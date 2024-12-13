Las capacidades de Avatares de AI y Texto a Vídeo de HeyGen permiten a los profesionales del marketing, formadores y gerentes de éxito del cliente producir rápidamente vídeos atractivos. Esto permite una comunicación eficiente de mensajes, guías de productos o contenido de soporte con narración profesional y plantillas personalizables, mejorando la claridad y el impacto.