Crea Vídeos de Formación del Portal de Proveedores con Avatares de IA

Crea sin esfuerzo vídeos de formación atractivos para una incorporación de proveedores sin problemas. Transforma tus guiones personalizables en contenido instructivo convincente con Texto-a-video desde el guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos que demuestre un flujo de trabajo clave de adquisiciones dentro del portal de proveedores para proveedores existentes, centrándose en una tarea específica como la presentación de proyectos. El estilo visual debe ser una grabación de pantalla paso a paso precisa con clics destacados y una estética moderna. El estilo de audio necesita ser conciso y directo, mejorado por la generación de voz profesional y reforzado con subtítulos precisos para máxima claridad.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a todos los proveedores, destacando la eficiencia y los beneficios de la gestión constante de proveedores a través del portal. El estilo visual debe ser animado y presentar cortes rápidos, infografías dinámicas y avatares de IA expresivos para mantener un alto nivel de compromiso. El estilo de audio debe ser enérgico y alentador, utilizando guiones personalizables para transmitir un mensaje poderoso sobre operaciones optimizadas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de e-learning de 90 segundos para abordar los puntos de dolor comunes que experimentan los proveedores y mostrar cómo el portal simplifica los procesos, ilustrando la facilidad de uso para crear vídeos de formación del portal de proveedores. Dirigido a proveedores que puedan estar luchando con presentaciones manuales, presentando un tono tranquilizador y útil. El estilo visual debe presentar una narrativa clara de problema-solución con demostraciones de interfaz de usuario amigables, apoyado por una rica biblioteca de medios/soporte de stock para escenarios relacionados, todo narrado a través de Texto-a-video desde el guion.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación del Portal de Proveedores

Produce fácilmente vídeos de formación profesionales y atractivos para la incorporación de proveedores, optimizando tu flujo de trabajo de adquisiciones con herramientas impulsadas por IA.

Step 1
Crea Tu Guion y Contenido
Redacta tu contenido instructivo para vídeos de formación del portal de proveedores. Utiliza la función de texto-a-video desde el guion para convertir rápidamente tu guía escrita en una narrativa de vídeo dinámica.
Step 2
Elige Tu Avatar de IA y Escena
Selecciona un Avatar de IA para presentar tu formación, asegurando una entrega profesional y consistente. Elige una plantilla o escena adecuada para mejorar visualmente tus vídeos de formación de IA.
Step 3
Aplica Marca y Medios
Aplica los controles de marca de tu empresa, incluidos logotipos y colores, para alinear el vídeo con tu identidad corporativa. Incorpora medios relevantes de la biblioteca para aclarar procesos complejos de incorporación de proveedores.
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Una vez que tu vídeo esté completo, genera el resultado final. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para adaptar tu vídeo a varias plataformas y asegurarte de que esté listo para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Flujos de Trabajo Complejos de Proveedores

Explica claramente flujos de trabajo de adquisiciones intrincados y procesos de presentación de proyectos a través de vídeos instructivos generados por IA fáciles de entender.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación del portal de proveedores?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de formación del portal de proveedores convirtiendo tus guiones en vídeos profesionales utilizando avatares de IA y tecnología de texto-a-video. Esta poderosa herramienta impulsada por IA permite la producción rápida de vídeos instructivos de alta calidad para la incorporación de proveedores sin necesidad de edición compleja.

¿Qué hace que los vídeos de formación de IA de HeyGen sean atractivos para la gestión de proveedores?

Los vídeos de formación de IA de HeyGen utilizan avatares de IA realistas y guiones personalizables para ofrecer contenido de formación atractivo. Estas guías de vídeo profesionales ayudan a garantizar que tus proveedores comprendan el proceso de presentación de proyectos y otros aspectos críticos de la gestión de proveedores de manera efectiva.

¿Puedo personalizar la marca para mis guías de vídeo del Portal de Proveedores Aprobados?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca directamente en tus guías de vídeo. Esto asegura que todos tus materiales de formación en línea, incluidos los del Portal de Proveedores Aprobados, mantengan una identidad de marca consistente y profesional.

¿Cómo apoya HeyGen un flujo de trabajo de adquisiciones eficiente con contenido de e-learning?

HeyGen facilita un flujo de trabajo de adquisiciones eficiente al permitir la generación rápida y actualizaciones de contenido de e-learning. Puedes producir fácilmente vídeos de formación completos y guías de vídeo, completos con locuciones y subtítulos, para apoyar a tu equipo y proveedores a través de varios procesos.

