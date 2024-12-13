Crea Vídeos de Adaptación al Lugar de Trabajo con IA

Mejora la adaptabilidad del equipo y agiliza la gestión del cambio con vídeos atractivos y de calidad profesional, impulsados por los avatares de IA de HeyGen.

524/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Se necesita un vídeo impactante de 60 segundos para empleados actuales y líderes de equipo, con el objetivo de agilizar la gestión del cambio dentro de la organización. Este vídeo debe presentar un estilo visual dinámico e informativo, acompañado de un tono de audio optimista. La capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion puede transformar eficazmente actualizaciones de políticas complejas en vídeos atractivos, asegurando claridad y aceptación durante los períodos de transición.
Prompt de Ejemplo 2
Para equipos remotos y liderazgo de la empresa, es esencial un vídeo conciso de 30 segundos para mejorar la flexibilidad y eficiencia del trabajo remoto. Emplea una estética visual moderna y limpia con un audio inspirador y conciso a lo largo del vídeo. Aprovechar la función de Plantillas y escenas de HeyGen permite la creación rápida de una guía profesional, mostrando las mejores prácticas y herramientas para una configuración de trabajo remoto flexible, quizás utilizando una Plantilla de Vídeos de Adaptación al Lugar de Trabajo ya hecha.
Prompt de Ejemplo 3
Considera diseñar un vídeo de 50 segundos para todos los empleados y comunicaciones internas, ilustrando formas efectivas de mejorar la Adaptabilidad del Equipo en respuesta a nuevos desafíos. El estilo visual debe ser profesional y tranquilizador, con un audio accesible para un amplio atractivo. Incorpora la función de generación de Voz en off de HeyGen para narrar varios escenarios y soluciones, ayudando a crear vídeos de adaptación al lugar de trabajo que fomenten la resiliencia y la resolución colaborativa de problemas entre departamentos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Adaptación al Lugar de Trabajo

Produce sin esfuerzo vídeos de formación profesionales y atractivos para la adaptabilidad en el lugar de trabajo utilizando las potentes herramientas de IA de HeyGen, diseñadas para agilizar la creación de contenido.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Selecciona de la diversa colección de "Plantillas y escenas" de HeyGen para sentar las bases de tu vídeo de adaptación al lugar de trabajo, comenzando de manera eficiente.
2
Step 2
Añade Avatares de IA
Añade "avatares de IA" a tus escenas para que actúen como tus presentadores. Estos "avatares de IA" aportan un elemento humano dinámico y consistente a tu contenido de formación.
3
Step 3
Personaliza el Guion y las Voces en Off
Introduce tu guion de formación y utiliza la función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen. Esto genera instantáneamente "voces en off de IA" realistas para tus vídeos de adaptación.
4
Step 4
Genera y Exporta
Genera tus "Vídeos de Formación con IA" finales y utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para optimizar tu contenido para cualquier plataforma, asegurando un amplio alcance y accesibilidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos de Adaptabilidad

.

Transforma conceptos intrincados de adaptabilidad en el lugar de trabajo en vídeos impulsados por IA fácilmente comprensibles, mejorando la comprensión para todos los empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos de adaptación al lugar de trabajo?

HeyGen te permite crear vídeos de adaptación al lugar de trabajo y Vídeos de Formación con IA de manera sencilla utilizando las herramientas de IA de vanguardia de HeyGen. Nuestra plataforma cuenta con avatares de IA realistas y capacidades de conversión de texto a vídeo desde un guion para producir vídeos atractivos que son profesionales y de alta calidad.

¿Ofrece HeyGen plantillas para contenido de adaptabilidad en el lugar de trabajo?

Sí, HeyGen proporciona una variedad de plantillas ya hechas, incluyendo opciones específicas de Plantillas de Vídeos de Adaptación al Lugar de Trabajo, para ayudarte a diseñar contenido rápidamente. Estas plantillas están diseñadas para agilizar la Gestión del Cambio y mejorar la Adaptabilidad del Equipo en toda tu organización.

¿Cómo apoyan los avatares de IA de HeyGen la adaptabilidad global en el lugar de trabajo?

Los avanzados avatares de IA de HeyGen actúan como figuras de Portavoz de IA convincentes, capaces de entregar mensajes con diversas voces en off de IA en múltiples idiomas. Esta capacidad es crucial para mejorar la flexibilidad del trabajo remoto y asegurar una comunicación consistente para la adaptabilidad global en el lugar de trabajo.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta eficiente para crear contenido de formación profesional?

HeyGen actúa como un potente Generador de Vídeos de Texto Gratuito, permitiéndote transformar guiones en vídeos de calidad profesional rápidamente. Nuestras intuitivas herramientas de IA de HeyGen agilizan significativamente la gestión del cambio y mejoran la producción de vídeos de formación con IA efectivos para cualquier escenario.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo