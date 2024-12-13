Crea Vídeos de Estrategia de Contenido para el Éxito

Impulsa tu marca con contenido de vídeo atractivo. Crea fácilmente vídeos profesionales a partir de guiones usando el texto a vídeo de HeyGen.

405/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo profesional de 45 segundos, dirigido a gerentes de marketing y estrategas de marca, mostrando diversos tipos de vídeos adecuados para una estrategia de marketing en vídeo robusta. Emplea un estilo visual dinámico y visuales atractivos, presentando un avatar de AI para ofrecer ideas clave sobre la estrategia.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo inspirador de 60 segundos dirigido a cineastas, narradores digitales y educadores, ilustrando técnicas de narración de vídeo impactantes a través de un estilo visual cinematográfico y música emotiva. Asegura la accesibilidad y un mayor alcance generando automáticamente subtítulos con HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo vibrante de 30 segundos para gestores de redes sociales e influencers, detallando estrategias efectivas de creación de contenido para varias plataformas de redes sociales. Usa un estilo visual contemporáneo y rápido con un diseño de sonido nítido, destacando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para la optimización de plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Estrategia de Contenido

Transforma tus ideas en contenido de vídeo estratégico. Esta guía te mostrará cómo planificar, producir y distribuir vídeos que resuenen con tu audiencia y logren tus objetivos.

1
Step 1
Crea tu Plan de Contenido de Vídeo
Desarrolla tu "planificación de contenido de vídeo" definiendo tus objetivos y audiencia objetivo. Redacta un guion detallado para asegurar que tu mensaje sea claro, luego aprovecha la función de "texto a vídeo desde guion" de HeyGen para generar instantáneamente un vídeo base.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Voz
Mejora el impacto de tu vídeo eligiendo "elementos visuales" atractivos y tipos de vídeo adecuados. Selecciona un "avatar de AI" que represente tu marca, o utiliza la generación de locución para añadir un toque personalizado a tu contenido.
3
Step 3
Aplica Branding y Pulido
Fortalece el "reconocimiento de marca" incorporando "controles de marca" personalizados como logotipos y colores de marca. Añade "subtítulos" claros para mejorar la accesibilidad y el compromiso en diversas plataformas de redes sociales.
4
Step 4
Exporta para una Distribución Impactante
Optimiza tus esfuerzos de "marketing en vídeo" para varias plataformas. Usa "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para asegurar que tu contenido de vídeo final se vea profesional y atractivo en todos los canales, listo para que tu audiencia lo descubra.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Produce testimonios de clientes auténticos y persuasivos con vídeo de AI para generar confianza y fortalecer la reputación de tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de contenido de vídeo atractivo?

HeyGen permite a los usuarios crear fácilmente contenido de vídeo profesional transformando guiones en vídeos con avatares de AI realistas y elementos visuales dinámicos. Esto facilita la narración de vídeo efectiva para mejorar el reconocimiento de marca sin producción compleja, simplificando la creación de contenido.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para desarrollar una estrategia de contenido de vídeo robusta?

HeyGen proporciona herramientas robustas para apoyar tu estrategia de contenido de vídeo, permitiéndote generar diversos tipos de vídeos adecuados para varias plataformas de redes sociales. Su redimensionamiento de relación de aspecto asegura que tus esfuerzos de marketing en vídeo estén optimizados para cada canal, mejorando la planificación general del contenido de vídeo.

¿Qué tan rápido puedo crear contenido de vídeo a partir de un guion usando HeyGen?

HeyGen agiliza el proceso de creación de contenido transformando instantáneamente tus guiones en contenido de vídeo pulido con generación avanzada de texto a vídeo y locución. Esto reduce significativamente el tiempo de producción, haciendo eficiente la generación de vídeos de alta calidad para cualquier propósito.

¿HeyGen admite la personalización de marca para mantener una identidad visual coherente?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca completos para asegurar que tu contenido de vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes incorporar fácilmente tu logotipo, colores de marca y aprovechar plantillas personalizables para crear elementos visuales únicos que mejoren el reconocimiento de marca.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo