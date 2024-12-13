crear vídeos de directrices de voz: Define Rápidamente Tu Voz de Marca

Desarrolla rápidamente Directrices de Voz de Marca y contenido de vídeo atractivo utilizando los avatares de IA de HeyGen para dar vida a tu visión.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo tutorial práctico de 60 segundos específicamente para escritores freelance, guiándolos a través de la personalización de una plantilla de directrices de voz para que coincida con las preferencias de estilo de escritura específicas para diferentes proyectos. Este vídeo requiere un enfoque visual profesional, paso a paso, con anotaciones de texto claras en pantalla y una entrega de audio instructiva. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para iniciar el proceso de creación y mantener la consistencia visual en toda la guía.
Prompt de Ejemplo 2
¿Cómo pueden los mercadólogos comunicar efectivamente el poder de una voz consistente? Desarrolla un vídeo promocional impactante de 30 segundos que ilustre cómo adherirse a las directrices de voz mejora la narración en diversos contenidos de vídeo. El diseño visual debe ser dinámico y mostrar cortes rápidos de varios ejemplos de contenido, complementado por una generación de voz en off inspiradora y confiada. Esta pieza tiene como objetivo resaltar el poder creativo de una voz de marca unificada en las campañas de marketing.
Prompt de Ejemplo 3
Para los propietarios de pequeñas empresas que buscan solidificar su Identidad de Marca, conceptualiza un vídeo explicativo conciso de 45 segundos que detalle cómo crear efectivamente vídeos de directrices de voz en todos los puntos de contacto con el cliente. La presentación visual debe ser sencilla y atractiva, con un avatar de IA entregando puntos clave en un estilo de audio tranquilizador y accesible. Emplea los avatares de IA de HeyGen para proporcionar una presencia en pantalla consistente y profesional sin necesidad de grabar a un presentador en vivo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Directrices de Voz

Aprende a transformar tus Directrices de Voz de Marca en contenido de vídeo atractivo utilizando la potente IA de HeyGen, asegurando una identidad de marca consistente en todas las comunicaciones.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Elabora un guion detallado para tu vídeo de directrices de voz. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para definir tus mensajes clave y preferencias de estilo de escritura, sentando las bases para tu contenido.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige un avatar de IA que mejor represente tu Identidad de Marca. Los avatares de IA de HeyGen comunicarán visualmente tus directrices, proporcionando una cara consistente y profesional para la voz de tu marca.
3
Step 3
Genera Voces en Off
Aprovecha la generación de voces en off de HeyGen para articular tus Directrices de Voz de Marca. Opta por voces en off multilingües si tu audiencia es global, asegurando claridad y alcance para tu mensaje preciso.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Aplica tu Identidad de Marca utilizando controles de marca para logotipos y colores dentro de tu vídeo. Una vez finalizado, exporta tu contenido de vídeo, listo para la formación del equipo o una distribución más amplia para mantener la consistencia de la marca.

Casos de Uso

Asegura una Voz de Marca Consistente en Anuncios

Produce rápidamente vídeos publicitarios de alta calidad y con marca utilizando IA, adhiriéndose estrictamente a las preferencias de estilo de escritura únicas de tu marca e identidad.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos de directrices de voz?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos atractivos de directrices de voz que dan vida a tus Directrices de Voz de Marca. Utiliza guiones personalizables y avatares de IA realistas para demostrar las preferencias de estilo de escritura deseadas y técnicas de narración para tu contenido de vídeo.

¿Ofrece HeyGen una plantilla de directrices de voz para una Identidad de Marca consistente?

HeyGen proporciona características robustas para construir y mantener una Identidad de Marca consistente en todo tu contenido de vídeo. Puedes establecer preferencias de estilo de escritura, estandarizar visuales y sonido, y compartir estos parámetros a través de funciones de colaboración en equipo para asegurar la uniformidad, actuando efectivamente como una plantilla de directrices de voz personalizable.

¿Pueden los avatares de IA de HeyGen adaptarse a preferencias específicas de estilo de escritura de marca?

Absolutamente. Los avatares de IA de HeyGen están diseñados para encarnar tu Identidad de Marca entregando guiones personalizables que se adhieren a tus precisas preferencias de estilo de escritura. Esto asegura consistencia y narración auténtica, incluso al utilizar voces en off multilingües para llegar a una audiencia global.

¿Qué beneficios ofrece HeyGen para desarrollar vídeos de formación de marca?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación impactantes, permitiendo a las empresas transmitir claramente su Identidad de Marca y valores. Crea contenido de vídeo atractivo con guiones personalizables, asegurando una narración efectiva a través de visuales y sonido pulidos para una comprensión integral del equipo.

