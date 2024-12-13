Crea Vídeos Básicos de Merchandising Visual con IA

Crea rápidamente vídeos impactantes de exhibiciones en tiendas y narrativas visuales utilizando la eficiente función de Texto a vídeo de HeyGen.

393/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 45 segundos para aspirantes a profesionales del retail y estudiantes de merchandising, demostrando técnicas esenciales de diseño de tiendas. Este vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y profesional con música instrumental tranquila y una voz en off precisa generada a través de la función de Texto a vídeo de HeyGen para ofrecer consejos claros y prácticos sobre exhibiciones en tiendas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo vibrante de 30 segundos específicamente para mercadólogos y estrategas de marca, explorando ideas clave de psicología del color para el merchandising visual. El estilo visual y de audio debe ser atractivo y dinámico con transiciones animadas y un Actor de Voz de IA cautivador, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para una narrativa visual cautivadora.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una guía práctica de 50 segundos para personal de retail de nivel inicial y visual merchandisers en formación, cubriendo el manejo básico de maniquíes y la colocación efectiva de productos en exhibiciones de tiendas. El vídeo necesita un estilo visual sencillo y paso a paso con audio instructivo amigable, haciendo pleno uso de los Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que cada detalle sea fácilmente comprendido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos Básicos de Merchandising Visual

Produce rápidamente tutoriales y guías de merchandising visual atractivos con las potentes herramientas de creación de vídeo de IA de HeyGen, perfectas para mercadólogos y profesionales del retail.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza tu vídeo de merchandising visual eligiendo entre una variedad de plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para contenido educativo. Esto agiliza tu configuración inicial, proporcionando una base sólida para tu guía de exhibiciones en tiendas.
2
Step 2
Personaliza tu Escena
Personaliza tu vídeo añadiendo escenas personalizables y seleccionando entre una diversa gama de avatares de IA. Da vida a tu narrativa visual integrando visuales relevantes y personajes dinámicos.
3
Step 3
Genera tu Guion
Transforma tu texto en una narración convincente utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen. Refina la voz en off para asegurar una instrucción clara y profesional para tus vídeos de merchandising visual.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu producción utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para varias plataformas. Comparte fácilmente tus vídeos de diseño de tiendas de alta calidad a través de tus canales deseados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Contenido de Merchandising Visual Atractivo para Redes Sociales

.

Genera rápidamente consejos de merchandising visual cautivadores y vídeos de exhibiciones en tiendas para redes sociales para atraer y educar a una amplia audiencia de mercadólogos y profesionales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de vídeos básicos de merchandising visual?

HeyGen empodera a los mercadólogos y profesionales del retail para crear vídeos básicos de merchandising visual utilizando plantillas de vídeo impulsadas por IA. Nuestra plataforma simplifica la narrativa visual, permitiéndote producir rápidamente contenido atractivo para exhibiciones en tiendas y tutoriales de escaparates.

¿Pueden las herramientas de IA de HeyGen mejorar la producción de vídeos de merchandising visual?

Absolutamente. Las herramientas de IA de HeyGen mejoran significativamente los vídeos de merchandising visual al ofrecer Avatares de IA realistas y Actores de Voz de IA. Estas características dan vida a tus vídeos de diseño de tiendas y guías de manejo de maniquíes con una presentación profesional, ahorrando tiempo y recursos.

¿Qué papel juega el Generador de Texto a Vídeo Gratuito de HeyGen en el desarrollo de contenido de merchandising visual?

El Generador de Texto a Vídeo Gratuito de HeyGen es central para crear eficientemente contenido de merchandising visual. Puedes transformar guiones sobre ideas de psicología del color o técnicas de iluminación en vídeos dinámicos con escenas personalizables, haciendo que conceptos complejos sean fáciles de entender para tu audiencia.

¿Cómo apoyan las plantillas personalizables de HeyGen a los profesionales del retail en la narrativa visual?

HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas personalizables y controles de marca diseñados para ayudar a los profesionales del retail a sobresalir en la narrativa visual. Estas plantillas pueden adaptarse para diversas exhibiciones en tiendas, asegurando que tus vídeos de merchandising visual mantengan una imagen de marca consistente y profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo