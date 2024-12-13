Sí, la "IA" de vanguardia de HeyGen contribuye significativamente a la "mejora de la retención" en la "producción de vídeos de seguridad" al hacer el contenido más dinámico y personalizado. Características como "avatares de IA" y "visuales animados" ayudan a transmitir información crítica de manera efectiva, asegurando que tu "formación en seguridad laboral" resuene con los espectadores.