia de la Formación.
Aprovecha la AI para crear contenido de formación dinámico e interactivo que mejora significativamente el compromiso de los empleados y la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puedo crear fácilmente vídeos de formación sobre comportamiento en el lugar de trabajo?
HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de formación atractivos para empleados con una amplia selección de plantillas personalizables y una potente función de guion y storyboard. Utiliza avatares de AI y capacidades de texto a vídeo para producir rápidamente contenido profesional, abordando la intención creativa de tus necesidades de formación.
¿Qué papel juegan los avatares de AI en la mejora de los vídeos de formación sobre comportamiento en el lugar de trabajo?
Los avatares de AI de HeyGen dan vida a tus vídeos de formación sobre comportamiento en el lugar de trabajo, proporcionando un presentador consistente y profesional sin necesidad de filmación. Esto agiliza significativamente la producción de contenido para varios requisitos de formación en cumplimiento de recursos humanos y vídeos de incorporación para tus empleados.
¿Puede HeyGen ayudar a crear contenido de vídeo escalable dirigido por AI para la formación de empleados?
Sí, la plataforma de creación de contenido de vídeo dirigido por AI de HeyGen permite a los equipos de L&D producir rápidamente vídeos de formación de alta calidad para empleados. Nuestras herramientas intuitivas, que incluyen voces en off, subtítulos y soporte multilingüe, aseguran una escalabilidad eficiente de tus recursos educativos para una fuerza laboral global.
¿Ofrece HeyGen plantillas específicas para vídeos de formación sobre comportamiento en el lugar de trabajo?
Absolutamente. HeyGen proporciona una variedad de plantillas profesionales, incluidas aquellas adecuadas para vídeos de formación sobre comportamiento en el lugar de trabajo. Estas plantillas son totalmente personalizables, lo que te permite incorporar tu marca, guion y elementos visuales de manera fluida para crear vídeos de formación efectivos.