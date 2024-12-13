HeyGen simplifica todo el proceso de producción de vídeos de microaprendizaje profesionales, desde la generación de plantillas de guiones de vídeo hasta la adición de subtítulos y llamadas a la acción. Sus características integrales te permiten crear vídeos de formación de alta calidad de manera eficiente para diversos casos de uso como la incorporación de RRHH o demostraciones de productos.