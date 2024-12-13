Crea sin esfuerzo una Guía de Estilo de Marca en Vídeo

Establece directrices consistentes de identidad de marca para cada vídeo. Aprovecha los controles de marca de HeyGen para aplicar fácilmente tus logos y paleta de colores exactos.

489/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo dinámico de 45 segundos dirigido a diseñadores junior y creadores de contenido, desglosando visualmente elementos clave como la "paleta de colores" aprobada, las "fuentes de marca" y el uso correcto de la "imaginación". El estilo visual debe ser atractivo e ilustrativo, acompañado de una voz en off amigable y música de fondo ligera, mostrando lo fácil que es implementar estas directrices usando las plantillas y escenas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de consejos conciso de 30 segundos para editores de vídeo freelance y gestores de redes sociales, ofreciendo "consejos de diseño" rápidos para integrar "logos" y adherirse a "directrices de estilo de videografía" específicas en contenido de formato corto. El estilo visual y de audio debe ser rápido, educativo y moderno, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para ofrecer consejos expertos de manera ágil.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de resumen sofisticado de 75 segundos dirigido a agencias creativas y equipos corporativos, demostrando la naturaleza integral de un conjunto completo de "directrices de identidad de marca" y cómo influyen en la producción de vídeo, desde la selección de "plantillas" adecuadas hasta la elección de "tipos de música". Este vídeo requiere una estética visual pulida y cinematográfica con una banda sonora aspiracional, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para una narración profesional y autoritaria.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Guía de Estilo Visual

Asegúrate de que tu contenido de vídeo refleje consistentemente la identidad y los estándares visuales de tu marca con una guía clara y accionable, promoviendo una imagen de marca cohesiva.

1
Step 1
Define los Elementos Visuales de tu Marca
Comienza definiendo la "paleta de colores", la tipografía y las directrices de uso del logo de tu marca. Utiliza los controles de marca de HeyGen para asegurar que estos elementos se apliquen consistentemente en tus proyectos de vídeo desde el principio.
2
Step 2
Selecciona Activos Visuales Alineados con la Marca
Elige "imágenes", clips de vídeo y elementos gráficos que se alineen con la estética de tu marca. La extensa biblioteca de medios de HeyGen ofrece recursos para ayudarte a encontrar visuales adecuados que aseguren una apariencia y sensación consistentes.
3
Step 3
Añade Voz y Mensajes Consistentes
Desarrolla directrices para el tono narrativo de tu vídeo, estilo de guion y diseño de sonido. Usa la generación de voz en off de HeyGen para asegurar que todo el contenido hablado refleje tu voz única, contribuyendo a una "guía de estilo de marca en vídeo" integral.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Final de Guía de Estilo
Revisa tu guía de estilo de vídeo para confirmar que todos los "estándares de diseño" están representados con precisión. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones de HeyGen para crear versiones adecuadas para varias plataformas, listas para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera la Creación de Anuncios de Vídeo de Marca

.

Crea rápidamente anuncios de vídeo de alto rendimiento que se alineen perfectamente con tus directrices de identidad de marca y estilo de videografía, asegurando consistencia en el mercado.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen asegurar un estilo de marca en vídeo consistente en todo mi contenido?

HeyGen te permite mantener un estilo de marca en vídeo consistente al permitirte aplicar fácilmente la paleta de colores, logos y fuentes de tu marca. Sus plantillas y controles de marca aseguran que cada vídeo se alinee con tus directrices de identidad de marca establecidas, creando una apariencia y sensación reconocibles y profesionales.

¿Qué consejos de diseño ofrece HeyGen para crear una guía de estilo visual convincente para vídeos?

HeyGen simplifica la creación de una guía de estilo visual convincente para vídeos a través de su interfaz intuitiva y plantillas listas para usar. Puedes integrar sin esfuerzo la imagen y los elementos de diseño específicos de tu marca, asegurando que tu contenido de vídeo siempre refleje estándares de diseño profesional sin necesidad de una amplia experiencia en diseño.

¿Puede HeyGen incorporar nuestras fuentes de marca específicas y paleta de colores en proyectos de vídeo?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos que te permiten incorporar sin problemas las fuentes de marca específicas de tu organización, paleta de colores y logos en todos tus proyectos de vídeo. Esto asegura que cada pieza de contenido se adhiera consistentemente a tus directrices de identidad de marca establecidas.

¿Por qué es importante una guía de estilo de marca en vídeo para una estrategia de marketing en vídeo?

Una guía de estilo de marca en vídeo sólida es crucial para una estrategia de marketing en vídeo exitosa, ya que asegura una apariencia y sensación consistentes en todo tu contenido, reforzando tu identidad de marca. HeyGen facilita la implementación de estas directrices, permitiéndote crear vídeos alineados con la marca de manera eficiente y efectiva para un impacto máximo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo