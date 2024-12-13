Crea Guiones de Vídeos de Formación Rápido y Fácil

Transforma tus ideas de guiones de vídeos de formación en vídeos impresionantes y atractivos usando avatares de IA realistas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Elabora un vídeo profesional de 60 segundos para la incorporación de nuevos empleados, dirigido a profesionales de RRHH y especialistas en L&D, con una estética visual limpia e informativa y una voz autoritaria y calmada. Este Vídeo de Formación con IA demuestra cómo introducir eficientemente las políticas y la cultura de la empresa, potenciado por los "avatares de IA" de HeyGen para ofrecer presentaciones consistentes y de alta calidad sin filmaciones complejas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de microaprendizaje de 30 segundos para equipos de ventas y gerentes de producto, con visuales claros y atractivos y una voz amigable y entusiasta para resaltar las nuevas características del producto. Esta concisa Demostración de Producto utiliza la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen para garantizar accesibilidad y retención, haciendo que la información compleja sea fácilmente digerible sobre la marcha.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un guion de vídeo de formación informativo de 50 segundos para creadores de contenido y educadores, adoptando un enfoque visual creativo tipo tutorial con animaciones ilustrativas y una voz clara e instructiva. Explora cómo aprovechar las plantillas de guiones de vídeo predefinidas para estructurar tu contenido de manera efectiva, utilizando la "Generación de voz en off" de HeyGen para añadir narración profesional rápida y eficientemente, transformando guiones estáticos en material de formación atractivo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Guiones de Vídeos de Formación

Transforma sin esfuerzo tu contenido de formación en vídeos atractivos impulsados por IA con guiones personalizados, avatares y voces en off profesionales.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo de Formación
Utiliza las plantillas de guiones de vídeo impulsadas por IA de HeyGen para delinear rápidamente tu contenido de formación. Simplemente introduce tus puntos clave y deja que la IA te ayude a estructurar tu guion, asegurando una narrativa clara y concisa para tu vídeo de formación.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA Atractivo
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para ser tu presentador en pantalla. Nuestros avatares de IA entregarán tu guion de manera natural, añadiendo un toque profesional y humano a tus vídeos de formación sin necesidad de cámaras o actores.
3
Step 3
Genera Voces en Off Profesionales
Genera automáticamente voces en off de alta calidad a partir de tu guion utilizando una variedad de voces de sonido natural. Personaliza el tono y el ritmo para que coincidan con el estilo de tu vídeo de formación, asegurando una comunicación clara de tu mensaje.
4
Step 4
Mejora y Exporta Tu Vídeo
Añade subtítulos automáticos y elementos de marca a tu vídeo de formación para accesibilidad y consistencia. Una vez finalizado, exporta fácilmente tu vídeo de formación impulsado por IA en el formato deseado, listo para su distribución.

Desarrolla Módulos de Microaprendizaje Atractivos

Produce rápidamente vídeos de microaprendizaje concisos y demostraciones de productos, perfectos para formación justo a tiempo o resúmenes rápidos de temas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear guiones de vídeo atractivos para vídeos de formación?

La plataforma impulsada por IA de HeyGen proporciona herramientas robustas y capacidades de esquemas de guiones, permitiéndote crear guiones de vídeo atractivos para vídeos de formación de manera eficiente. Puedes aprovechar las plantillas de guiones de vídeo impulsadas por IA para agilizar tu proceso creativo y producir contenido de alta calidad.

¿Ofrece HeyGen plantillas impulsadas por IA para elaborar guiones de vídeos de formación?

Sí, HeyGen cuenta con una variedad de plantillas de guiones de vídeo impulsadas por IA diseñadas para impulsar la creación de contenido. Estas plantillas te ayudan a desarrollar rápidamente guiones de vídeos de formación efectivos, asegurando que tu mensaje sea claro e impactante.

¿Puede HeyGen incorporar Portavoces de IA en mis Vídeos de Formación con IA?

Absolutamente, HeyGen te permite integrar sin problemas Portavoces de IA o avatares de IA en tus Vídeos de Formación con IA. Esto mejora el compromiso y la profesionalidad, dando vida a tu contenido de formación con presentadores y voces dinámicas.

¿Qué hace de HeyGen la solución ideal para producir vídeos de microaprendizaje profesionales?

HeyGen simplifica todo el proceso de producción de vídeos de microaprendizaje profesionales, desde la generación de plantillas de guiones de vídeo hasta la adición de subtítulos y llamadas a la acción. Sus características integrales te permiten crear vídeos de formación de alta calidad de manera eficiente para diversos casos de uso como la incorporación de RRHH o demostraciones de productos.

