Crea Vídeos de Formación del Portal de Proveedores con Avatares de IA
Crea sin esfuerzo vídeos de formación atractivos para una incorporación de proveedores sin problemas. Transforma tus guiones personalizables en contenido instructivo convincente con Texto-a-video desde el guion.
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos que demuestre un flujo de trabajo clave de adquisiciones dentro del portal de proveedores para proveedores existentes, centrándose en una tarea específica como la presentación de proyectos. El estilo visual debe ser una grabación de pantalla paso a paso precisa con clics destacados y una estética moderna. El estilo de audio necesita ser conciso y directo, mejorado por la generación de voz profesional y reforzado con subtítulos precisos para máxima claridad.
Crea un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a todos los proveedores, destacando la eficiencia y los beneficios de la gestión constante de proveedores a través del portal. El estilo visual debe ser animado y presentar cortes rápidos, infografías dinámicas y avatares de IA expresivos para mantener un alto nivel de compromiso. El estilo de audio debe ser enérgico y alentador, utilizando guiones personalizables para transmitir un mensaje poderoso sobre operaciones optimizadas.
Diseña un vídeo de e-learning de 90 segundos para abordar los puntos de dolor comunes que experimentan los proveedores y mostrar cómo el portal simplifica los procesos, ilustrando la facilidad de uso para crear vídeos de formación del portal de proveedores. Dirigido a proveedores que puedan estar luchando con presentaciones manuales, presentando un tono tranquilizador y útil. El estilo visual debe presentar una narrativa clara de problema-solución con demostraciones de interfaz de usuario amigables, apoyado por una rica biblioteca de medios/soporte de stock para escenarios relacionados, todo narrado a través de Texto-a-video desde el guion.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance de la Formación y la Producción de Contenido.
Produce rápidamente vídeos de formación de alta calidad para tu portal de proveedores, haciendo que la información esencial sea accesible para una red global de proveedores de manera eficiente.
Mejora el Compromiso y la Retención de la Formación.
Utiliza herramientas impulsadas por IA para crear vídeos de formación atractivos que mejoren la comprensión y retención de procesos complejos del portal de proveedores.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación del portal de proveedores?
HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de formación del portal de proveedores convirtiendo tus guiones en vídeos profesionales utilizando avatares de IA y tecnología de texto-a-video. Esta poderosa herramienta impulsada por IA permite la producción rápida de vídeos instructivos de alta calidad para la incorporación de proveedores sin necesidad de edición compleja.
¿Qué hace que los vídeos de formación de IA de HeyGen sean atractivos para la gestión de proveedores?
Los vídeos de formación de IA de HeyGen utilizan avatares de IA realistas y guiones personalizables para ofrecer contenido de formación atractivo. Estas guías de vídeo profesionales ayudan a garantizar que tus proveedores comprendan el proceso de presentación de proyectos y otros aspectos críticos de la gestión de proveedores de manera efectiva.
¿Puedo personalizar la marca para mis guías de vídeo del Portal de Proveedores Aprobados?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca directamente en tus guías de vídeo. Esto asegura que todos tus materiales de formación en línea, incluidos los del Portal de Proveedores Aprobados, mantengan una identidad de marca consistente y profesional.
¿Cómo apoya HeyGen un flujo de trabajo de adquisiciones eficiente con contenido de e-learning?
HeyGen facilita un flujo de trabajo de adquisiciones eficiente al permitir la generación rápida y actualizaciones de contenido de e-learning. Puedes producir fácilmente vídeos de formación completos y guías de vídeo, completos con locuciones y subtítulos, para apoyar a tu equipo y proveedores a través de varios procesos.