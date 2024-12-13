Crea Vídeos de Montaje de Lugares con AI

Transforma tu espacio para eventos con recorridos virtuales cautivadores y guías 'cómo hacer' usando los avatares de AI de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un elegante recorrido virtual de 60 segundos para los comercializadores de lugares y clientes potenciales, ilustrando cómo un solo espacio puede transformarse en tres configuraciones de eventos distintas. El vídeo debe emplear una estética visual sofisticada con transiciones suaves y música de fondo sutil, presentando un avatar de AI de HeyGen para guiar a los espectadores a través de cada configuración única, ofreciendo una producción de vídeo cautivadora que resalta la versatilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional conciso de 30 segundos dirigido a planificadores de eventos ocupados, ofreciendo consejos rápidos para optimizar la eficiencia del montaje del lugar. El estilo visual debe ser rápido con superposiciones claras tipo infografía y una voz enérgica e informativa, utilizando la función de Texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente ideas clave en contenido visual dinámico. Este vídeo tiene como objetivo proporcionar consejos prácticos sobre cómo crear vídeos de montaje de lugares de manera rápida y efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un atractivo vídeo de 50 segundos para redes sociales dirigido a propietarios de pequeñas empresas y comercializadores, demostrando varias opciones creativas de montaje de lugares usando plantillas prediseñadas para una rápida inspiración en la planificación de eventos. La presentación visual debe ser moderna e inspiradora, acompañada de una banda sonora motivacional y optimista, fácilmente ensamblada usando las Plantillas y escenas de HeyGen para mostrar diversas posibilidades y simplificar la creación de vídeos para vídeos en línea.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Montaje de Lugares

Produce recorridos de vídeo profesionales y atractivos de tus espacios y lugares para eventos, facilitando a los planificadores visualizar y reservar.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza seleccionando una plantilla relevante de nuestra biblioteca o introduciendo tu guion para generar un vídeo base. Esto establece el escenario para tu guía de montaje de lugares.
2
Step 2
Añade tu Portavoz de AI
Mejora tu vídeo eligiendo un avatar de AI para guiar a los espectadores a través del lugar. Esto añade un toque humano sin necesidad de filmación.
3
Step 3
Aplica Locuciones Profesionales
Asegúrate de que tu mensaje sea claro y accesible utilizando nuestra función de generación de locuciones. Esto te permite añadir audio de sonido natural en varios idiomas para una audiencia global, complementando tus locuciones multilingües.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Guía
Una vez finalizado, exporta tu vídeo en el formato de aspecto deseado, listo para compartir en redes sociales o incrustar en tu sitio web. Llega a una audiencia más amplia con tu recorrido de lugar pulido.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Entrenamiento de Montaje de Lugares para el Personal

Mejora el aprendizaje y la retención para tu equipo con vídeos interactivos impulsados por AI que detallan los procedimientos de montaje de lugares.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos de montaje de lugares?

HeyGen empodera a los planificadores de eventos y comercializadores para producir vídeos profesionales de montaje de lugares y guías 'cómo hacer' usando avatares de AI y plantillas personalizables. Esto simplifica la creación de contenido visual, haciendo que las instrucciones complejas sean fáciles de seguir y mejorando tu producción de vídeo.

¿Puedo generar recorridos virtuales de espacios para eventos con las herramientas de creación de vídeo de HeyGen?

¡Absolutamente! Las herramientas de vídeo impulsadas por AI de HeyGen te permiten desarrollar recorridos virtuales inmersivos para espacios de eventos transformando guiones en contenido visual dinámico. Puedes aprovechar las plantillas y nuestra robusta biblioteca de medios para mostrar cada detalle de manera efectiva.

¿Qué tipo de contenido creativo puedo producir con HeyGen más allá del montaje de lugares?

Más allá de los tutoriales detallados de montaje de lugares, HeyGen es ideal para la creación de contenido creativo diverso, incluyendo vídeos de bricolaje atractivos, explicadores de productos y visuales de marketing. Nuestra plataforma utiliza avatares de AI y tecnología de texto a vídeo para agilizar la producción de vídeos para cualquier tema, asegurando resultados de alta calidad.

¿Cómo mejoran los avatares de AI de HeyGen la producción de vídeos para guías de eventos?

Los avanzados avatares de AI de HeyGen proporcionan una presencia profesional y consistente en pantalla para tus guías de vídeo de eventos, haciendo que tu contenido visual sea altamente atractivo. Estos Portavoces de AI dan vida a los guiones, asegurando una comunicación clara y un aspecto pulido para todas tus necesidades de creación de vídeos.

