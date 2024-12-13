Crea Vídeos de Protección al Denunciante con AI

Protege a tu equipo de represalias y fraudes. Convierte fácilmente tus guiones en vídeos atractivos usando la potente función de Texto a vídeo de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos para todos los empleados, detallando cómo reportar conductas indebidas y definiendo claramente qué constituye represalias según la política de la empresa. Este vídeo debe adoptar un estilo visual profesional y serio, incorporando texto nítido en pantalla y visuales informativos, acompañado de una voz en off calmada y autoritaria. Emplea la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para crear el contenido de manera eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo convincente de 30 segundos dirigido a empleados que están considerando reportar un problema, asegurándoles sobre la confidencialidad y el sólido proceso de nuestra plataforma de reporte de incidentes. El vídeo debe presentar un estilo visual empático y confiable, utilizando colores calmantes y una narrativa tranquilizadora entregada a través de la generación de voz en off de HeyGen, destacando la facilidad y seguridad del reporte en línea.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de comunicación corporativa conciso de 50 segundos para la dirección y los empleados en general, subrayando el compromiso inquebrantable del empleador con un programa anti-represalias y la protección de los derechos de seguridad y salud en el lugar de trabajo. La estética visual debe ser corporativa y autoritaria, utilizando metraje de archivo profesional y una pista de audio clara y confiada. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para asegurar una presentación de marca pulida y consistente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Protección al Denunciante

Empodera a tu equipo con vídeos claros y atractivos sobre Protecciones al Denunciante, fomentando un entorno seguro y transparente de manera eficiente.

1
Step 1
Crea tu Guion
Esboza los mensajes clave para tu Programa de Protección al Denunciante. Aprovecha la función de Texto a vídeo desde guion para convertir tu contenido escrito en diálogo hablado atractivo.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Elige un avatar de AI o utiliza Plantillas y escenas profesionales para representar visualmente la importancia de las Protecciones al Denunciante de manera relatable.
3
Step 3
Añade Detalles Esenciales
Mejora la comprensión y accesibilidad añadiendo Subtítulos/captions. Explica claramente los procedimientos para reportar y prevenir represalias.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Optimiza tu vídeo para varias plataformas usando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones. Distribúyelo fácilmente en la plataforma de reporte de incidentes de tu empresa o intranet.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Políticas Complejas de Denunciantes

Explica claramente políticas complejas de protección al denunciante y procedimientos de reporte, haciéndolos accesibles y comprensibles para todos los empleados para fomentar el cumplimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a las organizaciones a crear vídeos atractivos de protección al denunciante?

HeyGen permite a las empresas crear fácilmente vídeos atractivos que explican las Protecciones al Denunciante y su Programa de Protección al Denunciante. Utilizando avatares de AI, texto a vídeo y controles de marca personalizados, las organizaciones pueden producir contenido claro y profesional que educa a los empleados de manera efectiva.

¿Qué papel juegan los vídeos impulsados por HeyGen en la prevención de represalias y la promoción de un programa anti-represalias?

HeyGen permite la producción rápida de vídeos consistentes que educan a los empleados sobre los derechos de seguridad y salud en el lugar de trabajo, enfatizando la importancia de un programa anti-represalias. Estos vídeos, completos con voz en off y subtítulos, delinean claramente las políticas para prevenir represalias, fomentando un entorno seguro para reportar.

¿Puede HeyGen ayudar a comunicar claramente el proceso para las Quejas de Denunciantes sobre fraude o mala conducta?

Sí, HeyGen simplifica la comunicación de procedimientos para las Quejas de Denunciantes relacionadas con fraude o mala conducta. A través de plantillas listas para usar y avatares de AI, las empresas pueden generar vídeos informativos que desmitifican el proceso de reporte, haciéndolo accesible y confiable para todos los empleados.

¿Cómo apoya HeyGen a los empleadores en la implementación de medidas de prevención efectivas a través de vídeos?

HeyGen ayuda a los empleadores a desarrollar contenido de vídeo impactante para medidas de prevención críticas. Aprovechando sus capacidades de texto a vídeo y su biblioteca de medios, HeyGen permite a los empleadores crear vídeos de formación y concienciación personalizados que comunican efectivamente las directrices para minimizar los riesgos de fraude y mala conducta.

