Crea Vídeos de Lanzamiento de Versión: Comparte Nuevas Funciones Rápidamente
Genera vídeos de actualización de producto y notas de lanzamiento de manera instantánea con la potente capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un clip de vídeo dinámico de 30 segundos para compartir en redes sociales anunciando el lanzamiento de una nueva versión, dirigido a usuarios potenciales con un estilo visual moderno y música actual, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para una producción rápida e impactante.
Produce un vídeo de narración de producto convincente de 60 segundos para partes interesadas y nuevos usuarios, detallando la evolución y el valor de una colección de vídeos de producto con un estilo visual profesional e inspirador y un audio narrativo, mejorando el mensaje a través de la generación de Voz en off de HeyGen.
Diseña un vídeo de demostración flexible de 90 segundos para usuarios técnicos, explicando una mejora clave mencionada en las notas de la versión, con un enfoque visual claro y tranquilo con música de fondo que complementa una narración precisa, y asegurando la accesibilidad usando Subtítulos/captions de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Vídeos de Lanzamiento de Producto Atractivos para Redes Sociales.
Produce rápidamente clips de vídeo compartibles para actualizaciones de producto y nuevas funciones, maximizando el compromiso en plataformas de redes sociales.
Mejora la Formación Interna sobre Funciones de Producto.
Aumenta el compromiso y la retención del equipo sobre nuevas funciones y actualizaciones de producto con vídeos de formación dinámicos y fáciles de entender impulsados por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de actualización de producto y anuncios de nuevas funciones?
HeyGen te permite crear sin esfuerzo "vídeos de actualización de producto" y anuncios de "nuevas funciones" con avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Puedes generar rápidamente vídeos de "notas de lanzamiento", asegurando que tu audiencia esté siempre informada sobre tus últimas ofertas.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de demostración flexibles con capacidades de grabación de pantalla?
Absolutamente, HeyGen te permite producir "vídeos de demostración flexibles" combinando "grabación de pantalla para vídeos de producto" con un presentador avatar de IA. Utiliza la "grabadora de webcam y pantalla" integrada para mostrar la funcionalidad de tu producto de manera efectiva.
¿Qué características ofrece HeyGen para hacer que los vídeos de producto sean compartibles en varias plataformas?
HeyGen hace que tu contenido sea altamente "compartible" permitiéndote generar fácilmente "clips de vídeo compartibles" con relaciones de aspecto personalizables y opciones de exportación. Puedes añadir subtítulos y controles de marca para asegurar que tus "vídeos de producto" estén optimizados para "redes sociales" y una distribución más amplia.
¿Cómo puede HeyGen mejorar la narración de productos y consolidar colecciones de vídeos?
HeyGen mejora significativamente tu "narración de productos" permitiéndote crear contenido consistente y de marca usando avatares de IA y plantillas personalizables. Organiza todos tus materiales de marketing en "colecciones de vídeos de producto" cohesivas, simplificando la gestión y distribución de contenido.