Crear Vídeos de Seguridad para el Trabajo desde Casa
Mejora la seguridad y el compromiso de los empleados con vídeos de formación profesional creados rápidamente usando avatares de AI.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Diseña un vídeo educativo conciso de 45 segundos dirigido a todo el personal que trabaja desde casa, cubriendo prácticas cruciales de higiene digital y seguridad para prevenir amenazas cibernéticas. Emplea una estética visual moderna y nítida con gráficos animados atractivos que representen estafas comunes, acompañado de una voz en off accesible pero firme. Aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para agilizar la producción e integra material de archivo relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar escenarios del mundo real.
Crea un vídeo de seguridad de 30 segundos para el trabajo desde casa dirigido a nuevos empleados remotos y propietarios de pequeñas empresas, centrándose en consejos generales de seguridad en el hogar más allá de la computadora. El estilo visual debe ser amigable y optimista, mostrando ejemplos positivos en un entorno hogareño con música de fondo alentadora. Usa las plantillas y escenas diversas de HeyGen para ensamblar rápidamente la narrativa y genera una voz en off cálida y acogedora utilizando la función de generación de voz en off para transmitir los consejos esenciales.
Desarrolla un vídeo práctico de 50 segundos para personas que pasan largos períodos frente a equipos de pantalla en casa, ofreciendo consejos prácticos sobre la prevención de la fatiga ocular y rutinas de descanso recomendadas. El estilo visual y de audio debe ser claro e ilustrativo, utilizando gráficos simples y animaciones suaves para resaltar estiramientos prácticos y ejercicios oculares, con un tono suave y alentador. Asegura una visualización óptima en todas las plataformas utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen y presenta un avatar de AI para ofrecer recordatorios de salud concisos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación de Seguridad.
Utiliza AI para crear vídeos de seguridad dinámicos que cautiven a los empleados remotos, mejorando significativamente el compromiso en la formación y la retención del conocimiento.
Escala Programas de Seguridad para el Trabajo desde Casa.
Desarrolla rápidamente numerosos módulos de formación en seguridad para llegar de manera eficiente a una fuerza laboral remota más amplia, asegurando una educación en seguridad consistente a nivel global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de seguridad para el trabajo desde casa?
HeyGen facilita la creación de vídeos de seguridad atractivos para el trabajo desde casa utilizando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo. Puedes transformar rápidamente guiones en producción de vídeos de formación profesional que garantizan la seguridad de los empleados.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos de seguridad de HeyGen?
HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para el contenido de tus vídeos de seguridad, permitiéndote usar plantillas de vídeo, subir tus propios recursos de la biblioteca de medios y añadir subtítulos profesionales y música de fondo. Nuestro editor de vídeo intuitivo asegura que tu mensaje esté perfectamente marcado y claro.
¿Puede HeyGen ayudar en la producción de formación especializada en seguridad, como ergonomía?
Sí, HeyGen es ideal para producir vídeos de formación especializada, incluidos aquellos sobre ergonomía, cursos de ciberseguridad o seguridad de equipos de pantalla. Puedes aprovechar los avatares de AI para ofrecer información detallada sobre prácticas cruciales de seguridad en el trabajo desde casa de manera efectiva.
¿Cómo se distribuyen los vídeos de formación en seguridad creados por HeyGen al personal?
HeyGen permite una fácil distribución de tus vídeos de formación en seguridad a través de varias opciones de exportación, incluyendo formatos compatibles con plataformas LMS comunes. Esto asegura que tu contenido de seguridad para empleados llegue a todo tu equipo de manera eficiente y apoye un mayor compromiso y retención.