Crea Vídeos de Resumen del Kit de Bienvenida al Instante

Mejora el compromiso y la retención de los empleados. Produce rápidamente vídeos de incorporación atractivos utilizando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un "vídeo de incorporación" informativo de 45 segundos diseñado específicamente para miembros del equipo remoto, describiendo los componentes clave de su kit de bienvenida físico. Este vídeo debe adoptar un estilo visual limpio e instructivo con superposiciones de texto claras, utilizando la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion y subtítulos/captions para asegurar accesibilidad y claridad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un "vídeo de bienvenida" dinámico de 30 segundos dirigido a profesionales de RRHH que buscan aumentar significativamente el compromiso de los nuevos empleados. El estilo visual debe ser inspirador y enérgico, mostrando los valores de la marca a través de las plantillas y escenas de HeyGen, complementado con metraje de archivo atractivo de la biblioteca de medios/soporte de archivo para crear una impresión positiva inmediata.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un "vídeo de incorporación de empleados" conciso de 50 segundos que sirva como una guía rápida del kit de bienvenida y los primeros pasos inmediatos para los nuevos miembros del equipo. Emplea un estilo visual directo y orientado a la acción, utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar para varias plataformas internas, asegurando una entrega eficiente de información esencial.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Resumen del Kit de Bienvenida

Optimiza la experiencia de tus nuevos empleados creando vídeos de resumen del kit de bienvenida profesionales y atractivos sin esfuerzo con HeyGen.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion de resumen del kit de bienvenida. La capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen te permite transformar tu texto directamente en diálogo hablado, iniciando la creación de tu vídeo de incorporación.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA y Visuales
Da vida a tu guion eligiendo de una diversa biblioteca de "avatares de IA" para presentar tu resumen del kit de bienvenida. Complementa tu avatar elegido con visuales adecuados de la biblioteca de medios o sube tus propios recursos.
3
Step 3
Personaliza la Marca y la Voz
Refuerza la identidad de tu empresa aplicando tu logo y colores de marca usando "Controles de marca (logo, colores)". Mejora la claridad con "Generación de locución" profesional para narración o información suplementaria.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo del Kit de Bienvenida
Finaliza tu vídeo añadiendo "Subtítulos/captions" para accesibilidad. Utiliza "Cambio de tamaño de aspecto y exportaciones" para generar tu vídeo de resumen del kit de bienvenida en el formato perfecto para cualquier plataforma, asegurando que tu vídeo de bienvenida esté listo para los nuevos empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y Motiva a Nuevos Empleados con Vídeos de IA

Crea vídeos de bienvenida motivadores que transmitan efectivamente la cultura y los valores de la empresa, fomentando una experiencia inicial positiva para los nuevos empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación de empleados atractivos?

El generador de vídeos de IA de HeyGen simplifica la producción de vídeos de incorporación de empleados profesionales convirtiendo guiones en contenido atractivo. Puedes aprovechar nuestra extensa biblioteca de plantillas de vídeos de incorporación para dar la bienvenida rápidamente a los nuevos empleados, asegurando un mensaje consistente e integración de marca.

¿Cuáles son los beneficios clave de usar vídeo para los vídeos de resumen del kit de bienvenida?

Utilizar vídeo para los vídeos de resumen del kit de bienvenida aumenta significativamente el compromiso de los empleados y ayuda a los nuevos empleados a comprender rápidamente la cultura de la empresa. Los visuales atractivos y las explicaciones claras conducen a una mejor comprensión y pueden mejorar la retención de empleados desde el primer día.

¿Puedo personalizar los vídeos de bienvenida creados con HeyGen para que coincidan con la marca de mi empresa?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos de bienvenida se alineen perfectamente con la cultura de tu empresa. Puedes incorporar tu logo y colores de marca, e incluso usar avatares de IA personalizados para entregar mensajes personalizados de tu equipo de liderazgo, todo generado a partir de texto a vídeo simple.

¿Es posible convertir documentos de formación existentes en vídeos de incorporación dinámicos usando HeyGen?

Sí, HeyGen te permite transformar fácilmente documentos de formación estáticos en vídeos de incorporación dinámicos. Nuestra plataforma soporta la conversión de documentos a vídeo, haciendo simple crear vídeos instructivos y contenido de vídeo de incorporación comprensivo proporcionando solo tu guion o texto existente.

